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La conférence WWDC 2026 a dévoilé une grande partie des nouveautés d’iOS 27, mais Apple n’aurait pas encore montré toutes ses cartes. Selon de nouvelles informations relayées par le journaliste Mark Gurman, plusieurs fonctionnalités importantes de iOS 27 seraient toujours en développement et pourraient être dévoilées lors de l’événement de rentrée consacré à l’iPhone 18.

Si ces informations se confirment, Apple pourrait réserver certaines annonces pour accompagner le lancement de ses futurs appareils haut de gamme plutôt que de les intégrer à son keynote logiciel.

Une nouvelle génération de Siri plus ouverte à l’IA externe

Parmi les fonctionnalités les plus attendues figure l’intégration de chatbots tiers dans Siri. Cette évolution permettrait à l’assistant vocal d’exploiter des modèles d’intelligence artificielle externes dans certaines situations, tout en s’appuyant sur les modèles propriétaires d’Apple pour d’autres tâches. L’objectif serait d’étendre les capacités conversationnelles de Siri sans abandonner le contrôle de l’expérience utilisateur.

Cette stratégie reste délicate à communiquer. Depuis l’annonce du partenariat entre Apple et Gemini, de nombreux utilisateurs ont tendance à considérer que toutes les fonctions d’Apple Intelligence reposent sur les technologies de Google Gemini⁠. En réalité, Apple continue de développer ses propres modèles Foundation Models et cherche à maintenir une approche hybride où plusieurs couches d’IA coexistent.

Apple semble donc vouloir éviter de brouiller davantage son message marketing avant le lancement commercial de la nouvelle génération de Siri.

Une application Appareil photo plus avancée pour l’iPhone 18 Pro

Autre fonctionnalité absente de la WWDC : une version plus personnalisable de l’application Appareil photo. Selon les rumeurs, Apple travaillerait sur une interface offrant davantage de contrôle aux utilisateurs avancés, notamment pour la photographie et la vidéo. Une telle évolution pourrait constituer un argument de poids pour les futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

Cette approche ne serait pas surprenante. Apple a souvent choisi de réserver certaines nouveautés logicielles à ses lancements matériels afin de mieux mettre en valeur les capacités exclusives de ses nouveaux appareils.

Dans un contexte où les smartphones haut de gamme de Samsung, Google ou Xiaomi multiplient les outils photo professionnels, Cupertino pourrait chercher à renforcer son avantage sur le terrain de la création de contenu.

Un cadran inspiré de l’Apple Watch Ultra

La troisième nouveauté concernerait watchOS 27. Apple développerait une version adaptée du célèbre cadran Modular Ultra, jusqu’ici réservé aux modèles Ultra, pour les futures Apple Watch Series 12. Ce cadran se distingue par sa densité d’informations et sa capacité à afficher simultanément un grand nombre de complications.

L’arrivée d’une déclinaison plus accessible permettrait aux utilisateurs des modèles classiques de profiter d’une expérience visuelle proche de celle de l’Apple Watch Ultra, tout en conservant les contraintes d’un écran plus compact.

Cette fonctionnalité pourrait également accompagner le lancement attendu de l’Apple Watch Ultra 3 cet automne.

Apple prépare probablement son événement de septembre

L’absence de ces nouveautés lors de la WWDC ne signifie pas nécessairement qu’elles ont été abandonnées. Apple adopte de plus en plus une stratégie de communication en plusieurs temps. Les conférences développeurs servent à présenter les fondations logicielles, tandis que les événements de septembre mettent en scène l’intégration entre matériel et logiciels.

Cette méthode permet de conserver des annonces fortes pour accompagner les nouveaux produits. Dans le cas présent, une version de Siri enrichie par l’IA, une application photo revisitée et un nouveau cadran Apple Watch pourraient contribuer à valoriser les futurs iPhone et montres connectées de la marque.

Une rentrée stratégique pour Apple

D’après les premiers retours, iOS 27 est déjà perçu comme une mise à jour plus cohérente que son prédécesseur, avec des améliorations comme l’ajustement de l’intensité de Liquid Glass ou la gestion indépendante du volume des alarmes.

Mais, les fonctionnalités encore non annoncées pourraient devenir les véritables vedettes de l’automne. D’autant que plusieurs rumeurs évoquent également l’arrivée d’un iPhone pliable haut de gamme, souvent surnommé « iPhone Ultra » dans les spéculations du secteur.

Si Apple conserve effectivement ces nouveautés pour septembre, l’entreprise pourrait transformer son traditionnel lancement d’iPhone en une démonstration beaucoup plus large de sa vision de l’intelligence artificielle, de la photographie mobile et des appareils connectés.

Une chose semble certaine : après plusieurs années centrées sur le matériel, la prochaine bataille d’Apple se jouera autant dans le logiciel que dans les composants qui l’animent.