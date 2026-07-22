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France et Allemagne : un projet d’IA militaire européenne pour remplacer Palantir

L’Europe accélère sa quête de souveraineté technologique dans le domaine de la défense. À l’issue d’une rencontre entre le président Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz, Paris et Berlin ont annoncé leur volonté de développer une alternative européenne aux solutions d’intelligence artificielle militaire de Palantir.

L’objectif est clair : réduire la dépendance des infrastructures de défense européennes aux technologies américaines, dans un contexte géopolitique où la souveraineté numérique devient un enjeu stratégique.

Un socle numérique européen pour la défense

Dans une déclaration commune publiée vendredi dernier, la France et l’Allemagne s’engagent à étudier la création d’un « socle numérique souverain européen » destiné aux usages militaires.

Ce projet couvrirait plusieurs domaines clés : le traitement des données de défense, les plateformes d’intelligence artificielle et les infrastructures cloud sécurisées. Comme point de départ, les deux pays comptent s’appuyer sur Arcadia, la plateforme française de commandement assistée par intelligence artificielle, tout en intégrant des solutions allemandes dont les noms n’ont pas encore été dévoilés.

L’ambition est de bâtir un environnement numérique capable de rivaliser avec les solutions américaines utilisées aujourd’hui par plusieurs armées occidentales.

Un contexte marqué par l’abandon de Palantir

Cette annonce intervient quelques semaines après un changement majeur dans les stratégies françaises et allemandes. En France, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a annoncé en juin qu’elle remplacerait les technologies de Palantir par ArgonOS, une plateforme développée par l’entreprise française ChapsVision, seulement quelques mois après avoir renouvelé son contrat avec la société américaine.

L’Allemagne a pris une décision similaire.

Son service de renseignement intérieur, le Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), a lui aussi choisi une solution de ChapsVision, tandis que la Bundeswehr a totalement écarté Palantir de son projet de cloud militaire.

Ces décisions traduisent une volonté commune de reprendre le contrôle des outils numériques les plus sensibles.

L’Europe veut combler son retard

Jusqu’à présent, de nombreux responsables militaires estimaient qu’aucune solution européenne n’était réellement capable de rivaliser avec Maven, la plateforme développée par Palantir pour l’analyse des données de combat.

Un haut responsable de l’OTAN déclarait récemment qu’il n’existait pas encore d’équivalent européen crédible.

La déclaration franco-allemande constitue donc une réponse directe à ce constat. Reste désormais à transformer cette ambition politique en une plateforme opérationnelle capable de répondre aux exigences des forces armées modernes.

Une coopération militaire plus large

Le partenariat annoncé entre Paris et Berlin ne se limite pas à l’intelligence artificielle. Les deux pays souhaitent également renforcer leur coopération dans plusieurs programmes stratégiques.

Parmi les projets évoqués figurent le développement d’armes longue portée pouvant atteindre 2 500 kilomètres, en s’appuyant notamment sur les compétences d’ArianeGroup, l’accélération du programme MGCS, destiné à remplacer les chars Leopard 2 et Leclerc, avec des recherches sur la conduite autonome, les capteurs intelligents et la mise en réseau des systèmes de combat et la création d’un standard européen de combat collaboratif, permettant aux avions de chasse et aux drones de différents pays de communiquer efficacement sur le terrain.

En revanche, le programme d’avion de combat FCAS, souvent marqué par des divergences entre industriels européens, n’apparaît pas dans cette déclaration.

La souveraineté numérique devient un enjeu de défense

L’annonce intervient alors que les débats autour de Palantir restent particulièrement vifs. Le directeur général de l’entreprise, Alex Karp, avait récemment critiqué la décision allemande d’écarter sa société, estimant que ses logiciels avaient démontré leur efficacité sur les principaux théâtres d’opérations militaires.

Toutefois, pour Paris et Berlin, la question dépasse les performances techniques des outils américains.

Le véritable enjeu porte sur le contrôle des données stratégiques, la maîtrise des infrastructures numériques et la capacité de l’Europe à disposer de technologies critiques indépendantes de fournisseurs étrangers.

Une ambition stratégique qui reste à concrétiser

La déclaration commune de la France et de l’Allemagne marque une nouvelle étape dans la construction d’une autonomie technologique européenne en matière de défense. Face à la montée des tensions géopolitiques et à l’importance croissante de l’intelligence artificielle sur les champs de bataille, disposer d’outils souverains devient un objectif aussi stratégique que le développement de nouveaux armements.

Reste désormais le défi le plus complexe : transformer cette volonté politique en solutions logicielles capables d’atteindre le niveau de maturité des plateformes américaines déjà largement éprouvées sur le terrain. Pour l’Europe, la compétition ne se jouera plus uniquement sur les équipements militaires, mais aussi sur la maîtrise des données, des algorithmes et des infrastructures numériques qui accompagneront les conflits de demain.