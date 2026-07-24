Accueil » Google renforce Gemini sur les nouveaux Samsung Galaxy : IA, automatisation et migration depuis l’iPhone au programme

Google renforce Gemini sur les nouveaux Samsung Galaxy : IA, automatisation et migration depuis l’iPhone au programme

Google renforce Gemini sur les nouveaux Samsung Galaxy : IA, automatisation et migration depuis l’iPhone au programme

Si Samsung a occupé le devant de la scène avec ses nouveaux smartphones pliables, Google a profité du Galaxy Unpacked pour dévoiler une série d’évolutions majeures autour de Gemini. Derrière les annonces matérielles se cache une stratégie plus ambitieuse : faire de l’intelligence artificielle le véritable moteur de l’écosystème Galaxy et séduire, au passage, les utilisateurs d’iPhone tentés par Android.

Des fonctions d’automatisation aux nouveaux outils de migration, les annonces de Google pourraient bien avoir un impact plus durable que certains changements matériels présentés lors de l’événement.

Gemini automatise désormais les tâches dans plus de 40 applications

La principale nouveauté concerne Gemini Intelligence. La fonctionnalité d’automatisation, lancée en version bêta plus tôt cette année, devient pleinement opérationnelle sur les nouveaux Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Gemini peut désormais interagir avec plus de 40 applications compatibles afin d’exécuter différentes tâches à la place de l’utilisateur.

L’assistant est notamment capable de réserver des billets pour un événement, commander un repas, lancer des actions entre plusieurs applications, comprendre le contenu affiché à l’écran et analyser des images utilisées comme requêtes.

L’objectif est de transformer Gemini en un véritable agent numérique capable d’accomplir des tâches concrètes plutôt que de simplement répondre à des questions.

Gemini Notebook est désormais intégré

Google renforce également son offre de productivité. L’application Gemini Notebook, anciennement connue sous le nom de NotebookLM, est désormais préinstallée sur les nouveaux smartphones pliables de Samsung.

Conçu pour organiser des projets, centraliser des recherches et résumer des documents complexes, cet outil bénéficie d’une intégration native au sein de One UI.

Samsung ajoute également un abonnement gratuit de six mois à Google AI Pro, permettant d’accéder aux fonctionnalités avancées de Gemini ainsi qu’à des services cloud supplémentaires.

Gemini arrive sur les montres et les lunettes connectées

L’intelligence artificielle s’étend désormais à l’ensemble de l’écosystème Galaxy. Les propriétaires de la nouvelle Galaxy Watch 9 pourront lancer Gemini simplement en levant le poignet, sans avoir à prononcer de commande vocale préalable.

Google confirme également que Gemini sera intégré aux futures lunettes connectées dès cet automne.

Présentées pendant le Galaxy Unpacked, ces lunettes exploitent Android XR pour offrir une assistance contextuelle, des traductions en temps réel et des interactions visuelles directement dans le champ de vision de l’utilisateur.

Android 17 simplifie enfin le passage de l’iPhone vers Galaxy

Google profite également du lancement des nouveaux smartphones Samsung pour accélérer sa stratégie de conquête des utilisateurs d’iPhone. Avec Android 17, un nouvel outil de migration intégré permet désormais de transférer jusqu’à 20 catégories de données depuis un iPhone, aussi bien sans fil qu’à l’aide d’un câble.

Applications compatibles, messages, mots de passe, passkeys, fichiers, eSIM ou encore disposition de l’écran d’accueil peuvent être récupérés sans installer d’application tierce.

Cette évolution vise à réduire l’un des principaux freins au changement d’écosystème.

Google devient l’un des principaux arguments des smartphones Galaxy

Depuis plusieurs années, Google occupe une place grandissante lors des présentations Galaxy Unpacked. Si Samsung continue de mettre en avant son savoir-faire matériel, les nouveautés logicielles liées à Gemini prennent désormais une importance comparable. Les smartphones pliables deviennent ainsi la vitrine privilégiée des dernières avancées de Google avant leur arrivée sur les Pixel.

Cette stratégie traduit un changement de perspective. Plus qu’un simple partenaire logiciel, Google fait désormais de l’intelligence artificielle un levier pour renforcer l’attractivité de l’écosystème Galaxy et convaincre de nouveaux utilisateurs de franchir le pas vers Android. À mesure que Gemini gagne en autonomie et s’intègre à davantage d’appareils, la différenciation ne repose plus uniquement sur le design ou les performances des smartphones, mais sur la capacité de l’IA à simplifier les usages du quotidien.