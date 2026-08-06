Anthropic ne veut plus seulement développer des modèles d’intelligence artificielle. L’entreprise veut désormais concevoir les puces qui les font fonctionner. Le créateur de Claude a confirmé la formation d’une équipe interne dédiée au silicium personnalisé, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie d’intégration verticale.

Derrière cette décision se cache un enjeu colossal : réduire les coûts d’inférence, mieux maîtriser les performances de Claude et dépendre moins fortement des fabricants de processeurs externes. Dans l’IA générative, la prochaine bataille ne se jouera plus uniquement sur la qualité des modèles, mais sur l’architecture matérielle capable de les exécuter au meilleur coût.

Anthropic officialise son programme de puces maison

L’entreprise a confirmé qu’elle constituait une équipe de custom silicon, chargée de concevoir des accélérateurs spécifiquement optimisés pour Claude. Il s’agit de la première reconnaissance publique d’un programme matériel qui aurait commencé à prendre forme dès le mois de juin.

Anthropic rejoint ainsi une liste croissante de groupes technologiques ayant décidé de développer leurs propres puces :

Cette évolution montre que les grands laboratoires d’IA ne considèrent plus les puces personnalisées comme un avantage facultatif. Elles deviennent progressivement un élément central de leur modèle économique.

Une conception conjointe entre Claude et son futur processeur

Anthropic adoptera une stratégie de co-conception logiciel-matériel. Plutôt que de développer Claude pour l’adapter ensuite à une puce existante, l’entreprise souhaite concevoir simultanément le modèle, le compilateur et le processeur.

Cette approche permet d’optimiser directement le silicium autour des opérations les plus fréquentes exécutées par Claude, notamment les multiplications matricielles, les mécanismes d’attention des Transformers, la gestion du cache clé-valeur et les transferts de données entre mémoire et unités de calcul.

Une puce généraliste comme un GPU Nvidia doit rester suffisamment flexible pour exécuter une grande variété de tâches. Un accélérateur conçu pour Claude peut au contraire consacrer une plus grande partie de ses transistors aux opérations réellement utiles au modèle.

Le résultat attendu est une réduction de la latence, une meilleure efficacité énergétique et davantage de tokens générés par watt consommé.

Pourquoi l’économie de l’IA pousse vers les puces propriétaires ?

L’enjeu principal est financier. Servir des millions d’utilisateurs et des centaines de milliers d’entreprises nécessite une puissance de calcul gigantesque. À cette échelle, chaque réduction du coût par token peut représenter des centaines de millions de dollars d’économies annuelles. OpenAI aurait ainsi observé une diminution d’environ 50 % du coût par token lors des premiers essais de son processeur Jalapeño, développé avec Broadcom.

Si Anthropic obtenait un résultat comparable, le coût de conception d’une puce avancée pourrait rapidement être amorti.

Le développement d’un accélérateur gravé en 2 ou 3 nm nécessiterait aujourd’hui plusieurs centaines de millions de dollars. Mais pour une entreprise exploitant Claude à très grande échelle, cette dépense pourrait être compensée en quelques années, voire plus rapidement si les volumes continuent d’augmenter.

Une puce dédiée suppose un pari sur l’avenir de Claude

Concevoir un ASIC, c’est-à-dire un circuit spécialisé, ne se résume pas à optimiser les coûts. Une telle puce ne peut pas être reprogrammée aussi librement qu’un GPU généraliste après sa fabrication. Anthropic doit donc parier que l’architecture fondamentale de Claude restera suffisamment stable pendant plusieurs générations.

Cela implique une certaine confiance dans la pérennité des Transformers, des mécanismes d’attention et des principaux modèles de calcul utilisés aujourd’hui.

Si l’architecture de l’IA évoluait brutalement avant la production de la puce, Anthropic risquerait de se retrouver avec un processeur optimisé pour des charges de travail devenues obsolètes. Le projet constitue donc autant un pari technologique qu’une stratégie de réduction des coûts.

Une équipe volontairement réduite et très expérimentée

Anthropic cherche à recruter des ingénieurs capables d’intervenir aussi bien sur le matériel que sur le logiciel. Les offres publiées ciblent des profils ayant déjà participé à la conception et à la commercialisation de puces, avec des rémunérations pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars par an.

Le programme serait dirigé techniquement par Clive Chan, arrivé chez Anthropic en juin 2026.

Avant de rejoindre l’entreprise, il avait travaillé chez Tesla sur le projet de supercalculateur Dojo, chez OpenAI sur le développement de Jalapeño ou encore sur des architectures de multiplication matricielle et des systèmes d’infrastructure pour l’apprentissage profond.

Son recrutement donne à Anthropic une expertise précieuse dans un domaine où le nombre d’ingénieurs capables de concevoir des accélérateurs IA à grande échelle reste extrêmement limité.

Anthropic rejoint une course déjà très avancée

Comme mentionné précédemment, le laboratoire part avec du retard face à plusieurs concurrents. Google développe ses TPU depuis près d’une décennie et dispose déjà de plusieurs générations de matériel co-conçu avec ses modèles. Amazon exploite Trainium et Inferentia dans AWS. Meta utilise ses accélérateurs MTIA pour gérer d’immenses volumes de recommandations et de requêtes d’inférence. Microsoft déploie Maia dans ses centres de données. OpenAI possède déjà un premier processeur en phase de prototypage avancé.

Anthropic devra donc bâtir en quelques années une expertise que certains groupes développent depuis une décennie. L’entreprise dispose néanmoins d’un avantage : elle peut apprendre des choix architecturaux, des erreurs et des méthodes déjà éprouvées par ses concurrents.

Samsung pourrait devenir un partenaire industriel

La fabrication constitue l’un des plus grands points d’interrogation. Anthropic aurait engagé des discussions exploratoires avec Samsung autour de son procédé 2 nm SF2P, une technologie basée sur des transistors Gate-All-Around. Cette architecture permet un contrôle électrique plus précis que les précédentes générations de transistors FinFET, avec l’objectif d’améliorer les performances et de limiter les fuites de courant.

Toutefois, aucun contrat n’a été signé.

Samsung pourrait représenter une alternative stratégique à TSMC, dont les capacités de production avancées sont déjà très sollicitées par Apple, Nvidia, AMD et d’autres grands acteurs du secteur.

La relation financière existante entre Samsung et Anthropic pourrait également faciliter les négociations.

Une arrivée en production pas avant plusieurs années

Anthropic n’a communiqué ni date de sortie, ni architecture précise, ni partenaire industriel définitif. Ce silence est logique à ce stade. Le projet se trouve encore dans sa phase de constitution d’équipe et de définition de l’architecture. Une arrivée en production commerciale semble difficilement envisageable avant 2028 ou 2030.

D’ici là, Claude continuera de fonctionner sur un ensemble hétérogène de solutions : les puces Trainium d’AWS, les TPU de Google, les GPU Nvidia, les accélérateurs AMD Instinct et éventuellement les processeurs Maia de Microsoft.

La future puce Anthropic ne remplacera donc pas immédiatement ces partenaires. Elle complétera progressivement cette infrastructure avec une solution mieux optimisée pour certaines charges d’inférence.

Anthropic cherche avant tout à reprendre le contrôle

L’enjeu stratégique dépasse largement la simple réduction des coûts. En développant son propre processeur, Anthropic veut maîtriser sa feuille de route matérielle, ses performances d’inférence, ses besoins énergétiques, ses capacités de production et sa dépendance aux tarifs et aux calendriers de fournisseurs tiers.

Une puce propriétaire garantit également qu’aucun partenaire ne pourra décider seul d’en augmenter le prix, d’en limiter l’accès ou de privilégier un concurrent.

Dans un secteur où l’accès au calcul est devenu aussi stratégique que la qualité des modèles, cette indépendance représente un avantage déterminant.

La prochaine génération de Claude se construit déjà dans le matériel

L’annonce d’Anthropic ne produira probablement aucun effet visible pour les utilisateurs avant plusieurs années. Pourtant, elle en dit long sur la trajectoire de l’entreprise. Le futur coût de Claude, sa vitesse, son efficacité énergétique et sa capacité à rester compétitif se décident désormais au niveau des transistors.

Après avoir construit son identité autour de la sécurité et de la qualité de ses modèles, Anthropic franchit une nouvelle étape : devenir une entreprise capable de contrôler toute la chaîne de valeur, du modèle d’IA jusqu’au silicium qui l’exécute.

La bataille de l’intelligence artificielle ne se joue donc plus uniquement dans les laboratoires de recherche. Elle s’étend désormais aux usines de semi-conducteurs, aux procédés de gravure avancés et aux architectures capables de transformer chaque watt en davantage d’intelligence.