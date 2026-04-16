L’iPad Air pourrait enfin quitter l’ère du LCD en 2027. Selon un nouveau rapport venu de Corée du Sud, Apple préparerait une transition vers l’OLED pour sa tablette milieu de gamme, un changement attendu de longue date tant l’écran reste aujourd’hui le principal point de retenue de la gamme Air.

Le rapport d’ET News affirme que Samsung Display se prépare à produire en masse les dalles OLED du prochain iPad Air à la fin de 2026 ou au plus tard en janvier 2027.

Si ce calendrier est respecté, un lancement au premier semestre 2027 devient crédible, probablement dans la fenêtre habituelle de printemps d’Apple. À ce stade, rien n’est officiel, et il faut donc lire cette échéance comme une projection sérieuse plutôt qu’une confirmation.

iPad Air OLED : Pourquoi est-ce important ?

Parce que l’iPad Air est depuis plusieurs générations une tablette très puissante, mais visuellement moins ambitieuse que son positionnement ne le laisse espérer. Apple indique toujours pour l’iPad Air un écran Liquid Retina rétroéclairé par LED avec technologie IPS, autrement dit du LCD, alors que l’iPad Pro a basculé vers l’Ultra Retina XDR à technologie Tandem OLED dès 2024.

Ce décalage se ressent d’autant plus que l’iPad Pro OLED profite déjà d’un affichage 120 Hz avec ProMotion, tandis que l’iPad Air reste associé à un environnement d’affichage limité au 60 Hz dans l’usage courant et dans la documentation technique liée à la gamme actuelle.

En clair, l’Air offre la puissance, mais pas encore l’expérience visuelle vraiment premium qui va avec.

Le passage à l’OLED changerait donc beaucoup, même sans faire de l’iPad Air un « mini iPad Pro ». L’OLED apporterait mécaniquement des noirs plus profonds, un contraste plus riche et un rendu plus flatteur sur les contenus vidéo, la photo et les interfaces sombres. C’est exactement ce qui a permis à l’iPad Pro de monter d’un cran sur la perception de qualité depuis son passage au tandem OLED.

Pas la même technologie que l’iPad Pro

Mais, il y a un point essentiel à garder en tête : tout indique que l’iPad Air ne récupérerait pas la même technologie que l’iPad Pro. Les différents échos autour de la chaîne d’approvisionnement évoquent plutôt une structure OLED plus simple et moins coûteuse que le tandem OLED du Pro. Cela permettrait à Apple de moderniser l’Air sans brouiller la hiérarchie de la gamme.

En d’autres termes, l’écran pourrait être bien meilleur qu’aujourd’hui tout en restant volontairement en dessous du modèle Pro.

Pas du ProMotion 120 Hz

C’est là que se situe le vrai « piège » potentiel du dossier. Un iPad Air OLED en 2027 ne signifie pas forcément un iPad Air avec ProMotion 120 Hz. Au contraire, il est tout à fait plausible qu’Apple conserve un verrouillage à 60 Hz pour protéger l’écart avec l’iPad Pro, même après le passage à l’OLED. Pour beaucoup d’utilisateurs, cela ne changera pas grand-chose au quotidien. Pour les joueurs, les artistes les plus sensibles à la fluidité ou les utilisateurs déjà habitués aux écrans 120 Hz, la différence restera nette.

En réalité, tout cela ressemble à une mise à jour très « Apple ». Pas une révolution totale, mais un rattrapage soigneusement contrôlé. L’iPad Air obtiendrait enfin l’amélioration que beaucoup réclament, sans pour autant empiéter sur le territoire du Pro.

Et si ce scénario se confirme, le vrai gagnant sera sans doute l’expérience utilisateur : l’Air conserverait son équilibre entre puissance, finesse et simplicité, tout en corrigeant enfin sa faiblesse la plus visible.