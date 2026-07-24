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EA Sports FC 27 : éditions, prix, bonus de précommande et date de sortie

EA Sports FC 27 : éditions, prix, bonus de précommande et date de sortie

Electronic Arts a officiellement levé le voile sur EA Sports 27 FC. En parallèle de la diffusion de la première bande-annonce, l’éditeur a ouvert les précommandes de son nouveau jeu de football, attendu le 25 septembre 2026 sur consoles et PC.

Comme l’an dernier, EA propose plusieurs éditions, chacune offrant des contenus exclusifs, un accès anticipé et différents avantages pour le mode Football Ultimate Team et les modes Carrière.

Trois éditions au lancement

EA Sports 27 FC sera commercialisé en trois versions :

Standard Edition

Ultimate Edition

Ultimate Plus Edition.

Chaque édition comprend le jeu de base, mais les contenus additionnels et les bonus de précommande varient selon la formule choisie.

Standard Edition : l’essentiel pour les joueurs classiques

Proposée au prix de 69,99 euros, la Standard Edition s’adresse aux joueurs qui souhaitent accéder au jeu sans options premium. Cette édition inclut le jeu complet, les contenus The Grounds, des bonus pour le mode Carrière et plusieurs récompenses de précommande.

Parmi les principaux bonus figurent notamment une carte ICON 92+ OVR non échangeable pour EA Sports 26 FC, une tenue exclusive The Grounds Signature Sweatsuit, un objet cosmétique inspiré de Kylian Mbappé, des consommables d’expérience, plusieurs défis de pré-saison pour le mode Carrière, trois joueurs ICON ou Hero et un entraîneur cinq étoiles et un recruteur cinq étoiles.

Kylian Mbappé apparaît également sur la jaquette de cette édition.

Ultimate Edition : accès anticipé et avantages Ultimate Team

La Ultimate Edition est affichée à 99,99 euros. EA applique actuellement une remise de 10 % pendant la période de précommande. En plus de l’ensemble des contenus de la Standard Edition, cette version comprend jusqu’à 7 jours d’accès anticipé, le Premium Pass de la Saison 1, 6 000 FC Points, distribués sur trois mois, un emplacement supplémentaire pour les évolutions FUT, un bonus de progression pour le mode Carrière et cinq emplacements supplémentaires pour les défis Manager Live.

Les joueurs qui précommandent cette édition avant le 31 août recevront également deux récompenses limitées : une carte International ICON 85+ OVR et un choix de joueur ICON 93+ OVR pour EA Sports 26 FC.

Ultimate Plus Edition : l’offre la plus complète

La Ultimate Plus Edition constitue la formule la plus premium de cette année. Son tarif est fixé à 149,99 euros. Elle regroupe l’ensemble des contenus des deux éditions précédentes et ajoute plusieurs récompenses exclusives disponibles uniquement pour les précommandes effectuées avant le 31 août.

Les principaux avantages incluent jusqu’à 7 jours d’accès anticipé, les Premium Pass des saisons 1 à 5, 10 000 FC Points, distribués en plusieurs versements, une carte International ICON 85+ OVR, un Hall of FUT Player Pick et un emplacement supplémentaire pour les évolutions FUT.

Les récompenses permanentes comprennent également un choix de joueur ICON 93+ OVR et des évolutions dédiées aux statistiques de dribble et de physique des joueurs FUT.

Comment précommander EA Sports 27 FC ?

Les précommandes sont désormais ouvertes sur l’ensemble des plateformes compatibles.

Le jeu est disponible sur :

PC (Steam et EA App)

PlayStation 5 et PlayStation 4

Xbox Series X|S.

Les joueurs peuvent sélectionner directement l’édition souhaitée depuis la boutique numérique de leur plateforme avant de finaliser leur achat.

EA poursuit sa stratégie de fidélisation autour des éditions premium

Avec EA Sports FC 27, Electronic Arts conserve une formule désormais bien rodée. Les contenus exclusifs, l’accès anticipé et les récompenses dédiées à Ultimate Team restent les principaux arguments des éditions supérieures, tandis que la version Standard conserve un positionnement plus accessible pour les joueurs occasionnels.

Cette stratégie illustre l’évolution des jeux sportifs modernes, où les éditions premium ne se limitent plus à proposer quelques objets cosmétiques, mais s’intègrent pleinement à la progression des joueurs tout au long de la saison. Entre Premium Pass, FC Points et avantages pour Ultimate Team, EA renforce encore son écosystème de services autour de sa licence phare. Reste désormais à voir si les nouveautés de gameplay dévoilées dans les prochaines semaines seront à la hauteur des ambitions commerciales affichées par cette nouvelle édition.