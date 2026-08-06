OpenAI poursuit sa stratégie d’intégration plutôt que de multiplication des produits. Quelques semaines après avoir abandonné le développement de son navigateur Atlas, l’entreprise enrichit l’extension Chrome de ChatGPT ainsi que son application de bureau avec une série de fonctionnalités destinées à rendre l’assistant beaucoup plus contextuel.

L’objectif est clair : permettre à ChatGPT de comprendre ce que l’utilisateur consulte en temps réel, sans avoir à recopier du texte ou à expliquer le contexte de chaque demande.

ChatGPT peut désormais comprendre vos onglets ouverts

La principale nouveauté concerne l’extension Chrome. Grâce à l’évolution de Side Chat, ChatGPT peut désormais accéder au contexte des onglets ouverts afin de répondre plus précisément aux questions de l’utilisateur. Concrètement, il n’est plus nécessaire de décrire manuellement la page consultée. L’assistant peut directement s’appuyer sur le contenu affiché pour fournir des réponses plus pertinentes.

Autre amélioration pratique : il suffit désormais de sélectionner un passage d’une page web pour interroger ChatGPT uniquement sur cette portion du texte, sans avoir à copier-coller son contenu.

Cette approche rapproche l’expérience d’un véritable assistant de lecture capable d’interpréter instantanément les informations affichées à l’écran.

Les vidéos YouTube deviennent elles aussi consultables

OpenAI améliore également la prise en charge de YouTube. Jusqu’à présent, il fallait souvent demander explicitement un résumé d’une vidéo. Désormais, ChatGPT peut directement analyser le contenu d’une vidéo YouTube lorsque l’utilisateur pose une question à son sujet.

L’expérience devient ainsi plus fluide pour retrouver une information précise, comprendre un tutoriel ou obtenir des explications sans parcourir l’intégralité de la vidéo.

Enfin, une nouvelle option « Ask ChatGPT » fait son apparition dans le menu contextuel de Chrome. Un simple clic droit sur une page permet d’ouvrir immédiatement le panneau latéral de ChatGPT.

L’application de bureau gagne des fonctions de navigateur

Les nouveautés ne concernent pas uniquement Chrome. L’application de bureau de ChatGPT adopte désormais un fonctionnement plus proche d’un navigateur web classique. La barre de saisie peut suggérer automatiquement des URL au fur et à mesure de la frappe, tandis qu’un nouvel historique de navigation permet de retrouver rapidement les pages consultées précédemment.

ChatGPT est également capable d’utiliser cet historique lorsqu’une tâche nécessite de revenir vers un site déjà visité, réduisant ainsi les manipulations pour l’utilisateur.

Une meilleure organisation des projets

OpenAI introduit aussi plusieurs améliorations destinées aux utilisateurs les plus intensifs. Une nouvelle vue Activity apparaît dans la barre latérale afin d’afficher les conversations récemment utilisées ainsi que celles qui nécessitent encore une action.

Les développeurs profitent également d’une gestion simplifiée des projets impliquant plusieurs dépôts de code.

Enfin, les images générées par ChatGPT s’ouvrent désormais dans une visionneuse agrandie où il devient possible d’ajouter des commentaires avant de demander des modifications, rendant le processus créatif plus fluide.

OpenAI mise désormais sur les outils que les utilisateurs utilisent déjà

Ces nouveautés interviennent peu après l’abandon du navigateur Atlas, un projet qui devait concurrencer directement Chrome. Plutôt que de convaincre les utilisateurs de changer d’environnement, OpenAI semble désormais privilégier une stratégie d’intégration au sein des outils déjà largement adoptés.

Cette approche permet à ChatGPT de devenir un assistant omniprésent, capable d’accompagner la navigation web, la recherche d’informations, le développement logiciel et la création de contenu sans imposer un nouvel écosystème.

À mesure que l’IA conversationnelle s’intègre directement dans les usages quotidiens, la frontière entre navigateur, moteur de recherche et assistant personnel continue de s’estomper. OpenAI ne cherche plus seulement à répondre aux questions : l’entreprise veut désormais comprendre le contexte dans lequel elles sont posées.