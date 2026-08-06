Huawei poursuit son offensive sur le segment premium des tablettes. Le constructeur chinois vient de lever le voile sur la MatePad Pro 2026, un modèle haut de gamme qui mise autant sur son design spectaculaire que sur ses performances. Avec seulement 4,7 mm d’épaisseur, un écran OLED 144 Hz et une nouvelle puce Kirin T93, Huawei entend séduire aussi bien les créatifs que les utilisateurs en quête d’une véritable alternative à un ordinateur portable.

Cette nouvelle génération s’accompagne également d’évolutions logicielles importantes grâce à HarmonyOS 6.1, qui rapproche encore davantage l’expérience utilisateur de celle d’un PC.

Un design d’une finesse remarquable

La première chose qui frappe est son format. Le Huawei MatePad Pro 2026 adopte un châssis monobloc en métal de seulement 4,7 mm d’épaisseur pour un poids contenu à 439 grammes, ce qui en fait l’une des tablettes OLED de 12 pouces les plus fines et les plus légères actuellement disponibles.

Huawei propose cinq finitions : Cherry Pink Gold, Condensed Light Blue, Floating White, Deep Space Gray et Bright Moon Silver. Cette conception vise clairement le segment premium, où le design devient un argument aussi important que la fiche technique.

Un écran OLED 144 Hz pensé pour la création

Le MatePad Pro 2026 embarque une dalle OLED flexible de 12 pouces affichant une définition de 3036 × 1952 pixels au format 3:2. Parmi ses principales caractéristiques, notons une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, une luminosité maximale de 1 600 nits, une compatibilité AI HDR et une couverture colorimétrique optimisée pour les contenus créatifs.

Huawei commercialise également une Soft Light Edition, utilisant un traitement de surface nano-gravé destiné à réduire les reflets tout en améliorant le confort visuel, notamment lors de longues sessions de dessin ou de lecture.

Une nouvelle puce Kirin T93 au cœur de la tablette

Sous le capot, Huawei introduit son nouveau Kirin T93, tandis qu’une version Enjoy Edition utilise une variante baptisée Kirin T93A. Selon le constructeur, cette nouvelle plateforme offrirait 25 % de performances supplémentaires par rapport à la génération précédente, une meilleure efficacité énergétique et une gestion thermique optimisée.

La tablette est associée à 12 Go de mémoire vive, jusqu’à 512 Go de stockage et un système de refroidissement central de 7,2 W destiné à maintenir les performances sur la durée.

HarmonyOS 6.1 transforme la tablette en ordinateur

Huawei poursuit le développement de HarmonyOS avec une fonctionnalité particulièrement intéressante : Dual Desktop. Grâce à un simple geste à quatre doigts, l’utilisateur peut basculer instantanément entre un mode tablette classique et un véritable environnement proche d’un ordinateur de bureau.

Huawei annonce également la compatibilité avec plus de 200 applications de niveau PC, renforçant encore la vocation productive de l’appareil.

Cette évolution illustre la stratégie du constructeur consistant à faire converger progressivement tablette et ordinateur portable.

Une autonomie impressionnante malgré un châssis ultra-fin

Intégrer une batterie généreuse dans un appareil de seulement 4,7 mm représentait un véritable défi. Huawei y parvient avec une batterie de 10 400 mAh compatible avec la charge rapide 66 W, capable selon la marque d’atteindre 100 % en seulement 53 minutes et la charge inversée filaire 40 W, permettant de recharger rapidement un smartphone ou des accessoires.

Malgré son extrême finesse, la MatePad Pro 2026 ambitionne ainsi d’offrir une autonomie adaptée à une journée complète de travail ou de création.

Un équipement multimédia complet

La tablette embarque également une caméra arrière de 50 mégapixels avec autofocus, une caméra frontale de 12 mégapixels destinée aux appels vidéo et un système audio Huawei Sound à quatre haut-parleurs compatible avec l’audio spatial.

Huawei met aussi l’accent sur les usages créatifs. Son application GoPaint évolue avec de nouveaux pinceaux et prend désormais en charge le contrôleur TourBox, destiné aux illustrateurs et graphistes.

Côté connectivité, on retrouve du Wi-Fi 7+ et du Bluetooth 6.0. En revanche, aucune version compatible avec un réseau cellulaire ou la communication par satellite n’a été annoncée.

Prix et disponibilité

Le Huawei MatePad Pro 2026 est disponible en Chine avec les tarifs suivants :

MatePad Pro 2026

12 Go + 256 Go : 5 999 yuans (environ 770 euros)

12 Go + 256 Go Soft Light Edition : 7 199 yuans

12 Go + 512 Go avec clavier : 8 399 yuans

12 Go + 512 Go Soft Light Edition avec clavier : 9 199 yuans

MatePad Pro 2026 Enjoy Edition

12 Go + 256 Go : 5 699 yuans

12 Go + 256 Go Soft Light Edition : 6 499 yuans

12 Go + 512 Go avec clavier : 7 699 yuans

Aucune date de commercialisation internationale n’a encore été communiquée.

Huawei continue de rapprocher la tablette du PC

Avec cette nouvelle MatePad Pro, Huawei ne cherche plus uniquement à proposer une tablette haut de gamme. Le constructeur construit progressivement une plateforme capable de remplacer un ordinateur portable pour un grand nombre d’utilisateurs.

L’association d’un écran OLED très lumineux, d’une nouvelle puce Kirin, d’un mode bureau de plus en plus mature et d’une batterie particulièrement généreuse montre que Huawei mise sur la productivité autant que sur le divertissement.

Si l’absence de version 5G pourra décevoir certains utilisateurs, cette MatePad Pro 2026 confirme surtout la volonté du groupe chinois de renforcer son écosystème HarmonyOS et de concurrencer les références premium du marché, qu’il s’agisse de l’iPad Pro d’Apple ou de la Galaxy Tab S de Samsung.