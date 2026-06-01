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Apple repousserait ses lunettes connectées à 2027 : Siri serait encore le principal frein

Apple repousserait ses lunettes connectées à 2027 : Siri serait encore le principal frein

Apple rêve de conquérir le marché des lunettes connectées depuis plusieurs années. Mais selon les dernières informations de Mark Gurman, les premiers modèles de lunettes connectées grand public de la marque ne seraient finalement pas prêts avant fin 2027, soit un report significatif par rapport au calendrier initial.

Une décision qui illustre une réalité de plus en plus évidente : le véritable défi d’Apple n’est pas le matériel, mais l’intelligence artificielle qui doit l’animer.

Les lunettes Apple prennent du retard

En interne, le projet serait connu sous le nom de code N50. Le plan initial visait une présentation fin 2026 pour une commercialisation début 2027. Désormais, Apple ciblerait plutôt une sortie vers la fin de l’année 2027.

Ce report ne surprend pas vraiment les observateurs de l’industrie. Depuis plusieurs mois, la refonte majeure de Siri accumule les retards et semble impacter une grande partie de la feuille de route hardware de l’entreprise.

Siri est devenu le goulot d’étranglement d’Apple

La future génération de lunettes connectées dépend fortement du nouveau Siri, parfois surnommé officieusement « Siri 2.0 ». Or, cette refonte de l’assistant vocal semble être devenue le projet le plus complexe du portefeuille Apple. Plusieurs produits attendraient aujourd’hui son arrivée :

Les lunettes intelligentes N50 ;

Les futurs AirPods équipés de caméras ;

Plusieurs appareils liés à la maison connectée ;

Une partie des initiatives Apple Intelligence.

L’objectif d’Apple est de proposer une expérience conversationnelle naturelle, capable de comprendre le contexte, l’environnement et les habitudes de l’utilisateur. Sans cette couche logicielle, les lunettes risqueraient de ressembler à un simple accessoire connecté plutôt qu’à un véritable compagnon IA.

Pendant ce temps, Meta accélère

Le retard d’Apple intervient alors que Meta continue de creuser l’écart. Grâce à son partenariat avec EssilorLuxottica, Meta s’est déjà imposé comme le leader du marché naissant des lunettes intelligentes avec les Ray-Ban Meta.

La société prépare plusieurs nouvelles générations de produits, tandis que Samsung, Google et d’autres acteurs s’apprêtent également à entrer sur ce segment.

Là où Apple avait bénéficié d’un avantage de pionnier avec l’Apple Watch, la situation est très différente pour les lunettes connectées : le marché existe déjà, et un leader est en train d’émerger.

Que prépare exactement Apple ?

Selon les informations disponibles, les premières lunettes Apple adopteraient plusieurs styles de montures et différentes finitions. Elles intégreraient des caméras discrètes et s’appuieraient fortement sur l’iPhone ainsi que sur l’écosystème Apple, qui compte plus de deux milliards d’appareils actifs.

À plus long terme, Apple envisagerait d’ajouter :

Des fonctions liées à la santé

Une meilleure compréhension contextuelle grâce à l’IA

Des capacités de réalité augmentée

Les véritables lunettes AR, capables d’afficher des éléments virtuels directement dans le champ de vision, ne seraient toutefois pas attendues avant la fin de la décennie.

Apple veut répéter le succès de l’Apple Watch

La stratégie rappelle fortement celle utilisée avec l’Apple Watch. À l’époque, Apple n’avait pas inventé la montre connectée, mais avait réussi à transformer un produit technologique en accessoire désirable, capable de concurrencer des acteurs historiques comme Fossil ou Swatch.

Avec les lunettes connectées, l’ambition semble similaire : transformer un objet du quotidien en plateforme technologique.

La différence est qu’Apple arrive cette fois dans un marché où les habitudes commencent déjà à se construire autour des produits Meta. Plus les retards s’accumulent, plus il sera difficile pour Cupertino de s’imposer comme la référence naturelle de cette nouvelle catégorie.

Un pari qui repose sur l’IA

Au fond, ces reports montrent que les lunettes connectées ne sont plus un défi matériel. Les composants existent, les batteries progressent et les caméras sont suffisamment miniaturisées.

Le véritable enjeu est désormais logiciel.

Apple semble convaincu que ses lunettes ne pourront réussir que si Siri devient enfin l’assistant intelligent promis depuis plusieurs années. C’est une stratégie cohérente, mais aussi risquée : chaque retard de Siri repousse mécaniquement l’ensemble de l’écosystème IA de la marque.

Pendant ce temps, Meta continue d’occuper le terrain.