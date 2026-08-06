Samsung pourrait bientôt enrichir sa gamme de wearables avec un produit inédit. Une référence découverte dans le code de l’application Galaxy Wearable laisse entrevoir l’arrivée d’un nouvel appareil baptisé Galaxy Aero. Plus surprenant encore, cette montre ne fonctionnerait pas sous Wear OS, mais sous un système d’exploitation temps réel (RTOS), traditionnellement réservé aux appareils les plus abordables.

Si cette fuite se confirme, Samsung pourrait inaugurer une nouvelle catégorie de montre connectée, située entre le Galaxy Fit et les Galaxy Watch.

Une Galaxy Aero repérée dans le code de Galaxy Wearable

Selon une découverte relayée par SamMobile, le code source de l’application Galaxy Wearable contient une nouvelle référence baptisée « galaxy_rtos_watch » , associée au nom Samsung Galaxy Aero. À ce stade, aucun visuel officiel ni aucune caractéristique technique n’ont filtré. Le nom « Aero » pourrait d’ailleurs n’être qu’un nom de code interne destiné au développement.

En revanche, un détail attire immédiatement l’attention : la présence du terme RTOS.

Contrairement aux Galaxy Watch actuelles, développées en partenariat avec Google autour de Wear OS, la Galaxy Aero utiliserait un Real-Time Operating System (RTOS). Ce type de système est beaucoup plus léger et moins gourmand en ressources. Samsung l’utilise déjà sur plusieurs produits d’entrée de gamme, notamment les bracelets connectés Galaxy Fit.

L’avantage est double : une autonomie généralement bien supérieure et un matériel moins coûteux à produire. En contrepartie, les fonctionnalités restent plus limitées, avec peu ou pas de support pour les applications Wear OS disponibles sur Google Play.

Une nouvelle catégorie de montre entre Galaxy Fit et Galaxy Watch FE ?

L’élément le plus intriguant est que le code mentionne explicitement le mot « watch » et non « fit ». Samsung présente officiellement les Galaxy Fit comme des bracelets connectés, et non comme des montres. Cette différence de terminologie laisse penser que la Galaxy Aero pourrait inaugurer une catégorie intermédiaire.

L’appareil pourrait ainsi proposer un design plus proche d’une montre traditionnelle, un écran plus confortable, quelques fonctions avancées de santé et une autonomie largement supérieure à celle d’une Galaxy Watch sous Wear OS.

Autrement dit, Samsung pourrait chercher à séduire les utilisateurs qui souhaitent davantage qu’un bracelet connecté, sans pour autant investir dans une montre premium.

Une stratégie qui rappelle celle des futurs Galaxy Buds Able

Cette fuite intervient alors que plusieurs rumeurs évoquent également l’arrivée des Galaxy Buds Able, de nouveaux écouteurs ouverts à clip qui viendraient compléter l’offre audio de Samsung. Le constructeur semble ainsi multiplier les produits destinés à occuper les segments intermédiaires de son catalogue.

Dans cette logique, la Galaxy Aero pourrait devenir le compagnon idéal des Buds Able, en proposant une expérience connectée plus accessible que celle des Galaxy Watch classiques.

Pourquoi Samsung reviendrait-il à un système RTOS ?

Le choix d’un RTOS n’aurait rien d’anodin. Wear OS offre aujourd’hui une expérience extrêmement complète, mais il reste relativement exigeant en matière de consommation énergétique et de puissance matérielle.

À l’inverse, un système temps réel permet une autonomie pouvant atteindre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, un démarrage quasi instantané, un coût de fabrication inférieur et une interface simplifiée. Dans un contexte où de nombreux utilisateurs privilégient la durée de vie de la batterie plutôt que l’installation d’applications, Samsung pourrait voir une véritable opportunité commerciale.

Samsung pourrait créer une nouvelle famille de wearables

Si cette fuite s’avère exacte, la Galaxy Aero pourrait représenter bien plus qu’une simple montre connectée d’entrée de gamme. Samsung semble progressivement segmenter davantage son catalogue de wearables afin de répondre à des profils d’utilisateurs très différents. Entre les Galaxy Fit orientés sport, les Galaxy Watch haut de gamme sous Wear OS et les futurs Galaxy Buds Able, la Galaxy Aero pourrait occuper un espace encore inexploité : celui d’une montre légère, autonome et plus abordable.

Le choix d’un système RTOS montre également que Samsung ne considère plus Wear OS comme la réponse universelle à tous les usages. L’autonomie, la simplicité et le prix redeviennent des arguments différenciants sur un marché où les montres connectées haut de gamme deviennent toujours plus complexes.

Pour l’instant, Samsung n’a officiellement confirmé ni l’existence de la Galaxy Aero ni son calendrier de lancement. Mais cette découverte dans le code de Galaxy Wearable laisse penser que le projet est déjà bien engagé.