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watchOS 27 : Siri AI arrive sur l’Apple Watch avec une interface repensée et de nouvelles fonctions santé

watchOS 27 : Siri AI arrive sur l’Apple Watch avec une interface repensée et de nouvelles fonctions santé

L’Apple Watch entre à son tour dans l’ère de l’intelligence artificielle. Lors de la WWDC 2026, Apple a dévoilé watchOS 27, une mise à jour qui place Siri AI au cœur de l’expérience tout en renforçant les capacités santé et sport qui ont fait le succès de sa montre connectée.

Au programme : une nouvelle application Siri dédiée, une grille d’applications dynamique alimentée par l’IA, des améliorations pour le suivi sportif et de nouveaux outils liés à la santé féminine. Une évolution qui confirme la volonté d’Apple de transformer progressivement l’Apple Watch en assistant personnel intelligent porté au poignet.

Siri AI devient la nouvelle pièce maîtresse de watchOS

La principale nouveauté de watchOS 27 est sans surprise l’intégration de Siri AI. Apple apporte sur l’Apple Watch la même génération d’assistant intelligent dévoilée sur iPhone, iPad, Mac et Vision Pro. Plus conversationnel, plus contextuel et capable d’interagir directement avec les applications, Siri AI promet une expérience radicalement différente de celle proposée jusqu’à présent.

Pour accompagner cette évolution, Apple introduit une application Siri autonome.

Cette dernière regroupe l’ensemble des conversations de l’utilisateur et permet de reprendre un échange commencé sur un autre appareil. Une question posée depuis un iPhone pourra ainsi être poursuivie directement depuis l’Apple Watch, sans perte de contexte.

Une montre capable d’agir directement dans les applications

Au-delà des conversations, Siri AI gagne également la capacité d’exécuter des actions plus complexes. L’assistant pourra notamment lancer une musique, envoyer un e-mail, modifier un objectif d’activité ou contrôler certaines fonctions d’applications compatibles.

L’objectif est clair : réduire le nombre d’interactions manuelles et permettre aux utilisateurs d’effectuer davantage de tâches directement depuis leur poignet.

Une nouvelle grille dynamique pilotée par l’IA

Apple revoit également la navigation dans watchOS. La traditionnelle grille d’applications évolue vers une interface dynamique qui met automatiquement en avant les applications les plus pertinentes. Au centre de cette nouvelle organisation figure l’application Siri, entourée des apps les plus utilisées ou récemment ouvertes.

Cette approche rappelle les recommandations contextuelles déjà présentes dans iOS et cherche à rendre l’accès aux applications plus rapide et plus intuitif.

Workout Buddy devient plus intelligent

Apple continue également d’investir dans le fitness assisté par intelligence artificielle. Workout Buddy, introduit avec watchOS 26, bénéficie d’une série d’améliorations destinées à offrir des analyses plus détaillées pendant les entraînements.

Les utilisateurs auront désormais accès à des informations plus précises sur leur allure, un meilleur suivi des distances, des données enrichies sur la durée des exercices et un suivi amélioré de la course à pied en extérieur comme sur tapis.

Apple étend également la disponibilité de Workout Buddy à de nouvelles langues, notamment l’espagnol.

De nouvelles fonctions pour la santé féminine

L’un des ajouts les plus notables concerne le suivi menstruel. watchOS 27 pourra désormais analyser les cycles enregistrés et détecter certains schémas pouvant correspondre à une phase de périménopause.

Cette fonctionnalité illustre la stratégie d’Apple visant à transformer l’Apple Watch en outil de prévention et de suivi de santé de plus en plus sophistiqué.

Une expérience plus fluide au quotidien

Au-delà des grandes annonces, Apple apporte plusieurs optimisations à l’ensemble du système. Parmi les améliorations annoncées :

suggestions de widgets plus pertinentes dans Smart Stack

lecture musicale plus rapide

optimisation de l’autonomie

interface Localiser simplifiée

amélioration de la lisibilité du design Liquid Glass

Apple cherche clairement à peaufiner l’expérience utilisateur plutôt qu’à multiplier les nouveautés spectaculaires.

Un nouveau geste pour contrôler l’interface

watchOS 27 introduit également une nouvelle interaction gestuelle. Les utilisateurs pourront sélectionner un widget dans Smart Stack en rapprochant simplement leur pouce et leur index.

Ce geste vient compléter les contrôles gestuels déjà introduits ces dernières années et s’inscrit dans la volonté d’Apple de limiter les interactions tactiles lorsque cela est possible.

Une compatibilité plus restrictive

Apple accompagne toutefois cette mise à jour d’une décision qui ne fera pas l’unanimité. watchOS 27 ne sera compatible qu’avec :

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra 2 ;

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE 3

Cette limitation marque une rupture avec les cycles de support traditionnellement plus généreux de l’Apple Watch et souligne les exigences matérielles croissantes liées aux nouvelles fonctions d’intelligence artificielle.

Une montre qui devient un véritable assistant personnel

Avec watchOS 27, Apple ne cherche plus uniquement à améliorer le suivi de l’activité physique ou des notifications. L’entreprise poursuit une ambition plus vaste : faire de l’Apple Watch un prolongement intelligent de l’utilisateur capable de comprendre le contexte, anticiper certains besoins et exécuter des tâches complexes grâce à l’IA.

Siri AI devient ainsi la colonne vertébrale de cette nouvelle génération d’expérience. Si Apple réussit son pari, l’Apple Watch pourrait évoluer d’un simple compagnon connecté vers un véritable assistant personnel toujours accessible au bout du poignet.