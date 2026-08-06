Moins de quatre ans après le lancement de ChatGPT, OpenAI, à la tête de ChatGPT, vient d’atteindre un seuil que peu de technologies grand public ont réussi à franchir aussi rapidement.

L’entreprise revendique désormais plus d’un milliard d’utilisateurs actifs et plus de deux millions d’entreprises clientes, confirmant que l’intelligence artificielle générative est passée du statut de curiosité technologique à celui d’outil du quotidien.

Au-delà du symbole, ce cap illustre surtout une accélération spectaculaire de l’adoption de l’IA, tant chez les particuliers que dans les entreprises.

Une croissance sans précédent pour une application grand public

OpenAI a officialisé ce nouveau record le 31 juillet 2026, annonçant avoir dépassé le milliard d’utilisateurs actifs.

L’évolution est vertigineuse :

début 2025 : environ 400 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires

février 2026 : 900 millions

été 2026 : plus d’un milliard d’utilisateurs actifs

Même si OpenAI ne précise pas systématiquement s’il s’agit d’utilisateurs hebdomadaires ou mensuels, plusieurs cabinets d’analyse permettent de mieux mesurer cette progression. Selon Sensor Tower, l’application mobile ChatGPT avait déjà franchi le milliard d’utilisateurs actifs mensuels dès mai 2026, un record historique pour une application grand public.

À titre de comparaison, des plateformes comme Google Maps, Instagram, TikTok ou YouTube avaient mis davantage de temps à atteindre ce niveau d’adoption.

ChatGPT n’est plus un simple chatbot

Les chiffres publiés par OpenAI montrent également une évolution profonde des usages. L’entreprise indique que le volume quotidien de messages a progressé de 50 % en seulement six mois, les utilisateurs exploitent désormais ChatGPT dans deux fois plus de domaines différents qu’auparavant et les tâches réalisées par les agents IA, notamment via Codex, représentent désormais 99,8 % des tokens hebdomadaires générés.

Autrement dit, ChatGPT n’est plus utilisé uniquement pour répondre à quelques questions ponctuelles.

L’outil devient progressivement un véritable assistant de travail capable de programmer, rédiger, analyser des documents, générer des images, raisonner sur plusieurs étapes ou automatiser des processus complets.

Les entreprises accélèrent elles aussi

La croissance ne concerne pas uniquement le grand public. OpenAI affirme désormais accompagner plus de deux millions d’entreprises, contre environ un million quelques mois auparavant. Cette clientèle professionnelle utilise aussi bien les GPT personnalisés, les API d’OpenAI et des déploiements complets intégrés aux infrastructures des entreprises.

Autre indicateur révélateur : 92 % des entreprises du Fortune 500 exploiteraient aujourd’hui les technologies d’OpenAI d’une manière ou d’une autre. Cette diversification représente un avantage stratégique majeur puisque les revenus professionnels sont généralement plus stables que les abonnements grand public.

Une adoption qui touche désormais toutes les générations

L’un des changements les plus marquants concerne le profil des utilisateurs. Les premiers mois de ChatGPT étaient largement dominés par un public jeune et majoritairement masculin. Selon les dernières données publiées par OpenAI, cette tendance évolue rapidement. La croissance est désormais particulièrement forte chez les utilisateurs de plus de 35 ans, auprès d’un public plus diversifié et dans un nombre croissant de pays.

Cette démocratisation confirme que l’IA générative s’installe progressivement dans tous les secteurs de la société.

Une croissance qui s’accompagne d’une forte monétisation

Contrairement à de nombreuses plateformes Internet, OpenAI ne se contente pas d’accumuler des utilisateurs. Le modèle économique progresse lui aussi rapidement. Les estimations évoquent aujourd’hui près de 2 milliards de dollars de revenus mensuels, un rythme annuel supérieur à 20 milliards de dollars et environ 50 millions d’abonnés payants aux différentes offres Premium.

Cette capacité à transformer rapidement une immense base d’utilisateurs en revenus constitue l’un des principaux atouts de l’entreprise face à ses concurrents.

Une domination qui reste contestée

Malgré cette dynamique exceptionnelle, OpenAI évolue dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Google continue de développer Gemini. Anthropic renforce Claude. Les modèles open source gagnent également en maturité et séduisent de nombreuses entreprises souhaitant héberger elles-mêmes leurs solutions d’IA.

Certaines études montrent d’ailleurs que la part de marché de ChatGPT est désormais passée sous les 50 % dans l’univers des chatbots IA, même si le nombre absolu d’utilisateurs continue d’augmenter.

Autrement dit, le marché grossit suffisamment vite pour permettre à plusieurs acteurs de progresser simultanément.

Des coûts toujours gigantesques

Cette expansion s’accompagne toutefois d’une réalité économique complexe. L’entraînement et l’exécution des modèles nécessitent des infrastructures colossales. OpenAI aurait ainsi vu sa consommation électrique passer d’environ 0,2 gigawatt en 2023 à près de 1,9 gigawatt en 2025.

Pour contenir ces dépenses, l’entreprise a récemment réduit le prix de plusieurs modèles de son API, notamment GPT-5.6 Luna, dont le tarif a été réduit de 80 %, et GPT-5.6 Terra, en baisse de 20 %.

L’objectif est double : stimuler davantage l’adoption tout en optimisant l’utilisation des centres de calcul.

OpenAI entre dans une nouvelle phase de son histoire

Le milliard d’utilisateurs constitue évidemment un symbole fort, mais il raconte surtout un changement d’échelle. ChatGPT n’est plus une démonstration technologique. L’outil est désormais intégré aux habitudes quotidiennes de millions de particuliers, d’entreprises, de développeurs, d’étudiants et de chercheurs.

Pour OpenAI, le véritable défi change désormais de nature.

La question n’est plus de savoir si l’IA générative trouvera son public : cette étape est largement dépassée. Les prochains enjeux concernent désormais la rentabilité, la maîtrise des coûts d’infrastructure, la pression réglementaire et la capacité à conserver une avance technologique face à une concurrence qui s’intensifie rapidement.

Une chose reste néanmoins incontestable : rarement une technologie aura réussi à s’imposer aussi vite dans les usages quotidiens. En moins de quatre ans, ChatGPT est devenu l’une des plateformes numériques les plus utilisées au monde, redéfinissant durablement notre rapport à l’informatique et à l’intelligence artificielle.