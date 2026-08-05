Le premier iPhone pliable d’Apple continue d’alimenter les rumeurs à quelques semaines de sa présentation attendue en septembre. Si l’iPhone Ultra suscite déjà beaucoup d’attentes, notamment grâce à son format inédit, une nouvelle fuite met en lumière un détail esthétique qui pourrait surprendre… voire décevoir certains utilisateurs.

Selon le leaker Instant Digital, le design de l’écran externe présenterait une asymétrie inhabituelle, conséquence directe des contraintes imposées par le format pliable.

Un écran externe qui manque de symétrie

D’après les informations publiées sur Weibo, l’iPhone Ultra adopterait des coins largement arrondis, dans la continuité du langage esthétique d’Apple. Le problème viendrait de la charnière.

Lorsque le smartphone est replié, un côté de l’écran suit naturellement les courbes du châssis, tandis que la partie située près de la charnière conserve une ligne quasiment droite. Résultat : la façade ne paraît plus parfaitement équilibrée. Les images évoquent également une fine bande noire inutilisée sur le côté gauche de l’écran, provoquée par la courbure de la dalle.

Ce n’est pas un défaut technique à proprement parler, mais un compromis visuel qui pourrait rapidement attirer l’œil des utilisateurs les plus attentifs.

Un compromis dicté par l’ergonomie

À première vue, ce choix peut sembler étonnant venant d’Apple, dont la réputation repose depuis toujours sur la recherche d’une symétrie quasi parfaite. Pourtant, cette conception répond probablement à une contrainte bien précise. En conservant des angles fortement arrondis, Apple améliorerait la prise en main du téléphone lorsqu’il est fermé. Le confort d’utilisation primerait ainsi sur une symétrie parfaite de la façade.

Comme souvent avec les smartphones pliables, les ingénieurs doivent composer avec des exigences parfois contradictoires : finesse, robustesse, ergonomie et intégration de la charnière.

Un détail qui pourrait vite passer inaperçu

Dans la pratique, cette asymétrie ne devrait concerner que l’utilisation de l’écran externe. Or, le principal intérêt d’un smartphone pliable reste son grand écran intérieur, sur lequel les utilisateurs passeront probablement la majorité de leur temps. L’histoire de l’iPhone montre d’ailleurs que les choix de design les plus controversés finissent souvent par être acceptés.

L’encoche introduite sur l’iPhone X ou encore la Dynamic Island avaient suscité de nombreuses critiques avant de devenir des éléments familiers de l’expérience utilisateur. L’écran asymétrique de l’iPhone Ultra pourrait suivre le même chemin.

Les véritables compromis seraient ailleurs

Ce détail esthétique n’est probablement pas ce qui fera le plus débat. Selon les nombreuses fuites publiées ces derniers mois, l’iPhone Ultra devrait faire plusieurs concessions afin de contenir son épaisseur et son poids. Les rumeurs évoquent notamment l’absence de Face ID, la disparition du téléobjectif périscopique, une possible incompatibilité avec MagSafe et l’absence du bouton Action.

Des choix surprenants pour un appareil dont le tarif pourrait dépasser 2 300 dollars, faisant de lui l’iPhone le plus cher jamais commercialisé.

Apple privilégierait le format avant tout

Ces compromis illustrent parfaitement les défis auxquels Apple est confrontée pour son premier smartphone pliable. Contrairement à Samsung, Honor ou Huawei, la marque de Cupertino semble privilégier un appareil plus fin et plus compact, quitte à renoncer temporairement à certaines fonctionnalités devenues courantes sur ses modèles Pro.

Cette stratégie traduit une philosophie différente : proposer avant tout un produit élégant et abouti, même si cela implique quelques sacrifices matériels lors de cette première génération.

Verdict attendu en septembre

Comme toujours, ces informations restent à prendre avec prudence tant qu’Apple n’a pas officialisé son appareil. Si les fuites se confirment, l’iPhone Ultra inaugurera une nouvelle famille de produits dont le design devra composer avec les contraintes propres aux smartphones pliables.

L’asymétrie de l’écran externe pourrait surprendre au premier regard, mais elle risque finalement de passer au second plan face aux véritables enjeux : l’expérience utilisateur, la qualité de la charnière, l’autonomie et les performances.

Réponse attendue en septembre, lors du keynote où Apple devrait officiellement dévoiler l’iPhone Ultra aux côtés de la gamme iPhone 18.