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Qu’est-ce que ChatGPT ? L’IA qui écoute, parle, voit… et pense presque comme vous (2026)

Depuis son lancement en novembre 2022, ChatGPT a connu une évolution fulgurante. Ce qui était à l’origine un simple chatbot conversationnel basé sur du texte est devenu, en 2026, un véritable assistant personnel multimodal : il peut désormais écouter, parler, voir, comprendre des images et interagir naturellement avec vous.

L’intelligence artificielle (IA) a parcouru un long chemin ces dernières années. De la photographie numérique aux voitures à conduite autonome, cette technologie a ouvert de nouvelles possibilités et bouleversé des secteurs entiers. Aujourd’hui, nous sommes à l’aube d’une nouvelle révolution avec ChatGPT, un modèle capable de générer des textes d’apparence humaine avec une grammaire quasi parfaite et de tenir des conversations fluides — et il continue d’évoluer très rapidement.

Mais concrètement, qu’est-ce que ChatGPT aujourd’hui ? Et que pouvez-vous faire avec cette intelligence artificielle ? Suivez le guide.

Qu’est-ce que ChatGPT ?

ChatGPT est un modèle linguistique génératif développé par OpenAI, capable de produire du texte lorsqu’on lui fournit une question ou un prompt. Il excelle dans le traitement du langage naturel (NLP), ce qui signifie qu’il peut converser de manière naturelle, comme le ferait un humain. Lancé en novembre 2022, ChatGPT a été amélioré via plusieurs générations, intégrant désormais des modèles multimodaux comme GPT‑4o, GPT‑4.1 et GPT‑4.5 et désormais GPT-5, la nouvelle génération dévoilée en août 2025.

Contrairement aux chatbots traditionnels, souvent limités, ChatGPT répond de manière contextuelle et flexible, que ce soit pour résumer des textes, écrire du code, créer du contenu ou simplifier des concepts complexes.

Il peut :

comprendre vos questions,

générer des réponses cohérentes,

traduire, reformuler, résumer,

écrire des textes, du code, des histoires,

et depuis 2024, analyser des images, vous répondre à l’oral, ou encore vous assister dans vos tâches quotidiennes.

En 2026, ChatGPT repose sur GPT-5, la dernière version du modèle de langage d’OpenAI, qui améliore encore la performance de GPT-4o, notamment en compréhension longue, gestion du contexte, et fluidité conversationnelle.

Les dernières évolutions : de GPT‑4o à GPT‑5

Le 30 avril 2025, GPT‑4 a été retiré de l’interface ChatGPT pour laisser place à GPT‑4o, le nouveau modèle multimodal d’OpenAI, capable d’analyser du texte, des images, de l’audio et même de la vidéo en temps réel. GPT‑4o est plus rapide, plus fluide, et réduit significativement les hallucinations.

En mai 2025, GPT‑4.1 a été déployé pour les utilisateurs payants (Plus, Pro, Team). Il améliore encore les performances en codage, compréhension, et instruction-following, tout en offrant une fenêtre de contexte massive d’un million de tokens.

Début 2025, GPT‑4.5 (nom de code Orion) est apparu comme un modèle « géant » conçu pour réduire les hallucinations, améliorer l’intelligence émotionnelle et étendre la créativité — réservé aux abonnés Pro et aux développeurs via API.

GPT-5 : la nouvelle génération

Le 7 août 2025, OpenAI a officiellement lancé GPT‑5, le modèle le plus avancé à ce jour, disponible pour tous les utilisateurs de ChatGPT.

Les différentes versions de GPT-5 dans ChatGPT :

gpt-5 standard — version par défaut, équilibre entre rapidité et précision.

— version par défaut, équilibre entre rapidité et précision. gpt-5 mini – plus léger, rapide et économique.

– plus léger, rapide et économique. gpt-5 nano – optimisé pour les applications intégrées et l’API.

– optimisé pour les applications intégrées et l’API. gpt-5 pro (abonnement Pro) — capacités avancées et accès illimité.

(abonnement Pro) — capacités avancées et accès illimité. gpt‑5‑thinking (Pro) — raisonnement étendu pour questions complexes.

Les nouveautés clés

Intelligence de niveau expert : GPT-5 obtient des performances comparables à celles d’un expert titulaire d’un doctorat sur des domaines comme la rédaction, la programmation, les mathématiques, la santé ou le raisonnement logique.

: GPT-5 obtient des performances comparables à celles d’un expert titulaire d’un doctorat sur des domaines comme la rédaction, la programmation, les mathématiques, la santé ou le raisonnement logique. Raisonnement amélioré : Une version spéciale, GPT-5 Thinking, peut consacrer plus de temps à l’analyse d’une question complexe pour fournir une réponse plus précise.

: Une version spéciale, GPT-5 Thinking, peut consacrer plus de temps à l’analyse d’une question complexe pour fournir une réponse plus précise. Navigation intelligente entre modèles : ChatGPT choisit automatiquement la version la plus adaptée (standard, mini, nano, pro, thinking) selon la tâche.

: ChatGPT choisit automatiquement la version la plus adaptée (standard, mini, nano, pro, thinking) selon la tâche. Moins d’hallucinations : Les erreurs factuelles ont été réduites jusqu’à 80 % par rapport aux versions précédentes.

: Les erreurs factuelles ont été réduites jusqu’à 80 % par rapport aux versions précédentes. Sécurité renforcée : GPT-5 sait mieux indiquer ses limites et éviter les réponses inappropriées.

GPT-OSS : l’ouverture vers l’open source

En parallèle du lancement de GPT-5, OpenAI a également dévoilé GPT-OSS (Open Source Series), une gamme de modèles open source dérivés de ses travaux propriétaires.

Ces modèles, plus légers (20B et 120B de paramètres), peuvent être librement téléchargés, modifiés et intégrés par des développeurs et des entreprises. L’objectif est de favoriser l’innovation collaborative et de permettre à l’écosystème IA de bénéficier des avancées d’OpenAI sans dépendre exclusivement de ses services hébergés.

Avec GPT-OSS, les équipes peuvent :

Héberger le modèle sur leurs propres serveurs

L’adapter à des domaines spécifiques (santé, industrie, éducation…)

Développer des applications IA tout en maîtrisant les coûts et la confidentialité

Comment fonctionne ChatGPT ?

La base de ChatGPT reste une architecture Transformer, alimentée par des centaines de gigaoctets de données web, livres, articles et discussions (Reddit, Wikipédia…). Après une phase de pré-entraînement, OpenAI a utilisé une combinaison d’apprentissage supervisé et de RLHF (reinforcement learning from human feedback) pour affiner la qualité des réponses.

Les modèles récents (GPT‑4o, GPT‑4.1, GPT‑4.5) ajoutent une fenêtre de contexte étendue (jusqu’à 1 M tokens), un traitement multimodal et des capacités de raisonnement améliorées par des étapes intermédiaires explicites, comme dans les modèles « o1 ».

Fonctionnalités de ChatGPT

GPT-5 : un modèle « omnimodal » encore plus intelligent

Au fil de ses évolutions, ChatGPT est passé d’un simple chatbot textuel à une véritable plateforme d’assistance polyvalente. Il couvre aujourd’hui un large éventail d’usages : rédaction, génération de code, aide au raisonnement complexe, vulgarisation scientifique, accompagnement dans le domaine de la santé, et bien plus encore.

Avec GPT-5, cette transformation franchit une nouvelle étape : le modèle devient une intelligence unifiée et omnimodale, capable de traiter simultanément texte, code, données et contenus multimédias. Il adapte automatiquement sa puissance et ses méthodes selon le contexte, offrant plus de rapidité, de précision et de fiabilité.

Cette évolution marque un tournant vers des interactions plus naturelles, mieux informées et plus responsables, avec une réduction notable des erreurs factuelles et un meilleur alignement sur l’intention de l’utilisateur.

Tableau comparatif : avant et après GPT-5

Élément ChatGPT historique ChatGPT avec GPT-5 Modèles intégrés GPT-3.5 → GPT-4o/4,1/4,5 GPT-5 + mini, nano, thinking, pro Disponibilité Version gratuite avec limites Accessible à tous, avantages supplémentaires pour Pro/Plus Performances Bon niveau en langage et multimodal Niveau expert (PhD-like), excellents résultats aux tests Raisonnement Basique, parfois incohérent Raisonnement prolongé, précis et structuré Hallucinations Fréquentes Jusqu’à –80 % selon la version Sécurité et limites Limites moins bien identifiées Meilleur alignement, rejets et clarifications optimisés

GPT Agents : des assistants autonomes pour vos tâches

Nouvelle brique essentielle en 2025 : les Agents. Ces « agents » sont des instances de ChatGPT spécialisées, capables de réaliser des tâches complexes sur plusieurs étapes sans supervision humaine constante.

Que peuvent faire les GPT Agents ?

Réserver un voyage complet (vol + hôtel + transport).

Gérer un planning de publication sur les réseaux sociaux.

Préparer un dossier de candidature ou un business plan.

Automatiser des workflows professionnels (veille, synthèse, reporting).

Ces agents peuvent interagir avec vos documents, vos e-mails, votre agenda, vos API métiers, etc. Ils représentent une forme d’autonomie inédite dans l’univers des assistants IA.

ChatGPT Voice : l’IA qui vous parle (et vous écoute)

Depuis GPT-4o, vous pouvez converser oralement avec ChatGPT, comme avec un assistant vocal. C’est rapide, fluide, avec des interruptions naturelles, des changements de ton et une compréhension plus fine du contexte.

Fonctionnalités vocales :

Discussion en temps réel.

Voix émotionnelles, naturelles.

Multilingue : le français est parfaitement pris en charge.

Disponible dans l’appli ChatGPT (iOS et Android).

Personnaliser son ChatGPT avec les « GPTs »

Depuis fin 2023, OpenAI permet aux utilisateurs de créer leur propre version de ChatGPT, avec des instructions spécifiques.

Exemples :

Un assistant RH interne à une entreprise.

Un coach santé personnalisé.

Un traducteur de documents médicaux.

Chaque « GPT » peut être entraîné avec des fichiers, connecté à des APIs, et partagé publiquement ou utilisé en interne.

Usages concrets en 2026

À la maison :

Poser des questions (comme à Google ou Siri).

Résumer les infos, vos notes, vos mails.

Traduire une conversation en direct.

Vous aider à cuisiner, planifier, écrire…

Au travail :

Générer des contenus marketing, des articles.

Résumer une réunion ou un rapport.

Écrire du code ou relire un programme.

Préparer une présentation PowerPoint.

À l’école :

Réviser avec des quiz interactifs.

Résumer un cours difficile.

Traduire des textes littéraires.

Aider à structurer une dissertation.

ChatGPT face aux géants de l’IA en 2026

Le succès de ChatGPT a poussé d’autres acteurs à accélérer :

Anthropic — Claude : avec des capacités de raisonnement avancées et une excellente gestion du code, Claude reste le concurrent le plus sérieux de ChatGPT en 2026.

: avec des capacités de raisonnement avancées et une excellente gestion du code, Claude reste le concurrent le plus sérieux de ChatGPT en 2026. Google — Gemini 3 : lancé fin 2025, Gemini 3 est désormais intégré dans Siri via iOS 26.4 et disponible via Google AI Plus à 7,99 €/mois. Très puissant sur les tâches multimodales.

: lancé fin 2025, Gemini 3 est désormais intégré dans Siri via iOS 26.4 et disponible via Google AI Plus à 7,99 €/mois. Très puissant sur les tâches multimodales. Perplexity AI : avec son mode Deep Research, il effectue des recherches avancées web pour produire des synthèses documentées, bien qu’il soit encore limité en mémoire permanente.

: avec son mode Deep Research, il effectue des recherches avancées web pour produire des synthèses documentées, bien qu’il soit encore limité en mémoire permanente. DeepSeek : le modèle chinois open source qui rivalise avec GPT-5 sur certains benchmarks à une fraction du coût, particulièrement apprécié des développeurs.

Enjeux et limitations

ChatGPT bénéficie :

d’un accès multimodal ;

d’une compréhension contextuelle et raisonnement avancés ;

d’un usage professionnel en entreprise avec fonctionnalités Deep Research.

Mais des défis subsistent :

un modèle perfectible qui peut encore halluciner ;

des modèles concurrents plus forts sur certains domaines (Claude pour le code, Perplexity pour la recherche) ;

des questions éthiques, de biais et de fiabilité à surveiller constamment.

Comment utiliser ChatGPT aujourd’hui ? Tarifs et abonnements 2026

OpenAI propose plusieurs forfaits en 2026 :

Gratuit : accès à GPT-5 standard avec limitations (10 messages toutes les 5 h avant bascule sur GPT-5 mini) ;

: accès à GPT-5 standard avec limitations (10 messages toutes les 5 h avant bascule sur GPT-5 mini) ; Go (8 €/mois) : nouveau forfait intermédiaire lancé en France fin 2025 — accès à GPT-5.2, mode Thinking, mémoire étendue, génération d’images. Sans Sora ni Codex ;

: nouveau forfait intermédiaire lancé en France fin 2025 — accès à GPT-5.2, mode Thinking, mémoire étendue, génération d’images. Sans Sora ni Codex ; Plus (23 €/mois) : accès étendu à GPT-5, DALL-E, Sora, Deep Research, projets thématiques ;

: accès étendu à GPT-5, DALL-E, Sora, Deep Research, projets thématiques ; Pro (229 €/mois) : accès illimité aux modèles les plus avancés, GPT-5 Pro et Thinking, pour usage intensif ;

: accès illimité aux modèles les plus avancés, GPT-5 Pro et Thinking, pour usage intensif ; Team/Enterprise : espace partagé, confidentialité des données, SSO, conformité RGPD.

Pour utiliser ChatGPT :

Visitez le site Web de ChatGPT et cliquez sur « S’inscrire ». Entrez votre adresse e-mail ou connectez-vous avec un compte Google ou Microsoft. Suivez les instructions pour la vérification du numéro de téléphone. Acceptez les termes et conditions, puis commencez à interagir avec ChatGPT en entrant vos questions ou demandes dans la zone de texte.

Conclusion : ChatGPT en 2026, une IA de référence mais challengée

En 2026, ChatGPT n’est plus seulement un chatbot : avec GPT-5, il s’est imposé comme une plateforme d’IA conversationnelle multi-niveaux, capable de jongler entre rapidité et profondeur d’analyse, tout en offrant des réponses plus fiables et pertinentes que jamais.

Il domine encore dans de nombreux domaines, mais fait face à une concurrence féroce : Claude 3.7 brille en codage et raisonnement, Gemini 3 en productivité entreprise et multimodalité, DeepSeek en open source, Perplexity en recherche avancée.

Le choix de l’IA dépend donc des usages : recherche, productivité, code, création ou multimédia. ChatGPT reste un choix polyvalent et évolutif, idéal autant pour les particuliers que les professionnels — à condition de connaître ses limites et de bien choisir le modèle adapté.