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Claude Code ajoute un navigateur intégré pour consulter la documentation sans quitter l’IDE

Claude Code ajoute un navigateur intégré pour consulter la documentation sans quitter l’IDE

Les développeurs passent une bonne partie de leur journée à jongler entre leur éditeur de code, la documentation, GitHub, Figma et une multitude d’onglets de navigateur. Anthropic estime que cette fragmentation nuit à la productivité et propose une solution simple : intégrer directement un navigateur web dans Claude Code.

Avec cette nouveauté, l’assistant de programmation n’a plus besoin que l’utilisateur lui fournisse des liens ou copie le contenu d’une page. Claude peut désormais ouvrir un site, lire sa documentation, explorer son contenu et interagir avec son interface sans quitter l’application.

Un navigateur intégré directement dans Claude Code

La nouvelle fonctionnalité prend la forme d’un panneau doté d’un navigateur à onglets intégré à l’interface de Claude Code. Positionné aux côtés de l’espace de développement, il permet à l’IA d’accéder à pratiquement n’importe quel site web :

documentation technique

dépôts GitHub

gestionnaires de tickets

applications internes

interfaces d’administration

outils SaaS

Claude peut consulter les pages, suivre les liens, lire leur contenu et interagir avec les éléments de l’interface comme il le fait déjà avec les fichiers d’un projet local. Le navigateur s’ouvre via le raccourci Ctrl + Shift + B sous Windows ou Cmd + Shift + B sur macOS.

Les liens échangés au sein d’une conversation peuvent également être ouverts directement dans ce navigateur intégré ou, si l’utilisateur le préfère, dans son navigateur habituel.

Une IA capable d’utiliser des sites authentifiés

L’une des nouveautés les plus intéressantes concerne la gestion des connexions. Le navigateur prend en charge les procédures d’authentification classiques, y compris les fenêtres Google OAuth. Les développeurs peuvent ainsi tester des applications nécessitant une connexion utilisateur sans devoir quitter Claude Code.

Cette capacité ouvre la voie à des scénarios beaucoup plus complets, notamment pour le développement d’applications web professionnelles où l’accès aux interfaces authentifiées est indispensable.

Anthropic renforce les garde-fous

Donner à une intelligence artificielle la possibilité d’interagir avec des sites web pose naturellement des questions de sécurité. Anthropic a donc mis en place un système d’autorisations particulièrement strict. Lorsqu’un site est ouvert pour la première fois, l’utilisateur doit choisir entre trois options :

Autoriser une seule fois ;

Toujours autoriser ;

Refuser.

Les autorisations sont enregistrées individuellement pour chaque domaine et peuvent être modifiées à tout moment dans les paramètres de Claude Code. Même lorsqu’un site est autorisé, Claude reste limité sur certaines actions sensibles.

L’assistant ne peut notamment pas créer un compte, effectuer un achat ou encore contourner un CAPTCHA sans validation explicite de l’utilisateur.

Un navigateur séparé de Chrome

Anthropic précise également que ce navigateur intégré ne remplace pas son extension Claude pour Google Chrome. Le panneau Navigateur fonctionne dans un environnement totalement isolé. Il ne partage ni historique de navigation, cookies, comptes connectés ou encore les mots de passe enregistrés. Cette approche en fait un environnement idéal pour le développement, les tests et le débogage.

À l’inverse, les utilisateurs souhaitant permettre à Claude d’exploiter leur session Chrome existante continueront d’utiliser l’extension officielle.

Une petite nouveauté… qui change le quotidien des développeurs

Sur le papier, l’ajout d’un navigateur intégré peut sembler relativement discret. Dans la pratique, il supprime pourtant l’un des irritants les plus fréquents du développement assisté par IA : les allers-retours permanents entre l’éditeur de code et le navigateur.

Jusqu’à présent, un développeur devait ouvrir une documentation, copier un lien, expliquer le contexte à Claude, revenir dans son IDE, puis répéter l’opération à chaque nouvelle étape. Désormais, Claude peut directement consulter la documentation, comprendre son contenu et poursuivre le travail sans interruption.

Cette évolution illustre parfaitement la stratégie d’Anthropic : faire évoluer Claude Code d’un simple assistant conversationnel vers un véritable environnement de développement intégré, capable de naviguer, raisonner et coder dans un même espace de travail.

À mesure que les assistants IA gagnent en autonomie, la frontière entre navigateur, IDE et agent logiciel continue de s’estomper.