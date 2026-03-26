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Qu’est-ce que Meta AI ? L’intelligence artificielle de Meta (Llama 4) en 2026

Meta AI est l’assistant IA de Meta, intégré à Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger. En 2025, Meta a lancé Llama 4, sa génération la plus avancée de modèles open source multimodaux, positionnant Meta comme un acteur incontournable de l’IA en 2026.

En 2026, Meta AI désigne à la fois :

Un assistant IA grand public, disponible sur les plateformes Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger).

Une technologie intégrée dans les lunettes connectées Ray-Ban Meta et les appareils Meta Quest.

Un modèle de langage open source (Llama) utilisé dans plusieurs applications tierces.

Qu’est-ce que Meta AI ?

Meta AI est un assistant IA conversationnel accessible directement dans les applications Meta sans installation supplémentaire. Il permet de poser des questions, générer des images, résumer des contenus et obtenir de l’aide pour des tâches quotidiennes — le tout dans vos applications déjà installées.

En 2025, Meta a également lancé une application Meta AI dédiée, disponible sur iOS et Android, permettant des conversations vocales naturelles et des interactions multimodales plus avancées.

Meta AI : un assistant personnel disponible partout

Meta AI est progressivement intégré dans les principaux services du groupe :

Dans WhatsApp et Messenger : vous pouvez discuter avec Meta AI, lui poser des questions, demander des idées, générer des images, ou obtenir des réponses en contexte à vos messages.

Sur Facebook et Instagram : l’assistant propose des suggestions de réponses, des recherches, ou des créations de contenus (posts, légendes, résumés).

Dans les lunettes Ray-Ban Meta : Meta AI devient un compagnon visuel, capable de voir ce que vous voyez, de répondre oralement, de traduire ou décrire votre environnement.

Dans Meta Quest : intégré à l’environnement immersif, il permet de naviguer, chercher, créer et interagir sans clavier.

Vie privée et positionnement

Meta affirme que :

Les données de vos conversations avec l’IA sont utilisées de manière anonyme pour améliorer le service.

Vous pouvez consulter et supprimer votre historique Meta AI.

Le traitement visuel via les lunettes Meta est local + cloud, selon la tâche.

Malgré ces engagements, la question de la confidentialité reste un sujet d’attention, compte tenu des antécédents de Meta.

Llama 4 : la nouvelle génération de modèles (2025)

Lancé en avril 2025, Llama 4 est la famille de modèles open source la plus avancée de Meta. Trois modèles composent la famille :

Llama 4 Scout : modèle léger (17B paramètres actifs, 16 experts), fenêtre de contexte de 10 millions de tokens — un record industrie. Tient sur un seul GPU NVIDIA H100. Idéal pour le résumé de documents longs et le raisonnement.

: modèle léger (17B paramètres actifs, 16 experts), fenêtre de contexte de 10 millions de tokens — un record industrie. Tient sur un seul GPU NVIDIA H100. Idéal pour le résumé de documents longs et le raisonnement. Llama 4 Maverick : modèle généraliste (17B paramètres actifs, 128 experts, 400B total), multimodal natif texte+image. Surpasse GPT-4o et Gemini 2.0 sur plusieurs benchmarks de codage et raisonnement.

: modèle généraliste (17B paramètres actifs, 128 experts, 400B total), multimodal natif texte+image. Surpasse GPT-4o et Gemini 2.0 sur plusieurs benchmarks de codage et raisonnement. Llama 4 Behemoth : modèle enseignant géant (288B paramètres actifs, ~2T total), encore en entraînement au moment du lancement. Surpasse GPT-4.5 et Claude 3.7 Sonnet sur les benchmarks STEM.

Architecture MoE et multimodalité native

Llama 4 est le premier modèle Meta à utiliser l’architecture Mixture of Experts (MoE) et une multimodalité native par early fusion — texte et images sont traités comme une séquence unifiée dès le pré-entraînement, contrairement aux approches antérieures qui ajoutaient les capacités visuelles en post-traitement.

Accès et tarifs

Meta AI dans les apps : gratuit, intégré à WhatsApp, Messenger, Instagram et Facebook

: gratuit, intégré à WhatsApp, Messenger, Instagram et Facebook Application Meta AI : gratuite sur iOS et Android

: gratuite sur iOS et Android meta.ai : accès web gratuit

: accès web gratuit Llama 4 open source : téléchargement gratuit sur Hugging Face (llama.com) pour usage commercial et recherche — avec certaines restrictions pour les entreprises de plus de 700M d’utilisateurs actifs mensuels et pour les entités domiciliées dans l’UE

Points forts de Meta AI en 2026

Accessibilité massive : Meta AI est disponible pour les milliards d’utilisateurs des apps Meta sans aucune action requise

: Meta AI est disponible pour les milliards d’utilisateurs des apps Meta sans aucune action requise Open source : Llama 4 est disponible librement pour la communauté développeur

: Llama 4 est disponible librement pour la communauté développeur Multimodalité native : compréhension et génération texte + images intégrées

: compréhension et génération texte + images intégrées Contexte ultra-long : 10 millions de tokens pour Scout, un record

: 10 millions de tokens pour Scout, un record Personnalisation : Meta AI mémorise vos préférences et s’adapte à votre profil Facebook/Instagram

Limites

Les fonctionnalités multimodales sont limitées aux États-Unis en anglais au lancement

Llama 4 n’est pas un modèle de raisonnement (pas d’équivalent o1/o3) — Meta travaille sur ce sujet

Questions de vie privée liées à l’utilisation des données Facebook/Instagram pour la personnalisation

Les entités européennes domiciliées dans l’UE ont des restrictions sur l’usage commercial de Llama 4

Conclusion

Meta AI est l’IA la plus accessible au monde en 2026, intégrée dans des applications utilisées par plus de 3 milliards de personnes. Llama 4 a consolidé la position de Meta comme leader de l’IA open source. Pour les développeurs, Llama 4 représente une alternative sérieuse à DeepSeek et une base solide pour construire des applications IA personnalisées.