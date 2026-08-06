Bose fait évoluer l’un de ses casques les plus populaires sans bouleverser sa recette. Avec cette deuxième génération du QuietComfort, le constructeur américain mise sur une approche pragmatique : un meilleur confort, une réduction de bruit plus intelligente et surtout l’arrivée de l’audio immersif, jusqu’ici réservé au très haut de gamme.

L’objectif est clair : renforcer la compétitivité de son modèle d’entrée de gamme premium face à une concurrence de plus en plus agressive menée par Sony, Apple et Sennheiser.

Un design affiné pour un confort au quotidien

Le nouveau Bose QuietComfort conserve l’identité visuelle de son prédécesseur tout en bénéficiant de plusieurs ajustements ergonomiques.

Le bandeau a été entièrement retravaillé afin d’offrir une meilleure répartition du poids et un réglage plus fluide. Bose affirme également avoir repositionné les commandes physiques pour les rendre plus intuitives, une évolution bienvenue pour une utilisation quotidienne.

Le casque sera disponible en cinq coloris : Noir, White Smoke, Eucalyptus Green, Dewdrop Mint et Rosewood Mauve.

Les précommandes ouvriront le 8 août, tandis que les premières livraisons sont prévues à partir du 13 août. Son prix est fixé à 349,95 euros, soit une légère hausse par rapport à la précédente génération.

L’audio immersif des QuietComfort Ultra arrive enfin

La principale nouveauté réside dans l’intégration de la technologie Bose Immersive Audio, auparavant exclusive aux QuietComfort Ultra. Grâce au suivi des mouvements de tête (Head Tracking), le casque peut créer une scène sonore tridimensionnelle plus naturelle.

Deux modes sont proposés :

un mode où le son semble provenir d’un point fixe dans la pièce, renforçant l’effet de réalisme un mode optimisé pour les déplacements, où la scène sonore accompagne naturellement les mouvements de l’utilisateur

Bose ajoute également un profil spécifique destiné aux films, séries et podcasts. Celui-ci spatialise les différentes sources sonores tout en maintenant les dialogues parfaitement centrés afin d’améliorer l’intelligibilité des voix.

Une réduction de bruit encore plus intelligente

La réduction de bruit active reste l’un des principaux arguments de la gamme QuietComfort. Cette nouvelle génération introduit une version améliorée du mode Conscient, capable d’ajuster automatiquement l’intensité de l’ANC en fonction des changements soudains de l’environnement sonore, comme le passage d’un véhicule ou une conversation à proximité.

Les six microphones embarqués profitent également d’un nouvel algorithme capable de mieux compenser les petites fuites acoustiques provoquées par le port de lunettes. Un détail qui répond à l’une des limites les plus fréquentes des casques à réduction de bruit.

Bluetooth 5.4 et audio USB-C sans perte

Bose modernise également sa connectivité. Le QuietComfort 2 adopte le Bluetooth 5.4 avec prise en charge du multipoint, permettant de rester connecté simultanément à plusieurs appareils. Autre nouveauté importante : il devient désormais possible d’utiliser le casque directement via son port USB-C pour profiter d’un flux audio numérique sans perte, sans passer par la prise jack.

L’autonomie reste stable avec jusqu’à 24 heures d’écoute en utilisation classique et jusqu’à 18 heures avec l’audio immersif activé.

Une recharge rapide de quinze minutes permet de récupérer environ 2 h 30 d’écoute, tandis que le casque peut continuer à fonctionner pendant sa recharge via USB-C.

Bose affine sa formule plutôt que de la réinventer

Avec cette seconde génération, Bose ne cherche pas la rupture technologique. La stratégie consiste davantage à démocratiser certaines fonctionnalités premium, notamment l’audio spatial, tout en consolidant les fondamentaux qui ont construit la réputation de la gamme : confort, qualité sonore et réduction de bruit.

Face aux Sony WH-1000XM6, aux AirPods Max ou encore aux modèles premium de Sennheiser, Bose privilégie une évolution mesurée plutôt qu’une refonte complète. Ce positionnement pourrait séduire les utilisateurs souhaitant accéder à une expérience plus haut de gamme sans franchir le tarif des QuietComfort Ultra.

Cette nouvelle génération illustre également une tendance de fond du marché : les technologies immersives deviennent progressivement des fonctionnalités standard, et non plus des arguments réservés aux modèles les plus onéreux.