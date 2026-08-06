Regarder Netflix en 4K depuis un navigateur a longtemps été un véritable casse-tête. Malgré la démocratisation des écrans Ultra HD, le service de streaming imposait jusqu’ici de nombreuses restrictions techniques, obligeant souvent les utilisateurs à passer par Microsoft Edge ou l’application Windows pour profiter de la meilleure qualité d’image.

La situation évolue enfin. Netflix prend désormais en charge la lecture en 4K via Google Chrome, mais cette avancée reste très encadrée et ne concernera qu’une partie des utilisateurs.

La 4K arrive enfin sur Chrome… avec de nombreuses conditions

Netflix a discrètement mis à jour sa documentation officielle afin de confirmer que Google Chrome prend désormais en charge les flux Ultra HD. Toutefois, cette nouveauté ne s’applique pas à toutes les plateformes.

La lecture 4K est réservée à certains PC sous Windows 11 et les Chromebook Plus compatibles. En revanche, macOS reste limité au Full HD (1080p) dans Chrome et Linux demeure bloqué à une résolution HD (720p).

Les utilisateurs de Mac devront donc continuer à utiliser Safari pour accéder aux contenus en Ultra HD.

Une configuration matérielle très précise est exigée

Même sur Windows, la compatibilité n’est pas automatique. Netflix impose plusieurs prérequis techniques :

Windows 11

un processeur Intel Core de 7e génération ou plus récent, ou un AMD Ryzen

une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 (ou plus récente) ou AMD Radeon RX 400 (ou supérieure)

la prise en charge du codec HEVC

des pilotes graphiques à jour.

Les utilisateurs devront également disposer d’un écran intégré 4K 60 Hz ou d’un moniteur externe 4K 60 Hz compatible HDCP 2.2. Autrement dit, disposer d’un abonnement Netflix Premium ne suffit toujours pas pour profiter automatiquement de la meilleure qualité vidéo.

Les Chromebook Plus également concernés

Google profite également de cette évolution. Les Chromebook Plus bénéficiant des dernières versions de ChromeOS pourront eux aussi accéder aux contenus Netflix en Ultra HD directement depuis Chrome.

Cette compatibilité renforce un peu plus la montée en gamme des Chromebook, qui cherchent désormais à séduire des utilisateurs plus exigeants.

Certaines fonctionnalités restent exclusives aux applications

Même lorsque toutes les conditions sont réunies, quelques limitations subsistent. La lecture via Chrome ne prend toujours pas en charge certaines technologies avancées, comme Dolby Vision, le HDR10+ et Dolby Atmos.

Pour bénéficier de ces formats, les utilisateurs devront continuer à privilégier l’application Netflix ou les appareils compatibles, comme les téléviseurs connectés et les boîtiers multimédias.

Pourquoi Netflix continue d’imposer autant de restrictions ?

Ces limitations ne sont pas nouvelles. Netflix s’appuie largement sur les technologies de protection des contenus (DRM) afin de satisfaire les exigences des studios de cinéma. La lecture en 4K nécessite notamment un environnement matériel sécurisé afin de limiter les risques de copie des flux Ultra HD.

Le problème est que cette politique complique considérablement l’expérience utilisateur.

Depuis plusieurs années, les forums spécialisés regorgent de messages d’abonnés qui peinent à comprendre pourquoi ils paient un abonnement Premium sans pouvoir accéder simplement à la qualité maximale sur leur ordinateur.

Une avancée bienvenue, mais encore incomplète

L’arrivée de la 4K sur Google Chrome constitue une évolution attendue depuis longtemps. Pour les utilisateurs de Windows, cela met fin à l’obligation d’utiliser Microsoft Edge uniquement pour profiter de la meilleure qualité vidéo. Les possesseurs de Chromebook Plus bénéficient également d’une expérience plus cohérente.

En revanche, Netflix continue d’imposer un parcours technique particulièrement complexe. Entre les exigences matérielles, les restrictions liées au système d’exploitation et les différences de prise en charge selon les navigateurs, accéder à la 4K reste bien plus compliqué qu’il ne devrait l’être en 2026.

À l’heure où la concurrence entre plateformes de streaming se joue autant sur l’expérience utilisateur que sur le catalogue, simplifier l’accès aux contenus Ultra HD pourrait devenir un véritable avantage concurrentiel.