L’augmentation du coût des composants commence à rattraper même les géants de la tech. Après plusieurs années passées à absorber une grande partie des hausses de prix, Apple semble désormais confrontée à une réalité difficile à éviter : les futurs iPhone pourraient coûter significativement plus cher.

Lors d’une récente interview accordée au Wall Street Journal, Tim Cook a reconnu que la flambée des prix de la mémoire et du stockage rendait les augmentations tarifaires « inévitables ». Quelques heures plus tard, une analyse du marché réalisée par le quotidien américain a dressé un scénario particulièrement préoccupant pour les futurs acheteurs d’iPhone.

Selon plusieurs estimations, le prix de l’iPhone 18 Pro pourrait franchir un nouveau seuil historique.

La mémoire devient le principal problème de l’industrie

Depuis l’explosion de l’intelligence artificielle générative, la demande mondiale en mémoire DRAM et en stockage NAND a fortement augmenté. Les centres de données, les plateformes cloud et les entreprises spécialisées dans l’IA se disputent désormais les mêmes composants que ceux utilisés dans les smartphones et les ordinateurs grand public.

Cette concurrence exerce une pression considérable sur les chaînes d’approvisionnement.

Selon les estimations relayées par le Wall Street Journal, certains composants essentiels pourraient voir leur coût multiplié par quatre d’ici l’arrivée des prochains iPhone. Une situation qui place l’ensemble du secteur sous tension.

Le coût de la mémoire explose

L’exemple le plus frappant concerne la mémoire vive. D’après Mike Howard, directeur des marchés mémoire chez TechInsights, Apple aurait payé environ 39 dollars pour le kit de mémoire DRAM de 12 Go intégré à l’iPhone 17 Pro. Pour une configuration équivalente sur l’iPhone 18 Pro, le coût pourrait atteindre environ 145 dollars.

La hausse ne s’arrête pas là.

Le stockage subirait également une augmentation spectaculaire. Le prix d’un module NAND de 256 Go serait passé d’environ 13 dollars à plus de 50 dollars selon les projections actuelles.

Pour un constructeur qui produit des dizaines de millions d’appareils chaque année, ces écarts représentent plusieurs milliards de dollars supplémentaires.

L’iPhone 18 Pro pourrait atteindre 1 399 dollars

Face à cette hausse des coûts, plusieurs scénarios circulent déjà concernant le futur positionnement tarifaire de la gamme. L’estimation la plus prudente évoque un prix de départ autour de 1 299 dollars pour l’iPhone 18 Pro. Mais, certains observateurs considèrent que ce chiffre pourrait encore être dépassé.

Les rumeurs indiquent en effet qu’Apple préparerait plusieurs améliorations matérielles importantes, notamment dans le domaine de la photographie. Ces nouveaux composants viendraient s’ajouter aux hausses déjà observées sur la mémoire et le stockage.

Dans ce contexte, un tarif proche de 1 399 dollars apparaît désormais comme une hypothèse crédible. Le modèle Pro Max pourrait naturellement aller encore plus loin.

Apple ne peut plus absorber seule les hausses

Pendant longtemps, Apple a utilisé sa puissance financière pour protéger ses clients des fluctuations du marché. L’entreprise négociait des contrats d’approvisionnement à long terme, sécurisait ses stocks en amont et acceptait parfois de réduire temporairement ses marges afin d’éviter des augmentations brutales.

Mais, selon Tim Cook, cette stratégie arrive aujourd’hui à ses limites. Le dirigeant a expliqué que la société continuait à faire tout son possible pour limiter l’impact de la hausse des coûts, mais que la situation devenait progressivement impossible à absorber. Cette déclaration marque un changement de ton important pour une entreprise historiquement réputée pour sa maîtrise de la chaîne d’approvisionnement.

Les smartphones premium entrent dans une nouvelle ère

Apple ne sera pas la seule entreprise concernée. Du côté d’Android, plusieurs smartphones haut de gamme dépassent déjà régulièrement les 1 500 euros. L’arrivée de nouvelles générations de processeurs, l’augmentation de la mémoire nécessaire aux fonctions d’intelligence artificielle et la hausse du coût des composants pourraient pousser les prix encore plus haut dans les prochaines années.

L’IA joue un rôle central dans cette évolution.

Les futurs smartphones doivent embarquer davantage de mémoire pour exécuter localement des modèles toujours plus sophistiqués. Les nouvelles fonctionnalités génératives nécessitent davantage de ressources, ce qui augmente mécaniquement le coût des appareils.

L’intelligence artificielle devient un facteur d’inflation technologique

Pendant des années, l’industrie électronique a bénéficié d’une amélioration constante des performances sans augmentation majeure des prix. L’émergence de l’intelligence artificielle pourrait mettre fin à cette dynamique. La mémoire est devenue une ressource stratégique, au même titre que les GPU ou les semi-conducteurs avancés. À mesure que les entreprises investissent massivement dans les infrastructures IA, les composants nécessaires aux appareils grand public deviennent plus rares et plus coûteux.

Un tournant pour Apple et l’ensemble du marché

Les prochains mois seront particulièrement importants pour Apple. Entre l’arrivée de nouvelles fonctions Apple Intelligence, le développement de l’iPhone pliable et la préparation de la gamme iPhone 18, la marque entre dans une phase où les besoins matériels augmentent rapidement.

Si les prévisions actuelles se confirment, l’iPhone 18 Pro pourrait devenir l’un des smartphones les plus chers jamais commercialisés par Apple.

Mais au-delà du cas de l’iPhone, cette situation illustre une tendance plus profonde : l’intelligence artificielle ne transforme plus seulement les logiciels et les usages. Elle commence désormais à redéfinir l’économie même du matériel technologique.