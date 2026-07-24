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Galaxy S27 : Samsung pourrait adopter un capteur photo Sony sur ses futurs smartphones

Galaxy S27 : Samsung pourrait adopter un capteur photo Sony sur ses futurs smartphones

À peine les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 officialisés, les premières rumeurs autour de la prochaine génération Galaxy S commencent déjà à s’intensifier. Selon plusieurs indiscrétions, Samsung préparerait une évolution majeure de la partie photo pour la série Galaxy S27, avec un changement inédit qui pourrait marquer une rupture après plusieurs années de continuité.

Le constructeur envisagerait en effet d’abandonner, sur certains modèles, ses propres capteurs ISOCELL au profit d’un capteur développé par Sony.

Samsung pourrait miser sur Sony pour son capteur principal

D’après les informations publiées par GalaxyClub, les futurs Galaxy S27 et Galaxy S27 Plus pourraient embarquer un nouveau capteur principal Sony de 50 mégapixels. Si cette rumeur se confirme, il s’agirait d’un changement important dans la stratégie de Samsung.

Depuis le lancement de la série Galaxy S22 en 2022, les modèles haut de gamme de la marque utilisent des capteurs principaux ISOCELL conçus en interne.

L’adoption d’un capteur Sony représenterait ainsi la première véritable évolution matérielle de la caméra principale des modèles standard depuis plusieurs générations. Toutefois, il ne s’agirait pas d’une première collaboration entre les deux entreprises.

Les appareils Galaxy utilisent déjà des composants Sony sur certains modules photo. Les capteurs ultra grand-angle des Galaxy S23, S24, S25 et S26 reposent notamment sur un Sony IMX564 de 12 mégapixels.

Une refonte plus large de la gamme Galaxy S27

Les précédentes fuites évoquent également d’autres évolutions importantes. Les futurs Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra pourraient recevoir une nouvelle caméra frontale de 16 mégapixels, une amélioration qui constituerait la première évolution du capteur selfie depuis la génération Galaxy S23.

À ce stade, il reste toutefois incertain que cette nouveauté concerne également les modèles Galaxy S27 et S27 Plus.

Samsung pourrait réserver cette amélioration aux versions les plus premium.

Le Galaxy S27 Ultra miserait sur trois capteurs au lieu de quatre

La version Ultra pourrait également adopter une nouvelle philosophie photographique. Selon plusieurs rumeurs, Samsung conserverait un capteur principal de 200 mégapixels, mais abandonnerait son traditionnel système à quatre caméras au profit d’une configuration composée de seulement trois objectifs.

Le module photo comprendrait notamment un capteur principal de 200 mégapixels, un nouvel ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels. Les caractéristiques précises de ces nouveaux capteurs restent inconnues, mais plusieurs sources évoquent des améliorations significatives en matière de qualité d’image et de traitement photographique.

De nouvelles technologies d’affichage et un nouveau processeur attendus

Les évolutions ne concerneraient pas uniquement la photographie. Plusieurs indiscrétions évoquent également l’arrivée d’un Privacy Display sur l’ensemble de la gamme Galaxy S27. Cette technologie permettrait de limiter les angles de vision afin de protéger les informations affichées à l’écran contre les regards indiscrets.

Côté performances, Samsung préparerait une nouvelle génération de processeurs. Le Galaxy S27 Ultra utiliserait le futur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, tandis que certains marchés pourraient voir les Galaxy S27, S27 Plus et S27 Pro adopter le nouvel Exynos 2700.

Selon plusieurs rumeurs, cette nouvelle puce maison pourrait réduire, voire dépasser, les performances des solutions Qualcomm dans certains scénarios.

Une génération stratégique pour Samsung

Ces informations restent naturellement à considérer avec prudence, le lancement de la série Galaxy S27 étant encore éloigné. Néanmoins, elles dessinent une orientation intéressante. Après plusieurs générations marquées par des évolutions progressives, Samsung semblerait prêt à revoir certains choix techniques devenus presque immuables, notamment en matière de photographie.

L’éventuel recours à un capteur principal Sony constituerait un signal fort. Plus qu’un simple changement de fournisseur, il traduirait une volonté d’aller chercher les meilleures solutions disponibles pour renforcer la compétitivité de la gamme Galaxy face à une concurrence de plus en plus agressive. Associés à une nouvelle architecture photo, à un possible modèle Galaxy S27 Pro et à des innovations côté affichage et processeurs, ces changements pourraient faire de la prochaine génération l’une des plus ambitieuses de Samsung depuis plusieurs années.

Comme toujours à ce stade du cycle de développement, aucune de ces informations n’a été confirmée officiellement. Les prochains mois permettront de vérifier si Samsung prépare réellement le renouvellement en profondeur que de nombreux observateurs attendent.