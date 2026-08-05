Alors qu’Apple s’apprête à dévoiler la gamme iPhone 18 en septembre, les regards commencent déjà à se tourner vers 2027. Plusieurs fuites convergent désormais vers un projet particulièrement ambitieux : un iPhone anniversaire profondément repensé, qui marquerait les 20 ans du smartphone lancé par Steve Jobs en 2007.

Selon le leaker Digital Chat Station, Apple travaillerait sur des écrans plus grands, un design quasiment sans bordures et une nouvelle technologie d’affichage plus économe en énergie. Si ces informations se confirment, l’iPhone 20 pourrait représenter la plus importante évolution esthétique de l’iPhone depuis plusieurs années.

Des écrans plus grands pour les modèles Pro

D’après les dernières indiscrétions, Apple envisagerait d’augmenter légèrement la taille des deux modèles Pro. L’iPhone 20 Pro passerait ainsi de 6,3 à 6,4 pouces, tandis que le futur iPhone 20 Pro Max franchirait un cap symbolique avec une dalle de 7 pouces.

Contrairement à certaines stratégies observées chez la concurrence, Apple ne modifierait pas le ratio d’affichage. Les écrans conserveraient leurs proportions actuelles, ce qui signifie que les dimensions augmenteraient de manière homogène plutôt que de privilégier uniquement la hauteur ou la largeur.

Même si l’évolution paraît modeste sur le papier pour le modèle Pro, elle confirmerait une tendance de fond : Apple continue d’agrandir progressivement ses smartphones haut de gamme.

Un design sans bordures de plus en plus crédible

Au-delà de la diagonale, le changement le plus spectaculaire concernerait le design. Digital Chat Station rejoint plusieurs précédentes fuites évoquant un écran quad-curved accompagné de bordures quasiment invisibles.

L’objectif serait d’obtenir une façade presque entièrement recouverte par l’affichage, tout en faisant disparaître progressivement les éléments qui caractérisent aujourd’hui les iPhone, comme les larges contours autour de la dalle.

Apple chercherait ainsi à offrir une expérience visuelle encore plus immersive, tout en modernisant une identité esthétique qui évolue désormais par petites touches depuis plusieurs générations.

Une nouvelle génération de puces d’affichage

L’écran ne devrait pas uniquement gagner en taille. Selon de précédents rapports, Apple développerait également un nouveau circuit pilote OLED (Display Driver IC) gravé en 16 nm, contre 28 nm actuellement. Ce composant joue un rôle essentiel puisqu’il pilote individuellement les millions de pixels de la dalle OLED.

Une gravure plus fine offrirait plusieurs avantages : une consommation énergétique réduite, une meilleure gestion thermique et une efficacité accrue de l’affichage. À terme, cette évolution pourrait contribuer à améliorer l’autonomie sans nécessiter une batterie beaucoup plus imposante.

Un iPhone anniversaire pensé pour marquer les esprits

L’année 2027 représente un symbole fort pour Apple. Vingt ans après le lancement du premier iPhone, l’entreprise devrait chercher à proposer un appareil suffisamment différenciant pour célébrer cet anniversaire.

Les rumeurs évoquent déjà plusieurs pistes : un design totalement repensé, des bordures quasiment inexistantes, une Dynamic Island qui pourrait disparaître au profit d’une solution plus discrète sous l’écran et une nouvelle génération de composants plus efficients.

Même si aucune de ces informations n’a été confirmée officiellement, elles dessinent une volonté claire de repositionner l’iPhone comme une véritable vitrine technologique.

Plus ambitieux que l’iPhone Ultra pliable ?

La comparaison est inévitable. Dès cette année, Apple devrait entrer sur le marché des smartphones pliables avec l’iPhone Ultra. Pourtant, le véritable choc esthétique pourrait finalement intervenir un an plus tard avec l’iPhone anniversaire.

Là où le modèle pliable inaugurera une nouvelle catégorie de produits, l’iPhone 20 pourrait redéfinir le smartphone traditionnel d’Apple, avec une approche davantage tournée vers un design intégralement centré sur l’écran.

Cette stratégie permettrait à Apple d’entretenir l’intérêt autour de deux générations majeures successives : le pliable d’abord, puis un iPhone anniversaire entièrement repensé.

Prudence face aux premières fuites

Comme toujours avec un appareil attendu dans plus d’un an, ces informations doivent être considérées avec précaution. Apple ajuste régulièrement ses prototypes au cours du développement, et certaines caractéristiques peuvent évoluer, voire disparaître avant la production finale.

Une chose semble toutefois se confirmer : après plusieurs générations d’évolutions relativement discrètes, Cupertino prépare progressivement une nouvelle étape de l’histoire de l’iPhone.

Le véritable défi sera de concilier cet écran de 7 pouces avec une ergonomie toujours acceptable. Car si une dalle plus grande améliore l’immersion, elle risque aussi de rendre l’appareil encore moins confortable à utiliser d’une seule main, un compromis qui ne séduira pas tous les utilisateurs.