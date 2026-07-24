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Anthropic améliore Claude Voice avec Opus, Sonnet et des intégrations à Gmail et Slack

Anthropic améliore Claude Voice avec Opus, Sonnet et des intégrations à Gmail et Slack

La bataille des assistants vocaux dopés à l’intelligence artificielle s’intensifie. Quelques semaines après les évolutions apportées par OpenAI à ChatGPT et à son mode vocal, Anthropic riposte en enrichissant Claude Voice avec une mise à jour qui mise moins sur la conversation naturelle que sur la productivité.

Le mode vocal de Claude peut désormais s’appuyer sur les modèles Opus, Sonnet et Haiku, tout en accédant à plusieurs services tiers afin d’exécuter des tâches concrètes, directement à la voix.

Claude Voice ne se limite plus au modèle Haiku

Lancé l’an dernier, le mode vocal de Claude reposait exclusivement sur le modèle Haiku, conçu pour offrir des réponses rapides mais moins adaptées aux échanges complexes. Avec cette nouvelle mise à jour, Anthropic change d’approche.

Le mode vocal utilise désormais automatiquement le dernier modèle sélectionné dans les conversations textuelles et active sa version la plus rapide.

Les utilisateurs peuvent ainsi profiter des capacités de Claude Opus, orienté vers les tâches les plus exigeantes, Claude Sonnet, pensé pour un équilibre entre vitesse et raisonnement et Claude Haiku, privilégiant la rapidité des réponses.

Cette évolution permet d’adapter le niveau de performance aux besoins de chaque conversation.

Un assistant vocal capable d’agir sur plusieurs applications

La principale nouveauté réside toutefois dans les intégrations proposées. Claude Voice peut désormais interagir avec plusieurs services connectés, notamment Gmail, Google Agenda, Slack, Canva ou encore Notion.

Concrètement, un utilisateur peut demander oralement à Claude de modifier un rendez-vous dans son agenda, rédiger un e-mail, créer un document dans Notion ou effectuer certaines actions directement dans les applications compatibles.

Anthropic fait ainsi évoluer Claude d’un simple assistant conversationnel vers un véritable agent capable d’agir sur l’environnement numérique de l’utilisateur.

Une approche différente de ChatGPT

Cette stratégie marque une différence notable face à OpenAI. Si ChatGPT a récemment amélioré la fluidité de ses conversations vocales, la version actuelle de son mode vocal reste plus limitée lorsqu’il s’agit d’utiliser simultanément plusieurs outils externes pour accomplir des tâches.

Anthropic privilégie donc une logique d’intégration et d’automatisation, là où OpenAI concentre principalement ses efforts sur le naturel des échanges.

Un support multilingue étendu

Anthropic poursuit également le développement des capacités linguistiques de Claude Voice. Le mode vocal prend désormais en charge plusieurs langues, parmi lesquelles le français, l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le japonais, le coréen, le portugais (Brésil), l’hindi et l’indonésien.

À ce stade, l’utilisateur doit toutefois préciser manuellement la langue qu’il souhaite utiliser avant de démarrer la conversation.

Une bêta ouverte à tous… avec quelques limitations

La nouvelle version de Claude Voice est disponible en bêa sur l’ensemble des plateformes prises en charge. Les utilisateurs gratuits peuvent accéder au mode vocal, mais uniquement avec le modèle Haiku et une seule application connectée.

Anthropic précise par ailleurs que cette mise à jour ne modifie pas le moteur vocal lui-même. Les améliorations concernent essentiellement les modèles disponibles et les nouvelles intégrations, sans évolution annoncée de la synthèse vocale ou de la gestion des interruptions de conversation.

Anthropic privilégie l’assistant IA capable d’agir plutôt que de simplement dialoguer

Cette mise à jour révèle la stratégie adoptée par Anthropic dans la course aux assistants personnels. Là où plusieurs acteurs cherchent avant tout à rendre leurs IA plus naturelles à l’oral, l’entreprise mise sur une approche plus pragmatique : permettre à Claude d’interagir directement avec les outils utilisés au quotidien.

Cette orientation pourrait rapidement devenir un facteur de différenciation majeur. À mesure que les modèles d’IA gagnent en maturité, leur valeur ne dépend plus uniquement de leur capacité à répondre aux questions, mais de leur aptitude à accomplir des tâches concrètes. En intégrant Gmail, Slack, Notion ou encore Canva au cœur de son mode vocal, Anthropic rapproche Claude d’un véritable assistant numérique capable de transformer une simple conversation en actions réelles.