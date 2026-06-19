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iPhone Ultra : nouvelles fuites sur le design et le multitâche du premier iPhone pliable d’Apple

iPhone Ultra : nouvelles fuites sur le design et le multitâche du premier iPhone pliable d’Apple

Alors que Apple poursuit son offensive contre plusieurs fuites liées à ses futurs produits, un nom continue de faire parler de lui : Jon Prosser. Le créateur de Front Page Tech vient de publier une nouvelle vidéo présentant ce qu’il affirme être le design final de l’iPhone Ultra, le très attendu smartphone pliable de la marque.

Au-delà des rendus eux-mêmes, cette fuite attire l’attention pour une autre raison : elle évoque également l’arrivée d’une fonctionnalité réclamée depuis des années par les utilisateurs d’iPhone. Si ces informations se confirment, Apple pourrait enfin entrer sur le marché du pliable avec une approche très différente de celle de Samsung, Honor ou Vivo.

Un design de type « livre » qui transforme l’iPhone en mini-iPad

Selon Prosser, l’iPhone Ultra adopterait un format pliable à ouverture latérale, analogue aux appareils de la gamme Galaxy Z Fold de Samsung. Une fois fermé, l’appareil se comporterait comme un iPhone relativement épais. Une fois ouvert, il offrirait une surface d’affichage proche de celle d’une petite tablette.

L’une des caractéristiques les plus marquantes concerne son épaisseur. Le smartphone mesurerait seulement 4,5 mm lorsqu’il est déplié, soit encore moins que l’ultra-fin iPhone Air annoncé à 5,6 mm.

Apple miserait également sur un châssis en titane associé à une nouvelle génération de charnière conçue pour réduire au maximum la visibilité du pli central. Depuis plusieurs années, la présence de cette pliure reste l’un des principaux points faibles des smartphones pliables, et Apple chercherait visiblement à faire de ce sujet un argument marketing majeur.

Des changements subtils, mais révélateurs

Cette nouvelle fuite diffère légèrement des rendus dévoilés fin 2025. Le premier changement concerne l’ergonomie. Les boutons de volume migreraient vers la tranche supérieure lorsque l’appareil est fermé, accompagnés d’une grille de haut-parleur. Le bouton d’alimentation, qui intégrerait toujours Touch ID selon certaines rumeurs, serait désormais placé sur le côté droit de la partie inférieure de l’appareil.

Ce choix est inhabituel pour Apple et pourrait nécessiter une période d’adaptation pour les utilisateurs.

Autre évolution notable : le module photo.

Alors que les premiers rendus montraient une barre photo occupant toute la largeur de l’appareil, le nouveau design adopte un bloc photo beaucoup plus compacte. Celle-ci entoure uniquement le double capteur arrière, offrant un aspect plus discret et plus proche de l’esthétique actuelle des iPhone. Visuellement, cette approche semble davantage cohérente avec la philosophie de design minimaliste qu’Apple applique depuis plusieurs générations.

La fonctionnalité que les utilisateurs réclament depuis des années

Mais, le véritable élément intéressant de cette fuite n’est peut-être pas matériel. Selon Prosser, l’iPhone Ultra serait le premier iPhone capable d’exécuter deux applications simultanément grâce à un véritable mode multitâche en écran partagé. Une telle fonctionnalité existe depuis longtemps sur Android et constitue aujourd’hui l’un des principaux avantages des smartphones pliables concurrents.

D’après les informations avancées dans la vidéo, plusieurs références découvertes dans le code d’iOS 27 mentionneraient des termes tels que « fold state » ou « angle degrees », laissant penser qu’Apple prépare effectivement une interface capable de s’adapter à différents états de pliage.

Lors de la WWDC 2026, Apple a également demandé aux développeurs de préparer leurs applications à une plus grande diversité de formats d’écran et de ratios d’affichage. Une consigne qui alimente davantage les spéculations autour d’un iPhone pliable.

Si cette fonctionnalité est confirmée, l’iPhone Ultra pourrait devenir le premier modèle de l’histoire de l’iPhone à proposer une expérience multitâche comparable à celle d’un iPad.

Un produit stratégique pour Apple

Les autres caractéristiques évoquées restent relativement cohérentes avec les précédentes rumeurs. L’iPhone Ultra embarquerait la puce A20 de nouvelle génération, le modem Apple C2, une connectivité satellite avancée, un double module photo arrière et un prix supérieur à 2 000 dollars.

Apple positionnerait ainsi son premier smartphone pliable comme un produit ultra-premium, davantage destiné à démontrer son savoir-faire technologique qu’à devenir immédiatement un appareil grand public.

Cette stratégie rappelle fortement celle adoptée lors du lancement de l’Apple Vision Pro : un produit ambitieux, coûteux et destiné à ouvrir une nouvelle catégorie.

Apple arrive tard, mais pourrait changer les règles du jeu

Le marché du smartphone pliable existe désormais depuis plusieurs années. Pourtant, malgré les progrès réalisés par Samsung, Honor, Vivo ou Huawei, aucun acteur n’a encore réussi à transformer ce format en produit de masse.

Apple semble vouloir attendre que la technologie atteigne un niveau de maturité suffisant avant d’entrer dans la course.

Si les informations de Jon Prosser s’avèrent exactes, l’iPhone Ultra ne se contentera pas d’être un iPhone qui se plie. Il pourrait devenir le premier appareil de la marque à fusionner réellement les usages du smartphone et de la tablette dans un format unique.

Comme souvent avec Apple, le défi ne sera pas d’inventer une catégorie, mais de la redéfinir.