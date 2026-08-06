Après des mois de spéculations, Rockstar Games vient enfin de lever le voile sur son prochain grand rendez-vous autour de Grand Theft Auto VI, alias GTA 6. Le studio diffusera un « Extended Look » de GTA 6 le 27 août, avec une première mondiale sur Netflix avant une mise en ligne quelques heures plus tard sur YouTube et le site officiel de Rockstar.

Une stratégie de diffusion inédite pour la franchise, qui pourrait marquer le début d’un partenariat plus étroit entre Rockstar et la plateforme de streaming.

Rockstar confirme un rendez-vous majeur

Dans une courte vidéo publiée sur X, Rockstar Games dévoile un teaser d’une trentaine de secondes mettant en scène Jason et Lucia, les deux protagonistes de GTA 6, dans des séquences inédites. La bande-annonce s’accompagne d’une nouvelle composition musicale mêlant guitares funk et synthétiseurs, que certains fans considèrent déjà comme un possible thème principal du jeu.

Rockstar confirme surtout que le GTA 6 Extended Look sera diffusé le 27 août à 15 h (heure de l’Est) en exclusivité sur Netflix.

Une page dédiée est d’ailleurs déjà disponible sur la plateforme avec une description promettant un regard approfondi sur « la prochaine évolution de la série Grand Theft Auto ».

Netflix bénéficiera d’une exclusivité de 6 heures

Cette présentation sera accessible en priorité aux abonnés Netflix. Rockstar a précisé que l’Extended Look sera publié sur sa chaîne YouTube officielle ainsi que sur le site de GTA 6 six heures plus tard, à 21 h (heure de l’Est). Cette fenêtre d’exclusivité constitue une première pour la série Grand Theft Auto.

Jusqu’à présent, toutes les bandes-annonces majeures de Rockstar étaient diffusées simultanément sur les plateformes vidéo traditionnelles.

Ce partenariat souligne l’ambition de Netflix de renforcer son positionnement dans l’univers du jeu vidéo, un secteur où la plateforme multiplie les investissements depuis plusieurs années.

Gameplay ou troisième bande-annonce ?

Le terme « Extended Look » n’a pas été choisi au hasard. Contrairement aux précédentes annonces centrées sur des bandes-annonces cinématiques, plusieurs rumeurs évoquent depuis plusieurs mois la possibilité que Rockstar dévoile enfin les premières véritables séquences de gameplay de GTA 6.

L’événement pourrait notamment permettre de découvrir les mécaniques de jeu inédites, l’exploration de l’État fictif de Leonida, davantage d’éléments sur l’histoire de Jason et Lucia et une présentation approfondie des nouveautés techniques.

Autrement dit, il pourrait s’agir d’une démonstration beaucoup plus complète qu’un simple Trailer 3.

Une annonce qui arrive au bon moment

Le calendrier intrigue également. Cette révélation intervient à la veille de la conférence financière de Take-Two Interactive, prévue le 7 août, durant laquelle les investisseurs pourraient obtenir de nouvelles informations sur le lancement du jeu ou l’ouverture prochaine des précommandes.

Rockstar semble ainsi orchestrer une montée en puissance de sa communication à quelques mois de la sortie de GTA 6.

Un partenariat qui pourrait aller plus loin

Au-delà du jeu lui-même, cette collaboration avec Netflix pourrait annoncer une stratégie plus large. La plateforme accueille déjà plusieurs classiques de Rockstar, notamment GTA III, GTA : Vice City et GTA : San Andreas via son offre de jeux mobiles.

Le choix de Netflix pour héberger la première mondiale d’un contenu aussi attendu laisse penser que les deux entreprises souhaitent renforcer leur partenariat, que ce soit autour de nouveaux jeux ou d’autres projets liés à l’univers Grand Theft Auto.

Après avoir battu tous les records avec ses deux premières bandes-annonces, GTA 6 s’apprête à franchir une nouvelle étape de sa campagne de communication. Si les rumeurs se confirment, le 27 août pourrait offrir aux joueurs leur premier véritable aperçu du gameplay du titre le plus attendu de cette génération.