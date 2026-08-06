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Motorola Edge 70 Neo : une fuite dévoile par erreur le prochain smartphone compact de la marque

Motorola Edge 70 Neo : une fuite dévoile par erreur le prochain smartphone compact de la marque

Motorola semble avoir dévoilé son prochain smartphone avant même son annonce officielle. Un message publié sur un forum Lenovo par un représentant de la marque a révélé l’existence du Motorola Edge 70 Neo, un modèle qui n’avait encore jamais été annoncé.

L’erreur, rapidement repérée par les internautes, laisse penser que le lancement de ce nouveau smartphone est désormais imminent. Plus intéressant encore, Motorola recrute déjà des testeurs pour Android 17 sur cet appareil.

Une fuite directement venue de Motorola

L’information provient d’un message publié par un Senior Moto Agent sur les forums officiels de Lenovo. Dans cette publication, Motorola invitait les propriétaires du Motorola Edge 70 Neo à rejoindre le programme bêta d’Android 17 afin de tester la prochaine version du système d’exploitation.

Le problème ? Le smartphone n’existe officiellement pas.

Le lien publié dans le message renvoie pourtant vers un formulaire d’inscription authentique hébergé par Microsoft, où le nom Motorola Edge 70 Neo apparaît à plusieurs reprises. Tout porte donc à croire qu’il s’agit d’une véritable fuite interne plutôt que d’une simple erreur de rédaction.

Android 17 déjà en préparation

Le formulaire précise que les participants retenus feront partie des premiers utilisateurs à tester Android 17 sur le nouvel appareil. Les bêta-testeurs devront notamment partager leurs retours d’expérience, signaler les éventuels bugs ou encore participer à une communauté privée dédiée au développement logiciel.

Motorola demande également plusieurs informations techniques, dont l’IMEI de l’appareil, une procédure classique pour ce type de programme.

Le lancement du recrutement suggère que le développement logiciel est déjà bien avancé, ce qui laisse présager une présentation officielle dans les prochaines semaines.

À quoi faut-il s’attendre ?

Même si Motorola n’a encore confirmé aucune caractéristique technique, l’historique de la gamme Neo donne plusieurs indices. Les Edge Neo représentent traditionnellement les modèles les plus compacts de la série Edge. Les deux dernières générations proposaient notamment un écran pOLED de 6,4 pouces, un processeur MediaTek Dimensity gravé en 4 nm par TSMC et une approche axée sur le rapport performances/encombrement.

Selon les premières spéculations, le futur Edge 70 Neo pourrait embarquer un MediaTek Dimensity 7500, évolution logique du Dimensity 7400 présent sur le Edge 60 Neo. Motorola devrait également conserver une dalle OLED à haute fréquence de rafraîchissement ainsi qu’une batterie compatible avec la charge rapide.

Un smartphone destiné avant tout aux marchés internationaux

Comme les précédents modèles Neo, le futur Edge 70 Neo devrait arriver en Europe, au Royaume-Uni, à l’Asie ainsi qu’à plusieurs marchés d’Amérique latine. Les utilisateurs américains devront probablement passer par des importateurs spécialisés, avec les limites habituelles : absence de garantie locale et compatibilité réseau parfois incomplète.

Le calendrier joue également en faveur d’une présentation rapide.

Le Motorola Edge 60 Neo avait été officialisé début septembre avant d’être commercialisé quelques semaines plus tard. Si la marque conserve un rythme similaire, le successeur pourrait être présenté d’ici un mois.

Cette fuite rappelle une nouvelle fois que les programmes bêta et les plateformes communautaires restent parmi les principales sources de révélations avant les lancements officiels. Dans le cas du Motorola Edge 70 Neo, c’est la marque elle-même qui semble avoir levé le voile sur son prochain smartphone avant l’heure.