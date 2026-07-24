OpenAI accélère son offensive dans le domaine de la santé numérique. L’entreprise annonce le déploiement de ChatGPT Health à l’ensemble des utilisateurs majeurs résidant aux États-Unis, quel que soit leur abonnement. Cette évolution intervient toutefois dans un contexte particulièrement sensible, alors que la société fait face à des critiques croissantes sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour les conseils médicaux.

L’annonce survient notamment au lendemain d’une plainte déposée contre OpenAI par un pasteur américain, qui accuse ChatGPT de lui avoir fourni une recommandation potentiellement dangereuse concernant une consultation médicale.

ChatGPT Health devient accessible à tous les utilisateurs américains

Après plusieurs mois de tests, ChatGPT Health quitte progressivement sa phase expérimentale. Le service est désormais disponible pour les utilisateurs connectés aux États-Unis disposant d’un compte Gratuit, Go, Plus et Pro.

Le déploiement concerne dans un premier temps la version Web ainsi que l’application iOS.

Contrairement au fonctionnement initial, les utilisateurs n’ont plus besoin d’accéder à un espace dédié pour poser des questions liées à leur santé. Les informations issues de leur profil médical peuvent désormais être exploitées directement dans les conversations classiques avec ChatGPT, sous réserve d’avoir connecté leurs données.

Une intégration avec les principales plateformes de santé

ChatGPT Health permet de relier plusieurs services afin de personnaliser les réponses. Parmi les intégrations annoncées figurent notamment Apple Health, MyFitnessPal, Function Health et One Medical.

Le service peut également accéder aux dossiers médicaux provenant de certains systèmes hospitaliers compatibles, notamment Epic et Oracle Health. L’objectif est de fournir des réponses plus contextualisées, par exemple concernant l’alimentation, les allergies ou certaines informations générales liées au profil de l’utilisateur.

Les questions médicales explosent sur ChatGPT

OpenAI affirme que les usages liés à la santé continuent de progresser rapidement. Lors de la présentation initiale de ChatGPT Health, l’entreprise indiquait que les utilisateurs formulaient environ 230 millions de questions médicales chaque semaine.

Ce chiffre atteindrait désormais 300 millions de requêtes hebdomadaires, preuve que la santé constitue l’un des principaux domaines d’utilisation de l’intelligence artificielle conversationnelle.

OpenAI explique également que près de 70 % des questions de santé étaient posées directement dans les conversations classiques plutôt que dans l’espace dédié, ce qui a motivé l’intégration de ces fonctionnalités au sein du chat principal.

Des progrès revendiqués… mais toujours de nombreuses limites

Selon OpenAI, ses derniers modèles progressent dans le traitement des questions médicales. L’entreprise cite notamment les résultats obtenus sur HealthBench, un benchmark open source développé pour évaluer les performances des grands modèles de langage dans le domaine de la santé.

Le modèle GPT-5.6 Luna, présenté comme l’un des plus légers de la nouvelle génération, obtiendrait de meilleurs résultats que GPT-5.5 sur cette évaluation.

OpenAI précise également collaborer avec des médecins afin d’améliorer la qualité de ses réponses et affirme ne pas utiliser les données personnelles de santé des utilisateurs pour entraîner ses modèles.

OpenAI rappelle que ChatGPT ne remplace pas un professionnel de santé

Malgré ces avancées, OpenAI maintient une position prudente. L’entreprise rappelle que ChatGPT n’est pas conçu pour établir un diagnostic ni traiter une maladie. Elle recommande aux utilisateurs de toujours vérifier les informations fournies et de prendre toute décision médicale importante en consultation avec un professionnel de santé.

Cette mise en garde intervient alors que plusieurs études ont montré que les modèles d’intelligence artificielle peuvent encore produire des recommandations inexactes ou inappropriées dans certains contextes médicaux.

La santé devient un nouveau terrain de concurrence pour les géants de l’IA

Avec ChatGPT Health, OpenAI confirme que le secteur médical constitue désormais l’un des principaux champs de bataille de l’intelligence artificielle générative. Malgré les réserves exprimées par de nombreux chercheurs et professionnels de santé, les grands acteurs du secteur multiplient les initiatives destinées à intégrer leurs modèles dans les usages liés au bien-être, à la prévention et à l’information médicale.

Le défi reste toutefois considérable. Plus qu’un simple problème de performance technique, la santé exige un niveau de fiabilité, de transparence et de responsabilité bien supérieur à celui attendu pour d’autres usages de l’IA. En élargissant l’accès à ChatGPT Health tout en rappelant qu’il ne remplace pas un médecin, OpenAI cherche à trouver un équilibre délicat entre innovation et prudence. La manière dont les utilisateurs s’approprieront ces nouveaux outils pourrait largement influencer l’avenir de l’intelligence artificielle dans le domaine médical.