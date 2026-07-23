Accueil » Google lance la connexion par selfie vidéo pour renforcer la sécurité des comptes

Google lance la connexion par selfie vidéo pour renforcer la sécurité des comptes

Google lance la connexion par selfie vidéo pour renforcer la sécurité des comptes

Google poursuit sa transition vers un avenir sans mot de passe. Après les clés de sécurité physiques et les Passkeys basées sur l’authentification biométrique, le géant de Mountain View introduit une nouvelle méthode de vérification d’identité : le selfie vidéo.

Pensée comme une solution de secours pour récupérer l’accès à un compte, cette fonctionnalité s’appuie sur une courte vidéo enregistrée par l’utilisateur afin de confirmer son identité lorsque les méthodes habituelles ne sont plus disponibles.

Un selfie vidéo pour récupérer l’accès à son compte

Google présente cette nouveauté comme une option supplémentaire de connexion, destinée aux situations où l’utilisateur ne peut plus accéder à son appareil de confiance ou ne parvient pas à récupérer son mot de passe.

Plutôt que de répondre à des questions de sécurité ou d’utiliser une procédure de récupération classique, il devient possible de confirmer son identité grâce à un selfie vidéo préalablement enregistré.

Selon Google, cette méthode vise à rendre la récupération de compte plus simple tout en renforçant la sécurité.

Une vérification pensée pour résister aux deepfakes

L’un des principaux défis de cette approche réside dans la lutte contre les tentatives d’usurpation d’identité. Pour limiter les risques liés aux vidéos préenregistrées ou aux contenus générés par intelligence artificielle, Google intègre un système de détection de présence. Lors de la vérification, l’utilisateur doit effectuer plusieurs mouvements de tête devant la caméra afin de prouver qu’il s’agit bien d’une personne réelle présente au moment de l’authentification.

Google précise également plusieurs conditions pour que la reconnaissance fonctionne correctement :

retirer lunettes de soleil, masque ou chapeau

enregistrer la vidéo dans un environnement bien éclairé

éviter la présence d’autres visages ou d’éléments perturbateurs en arrière-plan.

Les vidéos sont chiffrées et utilisées exclusivement dans le cadre de la vérification d’identité, assure l’entreprise.

Comment activer cette nouvelle méthode d’authentification ?

Les utilisateurs éligibles peuvent activer cette fonctionnalité directement depuis les paramètres de leur compte Google.

La procédure consiste à :

ouvrir les paramètres du Compte Google accéder à la rubrique Sécurité et connexion ; sélectionner Selfie vidéo dans la section consacrée aux méthodes de connexion suivre les instructions affichées afin d’enregistrer la vidéo de référence.

Google indique également qu’il est possible de supprimer ce selfie vidéo à tout moment depuis les paramètres du compte.

Une disponibilité encore limitée

Cette nouvelle méthode n’est toutefois pas proposée à tous les utilisateurs. Google précise qu’elle n’est actuellement pas disponible pour les comptes Google Workspace, les comptes destinés aux enfants et les comptes inscrits au Programme de protection avancée (Advanced Protection Program).

La fonctionnalité est donc réservée, pour le moment, à une partie des comptes Google personnels compatibles.

Google poursuit sa stratégie d’abandon progressif des mots de passe

L’arrivée du selfie vidéo s’inscrit dans une évolution engagée depuis plusieurs années. Après avoir popularisé les Passkeys, qui remplacent les mots de passe par une authentification biométrique ou un code de déverrouillage local, Google cherche désormais à sécuriser également les scénarios de récupération de compte, souvent considérés comme le maillon faible des systèmes d’authentification.

Cette approche illustre une tendance plus large de l’industrie : faire disparaître progressivement les mots de passe au profit de mécanismes reposant sur l’identité de l’utilisateur et la vérification de sa présence. Si cette nouvelle méthode devra encore faire ses preuves face aux progrès rapides des deepfakes, elle témoigne de la volonté de Google de multiplier les solutions de connexion sécurisées tout en simplifiant l’expérience utilisateur. Le futur de l’authentification semble ainsi reposer de moins en moins sur ce que l’on connaît, et de plus en plus sur ce que l’on est.