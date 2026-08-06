Monter un PC n’a jamais été aussi onéreux. Après l’explosion des prix de la mémoire vive et des SSD, alimentée par la demande massive des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, un nouveau poste de dépense pourrait bientôt s’envoler : les cartes mères.

Selon plusieurs sources issues de la chaîne d’approvisionnement asiatique, Asus, MSI et Gigabyte envisageraient une nouvelle vague de hausses tarifaires dès le troisième trimestre 2026.

Si ces informations se confirment, le coût d’une configuration complète pourrait franchir un nouveau palier.

Les cartes mères pourraient augmenter de plus de 50 %

D’après un rapport publié par le forum taïwanais spécialisé Board Channels et relayé par VideoCardz, le prix des circuits imprimés (PCB) utilisés dans les cartes mères pourrait grimper d’au moins 50 % d’ici la fin de l’année 2026.

Cette hausse ne serait pas uniquement liée au PCB lui-même. Plusieurs composants essentiels verraient également leurs coûts progresser, notamment les condensateurs CMS (SMD), les dissipateurs thermiques en cuivre, les contrôleurs électroniques et les modules d’alimentation (VRM).

L’ensemble de ces augmentations pèserait directement sur le coût de fabrication des cartes mères.

Asus, MSI et Gigabyte prépareraient une nouvelle hausse

Pour absorber cette hausse des coûts industriels, Asus, MSI et Gigabyte envisageraient d’ajuster leurs tarifs dès le troisième trimestre 2026. Aucun des trois constructeurs n’a confirmé officiellement cette information à ce stade. Le chiffre de 50 % évoqué par la fuite pourrait également évoluer avant une éventuelle mise en application.

Néanmoins, si cette tendance se confirme, les modèles milieu et haut de gamme pourraient rapidement devenir nettement plus chers qu’aujourd’hui.

L’intelligence artificielle continue de bouleverser toute l’industrie

Cette nouvelle pression sur les prix s’inscrit dans un contexte plus large. Depuis plusieurs mois, les fabricants de mémoire privilégient la production de HBM (High Bandwidth Memory) destinée aux accélérateurs d’intelligence artificielle, au détriment de la mémoire DRAM et NAND utilisée dans les ordinateurs grand public.

Résultat, les prix de la RAM continuent de progresser, les SSD restent durablement orientés à la hausse, et plusieurs fabricants ont déjà averti que ces tensions pourraient perdurer jusqu’en 2027, voire au-delà.

Les cartes mères deviennent désormais le dernier maillon d’une chaîne déjà fortement impactée par cette réorganisation industrielle.

Une hausse paradoxale malgré un marché en ralentissement

Cette augmentation potentielle intervient pourtant alors que le marché du PC connaît une phase de ralentissement. Selon les informations relayées par la chaîne d’approvisionnement, Asus aurait revu à la baisse ses objectifs de livraisons de cartes mères pour 2026 et MSI et Gigabyte anticiperaient également une baisse à deux chiffres de leurs volumes.

En temps normal, une demande plus faible entraîne une baisse des prix. Mais, dans le contexte actuel, les coûts de production augmentent plus rapidement que la demande ne recule, créant une situation inhabituelle où les composants deviennent plus chers malgré un marché moins dynamique.

Monter un PC devient un investissement de plus en plus coûteux

Pour les passionnés comme pour les joueurs, l’équation financière devient de plus en plus difficile. Entre la hausse du prix de la mémoire, l’augmentation des SSD, le coût toujours élevé des cartes graphiques et désormais la possible flambée des cartes mères, assembler un PC performant en 2026 demande un budget bien supérieur à celui des précédentes générations.

Cette situation pousse déjà certains consommateurs à privilégier des configurations préassemblées ou à repousser leur projet de mise à niveau.

Une industrie sous pression

Même si ces hausses restent pour l’instant au stade de la rumeur, elles illustrent parfaitement les tensions qui traversent aujourd’hui l’ensemble de l’industrie informatique. L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle transforme les priorités des fabricants de composants, qui réorientent leurs capacités de production vers les marchés les plus rentables.

À court terme, les utilisateurs grand public risquent d’en faire les frais. Et si les prévisions se concrétisent, 2026 pourrait devenir l’une des années les plus coûteuses jamais observées pour assembler un PC de bureau, malgré une demande en recul.