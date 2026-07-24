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iPhone Ultra : Apple préparerait un lancement décalé pour son premier iPhone pliable

iPhone Ultra : Apple préparerait un lancement décalé pour son premier iPhone pliable

Le premier iPhone pliable d’Apple continue d’alimenter les rumeurs. Attendu sous le nom officieux iPhone Ultra, ce smartphone pourrait bien être présenté dès le mois de septembre aux côtés de la gamme iPhone 18, mais sa commercialisation pourrait intervenir plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard.

Une stratégie qui rappellerait fortement le lancement de l’iPhone X en 2017, lorsque Apple avait dévoilé son nouveau modèle avant de repousser sa disponibilité afin de finaliser la production.

Une présentation en septembre, mais une sortie encore incertaine

Selon plusieurs analystes spécialisés dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple, le calendrier du futur iPhone Ultra reste particulièrement flou. L’analyste Ming-Chi Kuo estime que le smartphone sera bien annoncé lors de la keynote de septembre, mais que les premières livraisons ne débuteraient qu’à la fin du mois d’octobre ou au début du mois de novembre.

Cette hypothèse serait liée à un rendement encore limité dans la production des écrans pliables.

D’autres observateurs, notamment Tim Long (Barclays), évoquent des difficultés d’approvisionnement sur certains composants électroniques qui pourraient repousser les premières expéditions jusqu’en décembre. Enfin, plusieurs rapports publiés en Asie avancent un scénario encore plus prudent : une présentation à l’automne suivie d’une commercialisation seulement au printemps 2027.

À ce stade, Apple n’a évidemment confirmé aucune de ces informations.

Apple chercherait à éliminer le principal défaut des smartphones pliables

Si Apple a attendu aussi longtemps avant d’entrer sur le marché des smartphones pliables, ce ne serait pas un hasard. Depuis plusieurs années, les rumeurs convergent autour d’un objectif précis : proposer un écran dont le pli central serait quasiment invisible. Pour y parvenir, Apple aurait développé plusieurs composants spécifiques destinés à fonctionner avec une dalle pliable fournie par Samsung Display.

L’ambition serait de corriger l’un des principaux défauts qui accompagne les smartphones pliables depuis leur apparition : la pliure visible au centre de l’écran.

Foxconn finaliserait les derniers ajustements de production

Les dernières informations publiées par DigiTimes indiquent que Foxconn procède actuellement aux derniers ajustements avant le lancement de la production de masse. Le média évoque néanmoins plusieurs défis industriels encore en cours de résolution.

Ces difficultés ne remettraient pas en cause le lancement du produit, mais pourraient expliquer un léger décalage entre son annonce officielle et sa disponibilité en magasin.

Pour de nombreux observateurs, un retard limité de quelques semaines apparaît aujourd’hui comme le scénario le plus crédible.

L’iPhone le plus cher jamais commercialisé

L’autre sujet qui fait déjà beaucoup parler concerne son prix. Selon les estimations relayées par plusieurs analystes, l’iPhone Ultra pourrait devenir le smartphone le plus onéreux jamais lancé par Apple.

Les rumeurs évoquent entre 1 999 et 2 099 dollars pour la version 256 Go, et jusqu’à 2 500 dollars pour les configurations de stockage les plus élevées. À titre de comparaison, l’iPhone Pro Max le plus haut de gamme actuellement commercialisé atteint environ 1 599 dollars.

Ce positionnement placerait clairement l’iPhone Ultra dans une catégorie ultra-premium, destinée à une clientèle prête à investir dans les technologies les plus avancées.

Apple pourrait reproduire la stratégie gagnante de l’iPhone X

Un lancement différé ne constituerait pas une première pour Apple. En 2017, l’entreprise avait présenté l’iPhone X au mois de septembre avant d’ouvrir les précommandes plusieurs semaines plus tard. Les premières livraisons n’avaient débuté qu’au début du mois de novembre.

Malgré un démarrage limité par les contraintes de production, ce modèle s’était finalement imposé comme un immense succès commercial. Son design bord à bord, l’arrivée de Face ID et son écran OLED avaient durablement transformé la gamme iPhone… tout en démocratisant les smartphones à plus de 1 000 dollars.

Un lancement qui pourrait redessiner le marché des smartphones pliables

L’arrivée du premier iPhone pliable représente sans doute l’un des événements les plus attendus de l’industrie mobile depuis plusieurs années. Contrairement à Samsung, Honor ou Huawei, Apple a choisi d’attendre que la technologie atteigne un niveau de maturité jugé suffisant avant d’investir ce segment. Cette approche plus prudente pourrait lui permettre de proposer un produit particulièrement abouti dès sa première génération.

Plusieurs cabinets d’analyse estiment déjà que l’iPhone Ultra pourrait stimuler à lui seul la croissance du marché mondial des smartphones pliables et représenter une part significative des ventes dès sa première année de commercialisation. Reste désormais à savoir si Apple parviendra à respecter son calendrier industriel ou si les défis techniques liés à ce nouveau format imposeront un lancement plus progressif. Une chose semble acquise : avec un tarif susceptible de dépasser les 2 000 dollars, l’iPhone Ultra ne sera pas seulement le premier iPhone pliable, mais aussi le plus exclusif jamais conçu par Apple.