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OPPO Find X10 : une fuite évoque une gamme entièrement revue avec un nouveau Pro Max

OPPO Find X10 : une fuite évoque une gamme entièrement revue avec un nouveau Pro Max

OPPO pourrait préparer un important remaniement de sa prochaine génération de smartphones premium. Selon une nouvelle fuite, la série Find X10 adopterait une stratégie différente de celle envisagée jusqu’à présent, avec une hiérarchie de modèles repensée, des caractéristiques techniques révisées et l’arrivée d’un inédit Find X10 Pro Max.

Ces informations proviennent du leaker Digital Chat Station et restent à prendre avec prudence, aucune annonce officielle n’ayant encore été faite par le constructeur chinois.

Un Find X10 Pro Max aux ambitions revues

La principale surprise concerne le futur OPPO Find X10 Pro Max. Alors que les précédentes rumeurs évoquaient un écran de 6,89 pouces affichant une définition 2K, les dernières informations suggèrent un changement de cap.

Le smartphone serait désormais équipé d’un écran plat de 6,78 pouces, d’une définition 1,5K et de bordures extrêmement fines et parfaitement symétriques grâce à la technologie LIPO (Low-Injection Pressure Overmolding Packaging).

Cette évolution traduirait la volonté de OPPO de privilégier un design plus compact tout en conservant une façade particulièrement immersive.

Une fiche technique très haut de gamme

Malgré cette légère réduction de la taille de l’écran, le Find X10 Pro Max conserverait un positionnement ultra-premium. Il embarquerait notamment la future puce MediaTek Dimensity 9600 Pro, gravée en 2 nanomètres, un capteur principal Samsung de 200 mégapixels de grande taille, compatible HDR avancé, un ultra grand-angle de 200 mégapixels ou encore un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels.

Si cette configuration venait à se confirmer, OPPO miserait sur une approche particulièrement ambitieuse de la photographie mobile, avec trois capteurs de très haute définition.

Deux autres modèles attendus

La fuite indique également que les Find X10 et Find X10 Pro seraient lancés conjointement. Le Find X10 proposerait un écran 1,5K de 6,59 pouces ou encore une puce Dimensity 9600 Lite, gravée en 3 nanomètres. Selon le leaker, ce processeur serait une version optimisée et plus rapide du Dimensity 9500 actuel. Le Find X10 Pro conserverait pour sa part une dalle 1,5K de 6,78 pouces et le nouveau Dimensity 9600 Pro gravé en 2 nm.

En revanche, la fuite ne précise pas si le Pro Max sera présenté simultanément avec ces deux modèles ou commercialisé ultérieurement.

Un quatrième smartphone à l’étude

Autre information révélée par Digital Chat Station : OPPO travaillerait également sur un quatrième appareil. Ce modèle disposerait lui aussi d’un écran de 6,59 pouces et d’une autre puce de la série Dimensity 9, sans que ses caractéristiques précises ne soient encore connues.

Son lancement ne serait toutefois pas encore définitivement validé, laissant penser qu’Oppo pourrait ajuster sa stratégie en fonction des conditions du marché.

La grande interrogation concerne désormais le futur de la déclinaison Ultra.

Jusqu’à présent, plusieurs rumeurs faisaient état d’un Find X10 Ultra appelé à succéder au modèle actuel. La dernière fuite ne mentionne cependant plus cette version. Deux scénarios restent donc envisageables : le Find X10 Ultra serait toujours en préparation et dévoilé ultérieurement, ou OPPO aurait décidé de remplacer cette appellation par un Find X10 Pro Max, qui deviendrait alors le nouveau fleuron de la gamme.

À ce stade, aucune information ne permet de trancher entre ces deux hypothèses.

OPPO pourrait faire évoluer sa stratégie premium

Si ces indiscrétions se confirment, elles illustreraient une évolution de la stratégie de OPPO sur le marché du haut de gamme. En rationalisant sa gamme autour de modèles Pro et Pro Max, tout en misant sur des composants de nouvelle génération comme les puces gravées en 2 nanomètres et des capteurs photo de 200 mégapixels, le constructeur chercherait à renforcer sa compétitivité face aux futurs flagships de Samsung, Xiaomi et Vivo.

Comme toujours avec les premières fuites, ces informations devront être confirmées par Oppo. D’ici à l’annonce officielle, le constructeur pourrait encore ajuster les caractéristiques techniques ou la composition définitive de la série Find X10.