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Apple préparerait des AirPods avec caméras et IA pour une sortie en 2027

Apple préparerait des AirPods avec caméras et IA pour une sortie en 2027

Depuis plusieurs années, les rumeurs évoquent des AirPods capables de faire bien plus que diffuser de la musique ou répondre à des appels. Selon de nouvelles informations relayées par Mark Gurman, Apple viserait désormais une sortie fin 2027 pour ses futurs AirPods équipés de capteurs visuels intégrés.

Loin d’être un simple gadget, ce projet pourrait représenter l’une des premières véritables plateformes d’intelligence artificielle portables de la marque, à mi-chemin entre les écouteurs traditionnels et les lunettes connectées.

Des AirPods qui « voient » sans être de véritables caméras

L’idée peut sembler surprenante au premier abord. Contrairement à un smartphone, ces futurs AirPods ne seraient pas conçus pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos. Les capteurs embarqués serviraient principalement à alimenter les systèmes de vision artificielle d’Apple.

Selon les différentes fuites, les écouteurs intégreraient des capteurs optiques ou infrarouges capables de collecter des informations sur l’environnement immédiat de l’utilisateur. Ces données seraient ensuite interprétées par Siri et les modèles d’Apple Intelligence afin de comprendre ce qui entoure la personne qui les porte.

La fonctionnalité la plus intéressante concerne l’évolution de Siri.

Grâce à ces capteurs, l’assistant vocal pourrait théoriquement analyser le contexte visuel autour de l’utilisateur. Quelques exemples souvent évoqués : identifier des objets, reconnaître des lieux, fournir des informations sur un produit, aider à s’orienter ou encore proposer des rappels contextuels. Imaginez un utilisateur observant plusieurs ingrédients sur un plan de travail. Il pourrait simplement demander à Siri quels plats préparer avec les aliments présents devant lui.

Dans ce scénario, Siri ne répondrait plus uniquement à des commandes vocales : il comprendrait également l’environnement physique.

Apple Intelligence donne enfin du sens au projet

Pendant longtemps, les AirPods équipés de caméras semblaient être un concept difficile à justifier. L’arrivée d’Apple Intelligence change profondément la donne. Apple a récemment renforcé les capacités de Siri afin de le rendre plus personnel, plus contextuel et capable d’interagir avec plusieurs applications simultanément. Des AirPods dotés de capacités de vision artificielle apparaissent désormais comme une extension naturelle de cette stratégie.

Apple semble vouloir créer un assistant capable non seulement d’écouter et de parler, mais aussi de comprendre le monde qui entoure son utilisateur.

Une alternative aux lunettes connectées

Cette approche diffère sensiblement de celle adoptée par certains concurrents. Meta⁠ mise fortement sur les lunettes intelligentes alimentées par l’IA pour apporter une compréhension visuelle du monde réel. Apple pourrait choisir une autre voie. Au lieu de convaincre les consommateurs de porter des lunettes connectées au quotidien, la marque pourrait exploiter un produit déjà largement adopté : les AirPods.

Cette stratégie présente plusieurs avantages : un accessoire déjà populaire, une adoption massive, un design socialement accepté et une intégration naturelle avec l’iPhone.

Apple pourrait ainsi démocratiser l’IA contextuelle sans imposer un nouveau format matériel.

D’autres entreprises ont déjà expérimenté le concept

Apple n’est toutefois pas la première société à explorer cette idée. Des chercheurs de l’University of Washington ont récemment présenté des écouteurs expérimentaux capables d’intégrer des mini-caméras. Plus récemment, la société Ordo a lancé des écouteurs équipés d’un capteur photo intégré.

Ces projets démontrent que le concept est techniquement réalisable, même si aucun acteur n’a encore réussi à transformer cette technologie en produit grand public à grande échelle.

Les défis restent nombreux

Malgré son potentiel, le projet soulève plusieurs interrogations.

Vie privée : L’intégration de capteurs visuels dans un accessoire aussi discret pourrait susciter des inquiétudes concernant la confidentialité. Apple devra probablement mettre en place des indicateurs visuels ou des garanties techniques pour rassurer les utilisateurs et leur entourage.

Consommation énergétique : L’analyse continue de l’environnement nécessite des ressources importantes. Maintenir l’autonomie des AirPods tout en exécutant des traitements de vision artificielle représente un défi majeur.

Utilité réelle : Comme souvent avec les nouvelles catégories de produits, le succès dépendra avant tout de l’usage quotidien. Apple devra démontrer que ces fonctions apportent une réelle valeur ajoutée et ne constituent pas simplement une démonstration technologique.

Apple prépare peut-être l’après-smartphone

Au-delà du produit lui-même, ces AirPods illustrent une tendance plus profonde. Depuis plusieurs années, Apple cherche à rendre l’intelligence artificielle plus discrète et plus intégrée dans la vie quotidienne. Après la montre connectée, les écouteurs pourraient devenir le prochain point d’accès permanent à l’IA.

Cette évolution s’inscrit dans une vision où l’assistant numérique n’est plus limité à un écran, mais accompagne l’utilisateur en permanence à travers plusieurs objets connectés.

Si le projet aboutit comme prévu en 2027, ces AirPods pourraient marquer une étape importante dans la transformation de Siri en assistant véritablement contextuel. Et pour Apple, ils pourraient représenter bien plus qu’une nouvelle génération d’écouteurs : une première pierre vers une informatique ambiante où l’IA perçoit, comprend et accompagne l’utilisateur en continu.