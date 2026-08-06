Le virage tout numérique de Sony n’est plus une simple stratégie annoncée aux investisseurs : il apparaît désormais directement sur les emballages de la PlayStation 5, alias PS5. De nouvelles consoles commercialisées avec 1 To de stockage affichent un avertissement informant les acheteurs que les futurs jeux PlayStation ne seront plus proposés sur disque à compter de janvier 2028.

Une évolution qui confirme les ambitions de Sony, mais qui continue d’alimenter le débat autour de la préservation des jeux vidéo et de la propriété numérique.

Un message désormais affiché sur les boîtes PS5

Une photo partagée sur X par le compte Behind the Games montre les nouveaux emballages de la PS5 portant un encadré inédit. Le message indique qu’à partir de janvier 2028, les nouveaux jeux PlayStation seront disponibles uniquement en version numérique, via le PlayStation Store ou chez les revendeurs sous forme de codes de téléchargement.

En revanche, Sony précise que tous les jeux sortis sur disque avant cette date resteront compatibles avec la console. Les utilisateurs pourront donc continuer à insérer et lancer leurs jeux physiques déjà commercialisés sans limitation.

Cette précision vise à rassurer les possesseurs d’une importante bibliothèque de jeux Blu-ray, même si elle ne répond pas à toutes les interrogations concernant l’avenir de l’écosystème PlayStation.

Sony confirme sa stratégie tout numérique

Cette mention visible sur les emballages intervient quelques jours après les résultats financiers du groupe. Lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre 2026, la directrice financière Lin Tao avait confirmé que les revendeurs commercialiseraient désormais des boîtes contenant uniquement un code de téléchargement à partir de janvier 2028, en remplacement des traditionnels disques.

La dirigeante avait également réaffirmé que Sony poursuivrait « avec prudence » sa transition vers un catalogue entièrement numérique, malgré les critiques d’une partie de la communauté.

Le message imprimé sur les nouvelles boîtes PS5 laisse désormais peu de place au doute : le calendrier annoncé semble bel et bien maintenu.

Les jeux actuels restent compatibles

Pour les joueurs, une bonne nouvelle demeure. Tous les titres commercialisés sur disque avant janvier 2028 continueront à fonctionner sur les consoles PlayStation 5 compatibles avec les supports physiques. Des jeux très attendus, comme God of War : Laufey, Marvel’s Wolverine ou encore les prochaines productions éditées avant cette échéance pourront donc être conservés et utilisés bien après l’arrêt de la fabrication des nouveaux disques.

En revanche, les productions lancées après cette date ne devraient plus bénéficier d’une édition physique traditionnelle.

Une communauté toujours divisée

L’annonce continue de susciter de vives réactions parmi les joueurs. Une partie de la communauté estime que cette transition facilite l’accès aux jeux, réduit les coûts logistiques et accélère les téléchargements. D’autres y voient au contraire une remise en question de la propriété des jeux vidéo, craignant une dépendance totale aux serveurs de Sony ainsi qu’à la disponibilité du PlayStation Store.

Cette contestation s’est matérialisée par l’organisation d’un mouvement baptisé « PS Blackout », prévu à partir du 23 août 2026, durant lequel certains joueurs prévoient d’éteindre leur console et de suspendre leurs achats numériques afin de protester contre la disparition progressive du format physique.

Quel avenir pour la PlayStation 6 ?

Cette transition soulève désormais une autre interrogation : celle de la future PlayStation 6. Selon plusieurs rumeurs, la prochaine génération de console pourrait être lancée à l’automne 2027, soit quelques mois seulement avant l’arrêt définitif de nouveaux jeux sur disque.

Reste à savoir si cette console conservera un lecteur Blu-ray capable de lire les jeux physiques publiés avant janvier 2028 ou si Sony profitera de cette nouvelle génération pour franchir définitivement le cap du tout numérique.

Une chose semble désormais certaine : le disque, qui accompagne l’univers PlayStation depuis près de trente ans, entre dans sa dernière ligne droite. Après avoir profondément transformé l’industrie du jeu vidéo, le support physique s’apprête à céder sa place à une distribution entièrement dématérialisée, illustrant l’évolution d’un marché où l’accès prend progressivement le pas sur la possession.