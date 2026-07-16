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Google AI Studio simplifie le déploiement des applications avec des URL personnalisées

Google AI Studio simplifie le déploiement des applications avec des URL personnalisées

Créer une application web avec l’IA ne prend désormais que quelques minutes. Encore fallait-il pouvoir la partager avec une adresse digne de ce nom. Google corrige enfin ce détail en introduisant des URL personnalisées pour les applications publiées depuis Google AI Studio, une évolution discrète mais importante pour les développeurs comme pour les créateurs de prototypes.

Des applications qui gagnent enfin une identité

Depuis plusieurs mois, Google AI Studio s’impose comme l’un des outils les plus accessibles pour transformer une simple description en application fonctionnelle. L’utilisateur décrit son idée, affine l’interface au fil des prompts, puis publie le résultat sans avoir à configurer un environnement de développement traditionnel.

Jusqu’à présent, une fois l’application en ligne, elle était hébergée derrière une longue adresse Cloud Run peu pratique à partager. Google met désormais fin à cette contrainte.

Les développeurs peuvent désormais attribuer à leur projet une adresse personnalisée au format nom-de-lapplication.ai.studio, directement depuis le menu de publication. Une URL plus lisible améliore immédiatement la présentation d’un projet, qu’il s’agisse d’un portfolio, d’une démonstration client, d’un prototype interne ou d’un partage sur les réseaux sociaux.

Un système simple, mais basé sur le premier arrivé

La personnalisation s’effectue au moment du déploiement. Google AI Studio propose automatiquement un nom de domaine, que l’utilisateur peut accepter ou remplacer par celui de son choix.

Comme pour n’importe quel nom de domaine, chaque sous-domaine doit être unique. Les appellations les plus recherchées seront donc attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Google autorise également la modification ultérieure de cette adresse. En revanche, transférer un sous-domaine vers un autre projet nécessite de dépublier ou supprimer l’application qui l’utilise actuellement. Pendant cet intervalle, rien n’empêche un autre utilisateur de réserver cette même adresse.

Google AI Studio devient une véritable plateforme de développement

Cette nouveauté s’inscrit dans une stratégie plus large visant à transformer AI Studio en environnement de développement complet plutôt qu’en simple démonstrateur d’intelligence artificielle.

Au fil des derniers mois, Google a enrichi la plateforme avec de nombreuses fonctionnalités :

génération d’applications web complètes et d’applications Android natives

intégration avec Google Workspace

configuration automatique de Firebase, de l’authentification et des bases de données

création d’éléments graphiques grâce à Gemini

modification de l’interface directement en dessinant sur l’aperçu de l’application.

Les projets peuvent également être exportés sous forme d’archive ZIP, synchronisés avec GitHub ou transférés vers Google Antigravity afin de poursuivre leur développement dans un environnement plus avancé.

Une évolution discrète, mais stratégique

À première vue, une simple URL personnalisée peut sembler anecdotique. Pourtant, elle répond à l’un des derniers points de friction du processus de création assistée par l’IA.

À mesure que Google rapproche AI Studio d’une véritable plateforme « de l’idée au produit », chaque détail compte. Donner une identité claire à une application facilite son partage, renforce sa crédibilité et rapproche encore un peu plus l’expérience du développement professionnel traditionnel.

Cette évolution illustre une tendance plus large : les plateformes d’IA ne cherchent plus seulement à générer du code. Elles ambitionnent désormais d’accompagner tout le cycle de vie d’une application, de la première idée jusqu’à sa mise en ligne.