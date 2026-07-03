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Meta Pocket : créez des mini-jeux avec l’IA simplement en les décrivant

Meta Pocket : créez des mini-jeux avec l’IA simplement en les décrivant

Après avoir démocratisé les assistants IA, les générateurs d’images et les outils de création de contenu, Meta s’attaque désormais au développement de jeux vidéo. L’entreprise vient de lancer discrètement Pocket, une nouvelle application capable de créer des mini-jeux interactifs à partir d’une simple description en langage naturel.

L’idée est aussi simple qu’ambitieuse : plus besoin de maîtriser un moteur de jeu comme Unity ou Unreal Engine, ni d’écrire une seule ligne de code. Il suffit de décrire son idée, et l’intelligence artificielle se charge du reste.

Des jeux générés à partir d’un simple prompt

Au cœur de Pocket se trouvent les « Gizmos », des expériences interactives générées automatiquement par l’IA. L’utilisateur peut imaginer pratiquement n’importe quel concept.

Vous souhaitez créer un jeu dans lequel un chat astronaute doit résoudre des énigmes dans l’espace ? Ou encore une expérience où une fleur magique se transforme en pinceau capable de repeindre le décor ? Il suffit de le décrire en quelques phrases.

Quelques secondes plus tard, Pocket génère une version jouable que l’on peut immédiatement essayer, modifier ou partager avec d’autres utilisateurs.

Cette approche s’inscrit pleinement dans la tendance du « vibe coding », qui consiste à produire des applications ou des jeux uniquement grâce à des instructions textuelles, sans connaissances techniques approfondies.

Une plateforme qui mélange création et réseau social

Pocket ne se limite pas à la génération de jeux. L’application intègre également un véritable fil d’actualité où les utilisateurs peuvent découvrir les créations de la communauté, tester les mini-jeux publiés par d’autres personnes, les modifier ou s’en inspirer pour créer leurs propres expériences.

Le fonctionnement rappelle à la fois TikTok, pour la découverte rapide de contenus, et Roblox, pour son aspect collaboratif et créatif.

La grande différence est que Pocket supprime presque totalement la barrière technique : là où Roblox nécessite encore un apprentissage du développement, Meta mise ici sur l’intelligence artificielle pour transformer une idée en jeu fonctionnel.

Une technologie héritée du rachat de Gizmo

Pocket semble également tirer parti du savoir-faire acquis par Meta lors du rachat de Gizmo, une jeune entreprise spécialisée dans la création d’expériences interactives générées par IA.

Plutôt que d’intégrer directement cette technologie dans Facebook ou Instagram, Meta a choisi de lancer une application indépendante afin d’expérimenter plus librement cette nouvelle approche de la création assistée par intelligence artificielle.

Cette stratégie n’est d’ailleurs pas nouvelle.

Meta multiplie les applications IA indépendantes

Ces derniers mois, Meta préfère tester ses innovations via des applications dédiées avant de les intégrer à ses plateformes principales. Cette méthode permet au groupe de recueillir rapidement les retours des utilisateurs, d’améliorer ses outils et d’évaluer leur potentiel avant un éventuel déploiement à grande échelle sur Facebook, Instagram ou WhatsApp.

Pocket s’inscrit clairement dans cette logique.

L’application ressemble davantage à un laboratoire public qu’à un produit totalement finalisé.

L’IA pourrait démocratiser le développement de jeux

Avec Pocket, Meta répond à un constat simple : la plupart des utilisateurs ont des idées de jeux, mais très peu possèdent les compétences nécessaires pour les développer. Grâce aux modèles génératifs, la partie technique passe au second plan. L’utilisateur se concentre uniquement sur son imagination, tandis que l’IA construit automatiquement les mécaniques de jeu, les interactions et l’expérience jouable.

Cette évolution pourrait transformer la manière dont sont créés certains jeux mobiles ou expériences interactives, à l’image de ce que les générateurs d’images ont déjà fait pour la création graphique.

Le véritable défi reste le plaisir de jouer

La capacité de Pocket à générer automatiquement un mini-jeu est déjà impressionnante sur le plan technologique. En revanche, le succès de l’application dépendra d’un autre facteur beaucoup plus difficile à maîtriser : la qualité des jeux produits.

Créer rapidement une expérience interactive est une chose. Donner envie aux joueurs d’y revenir régulièrement en est une autre.

Si Meta parvient à produire des jeux réellement amusants, Pocket pourrait devenir une nouvelle référence de la création assistée par IA. Dans le cas contraire, l’application risque surtout de rester une démonstration technologique séduisante, mais sans véritable impact sur le marché du jeu vidéo.