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iOS 27 : Apple renforce le contrôle parental avec de nouveaux outils de sécurité pour les enfants

iOS 27 : Apple renforce le contrôle parental avec de nouveaux outils de sécurité pour les enfants

À l’heure où les gouvernements multiplient les initiatives pour mieux protéger les mineurs en ligne, Apple profite de la WWDC 2026 pour dévoiler une refonte ambitieuse de ses outils de contrôle parental. Avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, la firme de Cupertino entend redonner davantage de pouvoir aux familles face aux défis du numérique moderne.

Entre gestion des applications, contrôle des contacts, filtrage du web et nouvelles recommandations de temps d’écran, Apple cherche à offrir un cadre plus flexible et plus adapté à l’âge de chaque enfant.

Un contrôle renforcé dès la configuration de l’appareil

L’une des principales nouveautés présentées lors de la WWDC 2026 concerne la configuration initiale des appareils destinés aux plus jeunes.

Apple introduit un nouvel assistant de configuration permettant aux parents de choisir précisément le niveau d’accès accordé à leur enfant dès la première utilisation.

Trois approches sont proposées :

autoriser uniquement les applications essentielles sélectionner un ensemble d’applications recommandé par Apple choisir manuellement chaque application disponible.

Cette philosophie permet d’adapter progressivement l’expérience numérique à mesure que l’enfant gagne en autonomie et en maturité.

« Ask to Browse » : le web sous supervision parentale

Après « Ask to Buy », qui exige une validation parentale avant le téléchargement d’une application, Apple introduit désormais « Ask to Browse ». Le principe est simple : lorsqu’un enfant souhaite visiter un nouveau site web via Safari, il devra obtenir l’autorisation d’un parent avant d’y accéder.

La fonctionnalité sera activée par défaut pour les enfants de moins de 13 ans, mais pourra également être utilisée pour les adolescents si les familles le souhaitent.

Cette mesure répond à une préoccupation croissante autour de l’exposition précoce des mineurs à certains contenus accessibles librement sur Internet.

Une gestion plus stricte des contacts

Apple étend également le contrôle parental aux communications. Les enfants pourront commencer avec un cercle restreint de contacts approuvés, généralement composé des membres de la famille proche. Toute nouvelle demande d’ajout devra être validée par un parent.

Cette approche vise à limiter les interactions non souhaitées avec des inconnus et à renforcer la sécurité des jeunes utilisateurs sur les plateformes de communication.

Temps d’écran devient plus intelligent

Le temps passé devant les écrans reste l’une des principales préoccupations des parents. Avec iOS 27, Apple modernise son outil Temps d’écran en introduisant des recommandations basées sur l’âge de l’enfant.

Ces suggestions couvrent plusieurs catégories : divertissement, jeux vidéo et réseaux sociaux. Les recommandations ont été élaborées avec des experts du développement de l’enfant ainsi qu’avec l’American Academy of Pediatrics.

Les parents conservent toutefois le dernier mot et peuvent ajuster les limites à tout moment selon les besoins de leur foyer.

Des horaires adaptés à chaque moment de la journée

Apple améliore également la planification des usages. Les familles pourront créer différents profils horaires selon :

les jours d’école ;

les week-ends ;

certaines plages horaires spécifiques.

Concrètement, certaines applications pourront être accessibles uniquement après les cours ou durant des périodes définies par les parents.

L’objectif est d’intégrer plus naturellement les appareils numériques dans le rythme quotidien des enfants.

Une protection étendue contre les contenus sensibles

La fonctionnalité Communication Safety bénéficie elle aussi d’une mise à jour importante. Jusqu’à présent, elle intervenait principalement face aux contenus comportant de la nudité. Désormais, le système analysera également les images et vidéos pouvant contenir des scènes violentes ou graphiques.

Avant l’affichage du contenu, l’enfant recevra un avertissement adapté à son âge, offrant une couche de protection supplémentaire face à des contenus potentiellement traumatisants.

Apple s’aligne sur une tendance mondiale

Cette annonce intervient dans un contexte où les régulateurs du monde entier accentuent la pression sur les plateformes technologiques. Dans ce climat, Apple adopte une approche qui privilégie le rôle des parents plutôt qu’une restriction uniforme imposée à tous les utilisateurs.

Au-delà des fonctionnalités techniques, cette évolution illustre un changement plus profond dans la manière dont les géants technologiques abordent la question de l’enfance numérique.

Apple ne cherche pas à interdire ou à verrouiller systématiquement les usages. L’entreprise tente plutôt de fournir aux familles les outils nécessaires pour construire progressivement une relation saine avec la technologie.

À mesure que les smartphones deviennent les premiers compagnons numériques des nouvelles générations, la question n’est plus seulement de savoir combien de temps les enfants passent devant un écran, mais aussi dans quelles conditions ils découvrent Internet. Avec ces nouveaux outils, Apple veut faire en sorte que cette découverte se fasse sous la supervision des personnes qui les connaissent le mieux : leurs parents.