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Microsoft teste un Xbox Cloud Gaming gratuit avec publicité : le streaming sans Game Pass devient une réalité

Microsoft teste un Xbox Cloud Gaming gratuit avec publicité : le streaming sans Game Pass devient une réalité

Microsoft explore une nouvelle voie pour démocratiser le jeu en streaming. Le groupe lance une phase de test d’une version gratuite de Xbox Cloud Gaming, financée par la publicité. Destinée dans un premier temps aux membres du programme Xbox Insider, cette formule permet de jouer en streaming à certains jeux déjà achetés, sans souscrire à un abonnement Game Pass.

En contrepartie, les joueurs doivent visionner une courte publicité avant le début de chaque session. Une approche qui pourrait redéfinir le modèle économique du cloud gaming si l’expérience s’avère concluante.

Un accès gratuit au cloud gaming… avec une publicité avant chaque session

Dans cette version expérimentale, Microsoft autorise les joueurs éligibles à lancer en streaming une sélection de jeux qu’ils possèdent déjà. Le fonctionnement reste volontairement simple : une publicité est diffusée avant le démarrage de la partie, aucune publicité n’apparaît pendant le jeu, chaque session de cloud gaming est limitée à une heure et une nouvelle session peut être lancée immédiatement après, à condition de visionner un nouvel écran publicitaire.

Microsoft insiste sur le fait que les annonces n’interrompront jamais le gameplay, afin de préserver l’expérience de jeu.

L’entreprise affirme avoir défini plusieurs principes pour encadrer cette expérimentation. Selon Microsoft les publicités n’apparaîtront qu’avant le lancement d’une session, elles n’auront aucune influence sur le catalogue de jeux disponibles, les joueurs seront informés des raisons pour lesquelles ils voient ces annonces et l’expérience ne sera pas saturée de contenus publicitaires.

L’objectif est de trouver un équilibre entre accessibilité et monétisation sans dégrader l’expérience utilisateur.

Les abonnés Game Pass ne sont pas concernés

Cette nouvelle formule ne remplace pas les offres existantes. Les abonnés Xbox Game Pass conservent l’accès aux fonctionnalités actuelles de Xbox Cloud Gaming, sans publicité supplémentaire.

Le test cible avant tout les joueurs souhaitant découvrir le service de streaming sans payer un abonnement mensuel. Microsoft pourra ainsi mesurer l’intérêt du public pour un modèle financé par la publicité avant d’envisager un éventuel déploiement plus large.

Une réponse à un contexte économique plus difficile

Cette expérimentation intervient alors que la division Xbox traverse une période délicate. Ces derniers mois, Microsoft a procédé à plusieurs ajustements majeurs :

La direction de la division a elle-même reconnu que l’activité faisait face à une pression économique importante, dans un marché où les coûts de développement et de fabrication continuent de progresser.

Le cloud gaming cherche un nouveau modèle économique

Depuis plusieurs années, Microsoft investit massivement dans le jeu en streaming, convaincu que cette technologie représente une composante essentielle de l’avenir du jeu vidéo. Pourtant, malgré les progrès techniques, le cloud gaming peine encore à séduire le grand public à grande échelle, notamment en raison de son coût d’accès souvent lié à un abonnement.

En expérimentant une formule gratuite financée par la publicité, Microsoft explore une approche déjà largement adoptée dans les secteurs de la vidéo ou de la musique en streaming. Si cette phase de test se révèle concluante, elle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle catégorie d’offres capables d’attirer des millions de joueurs occasionnels tout en générant de nouvelles sources de revenus.

Reste désormais à savoir si les utilisateurs accepteront cet échange entre quelques secondes de publicité et un accès gratuit au cloud gaming. Le résultat de cette expérimentation pourrait influencer durablement l’évolution du modèle économique de Xbox… et, plus largement, celui du jeu vidéo en streaming.