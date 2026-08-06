L’iPhone Air n’a peut-être pas rencontré le succès commercial espéré, mais son héritage pourrait déjà façonner la prochaine génération d’iPhone. De nouvelles fuites suggèrent que Apple envisage de reprendre plusieurs éléments de son smartphone ultrafin pour concevoir l’iPhone 20, attendu comme le modèle anniversaire des 20 ans de l’iPhone.

Au programme : un châssis repensé, une chambre à vapeur plus imposante et des écrans encore plus immersifs. Si ces informations se confirment, Apple préparerait l’une de ses évolutions matérielles les plus importantes depuis plusieurs années.

Le design de l’iPhone Air pourrait devenir la nouvelle référence

Selon le leaker Fixed Focus Digital, Apple testerait une architecture directement inspirée de l’iPhone Air pour la future gamme iPhone 20. Le constructeur reviendrait notamment à une conception faisant davantage appel au verre, associée à une nouvelle structure centrale plus fine.

L’objectif semble clair : conserver un profil particulièrement élégant tout en intégrant des composants toujours plus puissants.

L’iPhone Air, souvent perçu comme une expérience de design, pourrait ainsi devenir un véritable laboratoire dont certaines innovations seraient progressivement adoptées par les modèles grand public.

Une chambre à vapeur plus grande pour maîtriser la chaleur

La fuite évoque également une évolution importante du système de refroidissement. Apple aurait prévu d’intégrer une chambre à vapeur de plus grande taille sur l’iPhone 20. Même si les dimensions exactes restent inconnues, cette évolution répondrait à une problématique devenue centrale sur les smartphones premium : la dissipation thermique.

La marque n’a adopté cette technologie qu’avec les iPhone 17 Pro, abandonnant progressivement les feuilles de graphite utilisées jusque-là.

Contrairement au graphite, qui répartit simplement la chaleur, une chambre à vapeur fonctionne grâce à un liquide qui s’évapore puis se condense en permanence afin de transférer plus efficacement les calories vers les zones de dissipation.

Ce système permet de maintenir plus longtemps les performances du processeur, notamment lors des sessions de jeu, de l’enregistrement vidéo en haute définition, des traitements IA exécutés localement et des fortes températures extérieures.

Pour un smartphone encore plus fin mais également plus puissant, cette évolution paraît presque indispensable.

Des écrans encore plus grands pour les modèles Pro

Une seconde fuite, attribuée au leaker Digital Chat Station, complète le tableau. L’iPhone 20 Pro Max adopterait un écran de 7 pouces, contre 6,9 pouces sur l’iPhone 17 Pro Max. Le modèle Pro passerait quant à lui de 6,3 à 6,4 pouces.

Apple conserverait toutefois le même format général, en évitant d’allonger excessivement l’appareil. Les nouvelles dimensions résulteraient principalement d’une meilleure exploitation de la façade.

Un écran aux bordures quasiment invisibles

Les rumeurs évoquent également un nouvel écran quad-curved, dont les quatre côtés seraient légèrement incurvés. Cette conception permettrait de réduire encore davantage l’épaisseur visuelle des bordures, donnant l’impression d’une dalle occupant presque toute la face avant.

Depuis plusieurs années, Apple poursuit cette quête du « tout écran ». Les iPhone 20 pourraient représenter une nouvelle étape dans cette direction, avec une façade encore plus immersive sans modifier radicalement les proportions de l’appareil.

Un iPhone pensé pour célébrer vingt ans d’histoire

Ces évolutions prennent tout leur sens dans le contexte du calendrier d’Apple. Selon plusieurs indiscrétions, la marque préparerait directement l’iPhone 20 afin de célébrer le vingtième anniversaire du premier iPhone lancé en 2007.

Apple a déjà démontré par le passé son goût pour les éditions symboliques. L’iPhone X, dévoilé dix ans après le modèle original, avait profondément transformé le design de la gamme avec l’arrivée de Face ID et de l’écran bord à bord.

Le constructeur pourrait suivre une logique similaire en réservant au modèle anniversaire plusieurs innovations esthétiques et techniques.

L’iPhone Air pourrait finalement laisser une empreinte durable

À son lancement, beaucoup voyaient l’iPhone Air comme une simple démonstration de savoir-faire industriel. Les nouvelles fuites racontent une histoire différente. Apple pourrait avoir utilisé ce modèle pour expérimenter de nouvelles méthodes de fabrication, avant d’en généraliser progressivement les principes aux futurs iPhone premium.

Cette stratégie correspond parfaitement à l’approche habituelle du constructeur : tester certaines idées sur des produits spécifiques avant de les intégrer à l’ensemble de son écosystème lorsque leur maturité est jugée suffisante.

Une génération anniversaire qui pourrait marquer un tournant

À ce stade, aucune de ces informations n’a été confirmée officiellement. Elles proviennent de sources spécialisées dans les fuites de la chaîne d’approvisionnement et devront donc être considérées avec prudence.

Néanmoins, plusieurs indices convergent vers une même direction : Apple préparerait une évolution bien plus ambitieuse que les mises à jour annuelles habituelles.

Entre un design hérité de l’iPhone Air, une chambre à vapeur plus performante, des écrans agrandis et une façade quasiment sans bordures, l’iPhone 20 pourrait devenir le véritable symbole de la prochaine décennie d’Apple, bien plus qu’un simple successeur de l’iPhone 18.