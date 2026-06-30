WhatsApp franchit une étape importante dans l’évolution de sa plateforme. L’application de messagerie de Meta ouvre désormais les réservations de noms de profil à l’échelle mondiale, une fonctionnalité très attendue qui permettra bientôt de discuter avec de nouveaux contacts sans avoir à communiquer son numéro de téléphone.

Jusqu’à présent, échanger avec un nouveau contact sur WhatsApp impliquait inévitablement de partager son numéro de téléphone. Une contrainte souvent critiquée, notamment par les utilisateurs souhaitant préserver une séparation entre leur vie personnelle, professionnelle ou publique.

Avec les noms de profil, WhatsApp adopte une approche déjà popularisée par Telegram et Signal. Si un numéro de téléphone reste indispensable pour créer un compte, les premières conversations pourront désormais s’appuyer uniquement sur un identifiant personnalisé.

L’objectif est clair : renforcer la confidentialité tout en facilitant les échanges.

Comment réserver son nom de profil sur WhatsApp ?

La procédure ne prend qu’une minute. Une fois la dernière version de WhatsApp installée, il suffit de se rendre dans : Paramètres > Compte > Nom de profil. L’application vérifie immédiatement si le nom souhaité est disponible et propose, le cas échéant, plusieurs alternatives.

Les utilisateurs peuvent également choisir de reprendre leur identifiant Facebook ou Instagram afin de conserver une identité cohérente sur les différentes plateformes de Meta.

Une fois réservé, le nom de profil sera automatiquement associé au compte et deviendra actif lors du déploiement officiel de la fonctionnalité, prévu plus tard cette année.

Si l’option n’apparaît pas encore, il faudra simplement patienter : le déploiement s’effectue progressivement selon les pays.

Les règles à connaître

WhatsApp impose quelques conditions simples. Le nom de profil doit comporter entre 3 et 35 caractères, respecter les règles de modération de la plateforme et être unique. Certaines appellations sont déjà réservées par Meta pour les célébrités, personnalités publiques et organisations vérifiées afin d’éviter les usurpations d’identité.

Pour les utilisateurs en manque d’inspiration, WhatsApp intègre également un générateur capable de proposer automatiquement plusieurs identifiants disponibles.

Plus de confidentialité lors des premiers échanges

L’arrivée des noms de profil constitue surtout une évolution majeure en matière de confidentialité. Lorsqu’un utilisateur choisira d’utiliser son identifiant, les personnes qui le contacteront pour la première fois ne verront plus son numéro de téléphone, à condition que cette option soit activée.

WhatsApp ajoute également une couche de sécurité supplémentaire grâce à une clé de nom de profil facultative. Cette protection exigera qu’un correspondant connaisse non seulement le nom de profil, mais aussi cette clé avant de pouvoir envoyer un premier message.

L’utilisateur conserve par ailleurs un contrôle total sur son identité numérique : il pourra modifier ou supprimer son nom de profil à tout moment.

WhatsApp comble enfin l’un de ses principaux retards

Pendant des années, WhatsApp est resté en retrait sur ce sujet. Telegram propose des identifiants publics depuis longtemps, tandis que Signal a introduit un système similaire permettant de contacter une personne sans connaître son numéro de téléphone dès 2024.

En intégrant enfin cette fonctionnalité, Meta répond à l’une des demandes les plus récurrentes de sa communauté tout en modernisant l’expérience de messagerie.

Au-delà du simple confort d’utilisation, cette évolution reflète une tendance plus large : offrir davantage de contrôle aux utilisateurs sur leurs données personnelles. À mesure que les préoccupations autour de la confidentialité grandissent, masquer son numéro de téléphone devient un argument de plus en plus important pour les plateformes de communication.

WhatsApp ne révolutionne peut-être pas la messagerie instantanée avec cette nouveauté, mais il corrige enfin l’une de ses plus grandes faiblesses. Une évolution discrète en apparence, qui pourrait pourtant transformer durablement la manière dont des milliards d’utilisateurs établissent de nouveaux contacts.