Qu’est-ce que Claude AI et son utilisation est-elle gratuite ?

L’apogée du boom des chatbots d’IA est peut-être passé, mais il existe aujourd’hui une variété de chatbots d’IA générative compétitifs, dont Claude AI que nous allons découvrir dans la suite de cet article.

ChatGPT d’OpenAI a été le premier à captiver le monde avec son impressionnant chatbot à l’apparence humaine, capable de raconter des blagues et d’expliquer des recherches scientifiques détaillées et compliquées. Le tout à partir d’un simple texte écrit par un humain. Cette révélation a déclenché une intense course à l’armement en matière d’IA, les plus grandes entreprises du monde cherchant à s’approprier une part du gâteau, tandis que de nouvelles sociétés apparaissaient avec leurs propres produits d’IA.

Google et Microsoft ne sont que deux exemples de grandes entreprises technologiques qui ont fait leur entrée dans le secteur de l’IA au cours des dernières années.

L’un des grands rivaux de ChatGPT dans le secteur des chatbots génératifs est Claude AI, qui a été lancé en 2023.

À qui appartient Claude AI ?

Claude AI appartient à la startup californienne Anthropic, spécialisée dans l’IA, et a été fondée en 2021 par d’anciens membres dirigeants d’OpenAI, Daniella et Dario Amodei. Dario était auparavant vice-président de la recherche d’OpenAI. Ils font partie des nombreux employés d’OpenAI qui ont quitté l’entreprise en 2019 en raison de la direction des affaires, y compris le travail de l’entreprise aux côtés de Microsoft.

En quelques années, l’entreprise a levé 700 millions de dollars de financement et vers la fin de 2023, Amazon a été annoncé comme une partie prenante minoritaire après avoir investi jusqu’à 4 milliards de dollars. Depuis, Google a également investi 400 millions de dollars dans Anthropic.

L’entreprise, qui compte aujourd’hui plus de 150 employés, a créé une famille de Large Language Model (LLM) appelée Claude. Le point fort d’Anthropic est ce qu’elle appelle l’« IA constitutionnelle », une approche développée pour former les LLM à être aussi éthiques que possible. Le chatbot est formé sur la base de principes tirés de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, afin qu’il puisse se comporter de manière sûre, précise et sécurisée.

Claude 2 puis Claude 3

Anthropic a lancé la première itération de Claude en mars 2023, puis Claude 2 en juillet 2023. Claude 2 s’est distingué sur le marché par la possibilité de télécharger des PDF et d’autres documents à des fins de synthèse et d’analyse.

En mars 2024, Anthropic a lancé Claude 3, qui, selon l’entreprise, a établi de nouvelles références dans un large éventail de tâches cognitives. Claude 3 est une famille — Haiku, Sonnet et Opus — de modèles qui présentent différents niveaux de capacités, de connaissances et de sophistication.

Anthropic est aujourd’hui évaluée à environ 20 milliards de dollars et est une société d’utilité publique, c’est-à-dire une entreprise qui a l’intention de faire des bénéfices, mais d’une manière qui profite au public et à ses utilisateurs.

Qu’est-ce que Claude AI ?

Dans sa forme la plus basique, Claude AI est la version d’Anthropic de ChatGPT. Comme ChatGPT 3.5, son jeu de données a une date limite — 2022 — et il ne peut pas se connecter à Internet, ce qui limite sa précision lorsqu’il répond à des questions liées à des événements qui se sont produits après 2022.

Le chatbot est formé pour avoir des conversations textuelles naturelles, analogues à celles des humains, et il est utilisé de préférence pour les résumés, les questions-réponses, la prise de décision, l’écriture de codes et les résumés.

Claude est également le nom du LLM sous-jacent qui alimente les modèles Claude. Outre Claude, il existe également Claude Instant, qui est une itération plus légère et plus rapide de Claude, et Claude 3, qui est le dernier-né de la famille. Claude se distingue de ses concurrents par plusieurs caractéristiques. Il excelle dans la fluidité de la conversation et peut tenir sa place dans des conversations engageantes, et il est fier de son exactitude factuelle et de sa transparence.

Il est également très rapide. Par exemple, j’ai téléchargé une copie de mon CV et j’ai demandé à Claude de le résumer pour moi. Il lui a fallu moins de quelques secondes pour me renvoyer sept points sur mon CV, y compris une chronologie de ma carrière et un résumé général de mon expertise et de mon expérience.

Claude dispose actuellement d’une fenêtre contextuelle de 200 000 mots, ce qui signifie qu’il peut traiter des entrées textuelles d’environ 150 000 mots ou 500 pages de documents écrits. Cela réduit considérablement les risques d’hallucinations pour les utilisateurs — c’est-à-dire lorsqu’un chatbot répond par quelque chose qui n’est pas conforme aux faits — et permet aux entreprises d’utiliser le chatbot pour analyser et résumer des documents volumineux avec rapidité et précision.

Comment utiliser Claude AI : étape par étape

S’inscrire

L’utilisation de Claude AI est simple. Il suffit de se rendre sur claude.ai et de s’inscrire à l’aide d’une adresse électronique. Vous devrez ensuite donner votre nom et accepter la politique d’utilisation acceptable d’Anthropic ainsi que le fait que Claude n’est pas parfait et qu’il peut générer des informations incorrectes ou trompeuses. Les formalités habituelles.

Une fois les formalités accomplies, vous accédez à la page d’accueil de Claude. Le modèle auquel vous avez automatiquement accès est Claude 3 Sonnet, qui est le deuxième modèle Claude le plus intelligent d’Anthropic.

Saisir les prompts

Claude 3 Sonnet peut comprendre et travailler avec des images, ainsi qu’avec du texte et des documents, de sorte que vous pouvez télécharger une image pour que Claude en extraie le texte, convertir le design de l’interface utilisateur en code front, demander à Claude de recommander des améliorations de style pour une photo d’un décor particulier ou de générer une recette à partir d’une photo d’une assiette de nourriture — parfait pour les designers d’intérieur, les codeurs et les chefs en herbe, par exemple.

Pour commencer à utiliser Claude 3 Sonnet, il vous suffit de saisir un message dans la zone de texte ou de télécharger un fichier et de lui donner des instructions sur ce que vous voulez que le modèle en fasse. Claude peut lire des PDF, des documents Word et bien plus encore.

Soyez clair et précis

Pour obtenir les meilleurs résultats lors de l’utilisation de Claude AI, il est conseillé de poser des questions claires et précises. Plus votre demande est détaillée, meilleure sera la réponse. En outre, essayez toujours de fournir un contexte lorsque c’est possible, ce qui permet à Claude de comprendre les détails pertinents.

Il est également utile d’effectuer un suivi de vos questions initiales pour obtenir des éclaircissements supplémentaires. Claude s’efforcera toujours d’expliquer les sujets plus en détail si on le lui demande. Vous pouvez également demander à Claude s’il a besoin de plus d’informations ou s’il a des questions à vous poser avant de répondre à votre demande.

Pratique

En outre, cela vaut la peine de tester Claude et de voir quelles sont ses limites et comment il peut être utile pour vos propres besoins. Essayez de télécharger des documents et d’avoir des conversations générales avec lui pour vous faire une idée de ses capacités. Vous saurez ainsi comment utiliser au mieux Claude AI dans vos tâches quotidiennes, que ce soit à des fins professionnelles ou personnelles.

L’utilisation de Claude AI est-elle gratuite ?

Claude AI est gratuit dans certaines limites, qui sont actuellement d’environ 30 messages par jour. Il suffit d’une adresse e-mail pour accéder à la version gratuite.

Pour accéder aux modèles Claude AI plus rapides et plus intelligents d’Anthropic, il faut payer 20 dollars par mois, facturés annuellement. Claude Pro offre beaucoup plus de fonctionnalités, notamment la possibilité de personnaliser entièrement le personnage et d’intégrer Claude dans des applications tierces, telles que Slack, 5 fois plus de messages que la version gratuite et un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités.