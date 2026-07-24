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Firefox 153 intègre les Containers, améliore les PDF et ajoute le HDR sous Windows

Firefox 153 intègre les Containers, améliore les PDF et ajoute le HDR sous Windows

Mozilla continue de faire de Firefox une alternative axée sur la confidentialité. Avec la version Firefox 153, le navigateur adopte enfin nativement les Containers, une fonctionnalité très appréciée des utilisateurs avancés qui permet d’isoler différentes activités en ligne au sein d’un même navigateur.

La mise à jour apporte également la lecture des vidéos HDR sous Windows, de nouvelles fonctions pour l’éditeur PDF et plusieurs améliorations en matière de sécurité.

Les Containers arrivent directement dans Firefox

Jusqu’à présent, les Containers étaient disponibles via l’extension Multi-Account Containers développée par Mozilla. Avec Firefox 153, cette fonctionnalité devient intégrée au navigateur.

Le principe est simple : chaque conteneur fonctionne comme un espace indépendant où les cookies, les sessions de connexion et les données des sites web restent totalement séparés. Un utilisateur peut ainsi rester connecté simultanément à plusieurs comptes sur un même service, séparer son compte Google professionnel de son compte personnel et empêcher les sites marchands de suivre sa navigation quotidienne grâce aux cookies publicitaires.

Cette approche offre davantage de souplesse que la navigation privée ou l’utilisation de plusieurs profils.

Une organisation pensée pour les usages quotidiens

Firefox propose plusieurs catégories de Containers par défaut : Personnel, Travail, Banque et Shopping. Chaque conteneur peut être personnalisé avec un nom, une couleur et une icône. Les onglets deviennent ainsi immédiatement identifiables.

Il est également possible de créer des Containers personnalisés adaptés à des besoins spécifiques. Pour ouvrir un nouvel onglet dans un conteneur, il suffit d’effectuer un clic droit sur un onglet existant puis de sélectionner « Ouvrir dans un nouvel onglet de conteneur ».

Les utilisateurs de l’extension historique pourront continuer à l’utiliser, celle-ci conservant plusieurs fonctions avancées comme l’association automatique de certains sites à un conteneur spécifique ou l’intégration avec Mozilla VPN.

HDR, PDF et nouveaux outils

Firefox 153 apporte également plusieurs nouveautés destinées au grand public. Sur Windows, le navigateur prend désormais en charge la lecture des vidéos HDR, à condition que l’écran soit compatible et que le mode HDR soit activé dans les paramètres du système.

Mozilla améliore également son éditeur PDF intégré.

Les utilisateurs peuvent désormais fusionner plusieurs documents PDF, ajouter des images sous forme de nouvelles pages ou encore poursuivre leurs annotations directement dans le navigateur.

Autre nouveauté pratique : Firefox permet maintenant de partager une page web via un QR Code généré directement depuis le navigateur.

Une sécurité renforcée

Mozilla poursuit également ses efforts en matière de protection des données. Les extensions devront désormais demander une autorisation distincte avant d’accéder aux fichiers locaux de l’utilisateur. De leur côté, les sites web devront obtenir une validation explicite avant de communiquer avec des appareils ou des services présents sur le réseau local.

Firefox introduit également un sélecteur de couleurs directement dans la barre d’adresse ainsi qu’un support expérimental du format JPEG XL, accessible via Firefox Labs.

Mozilla mise sur la confidentialité pour se différencier

L’intégration native des Containers reflète parfaitement la stratégie de Mozilla. Alors que la plupart des navigateurs concentrent leurs efforts sur les fonctions d’intelligence artificielle ou la synchronisation de leurs services, Firefox continue de privilégier le contrôle des données personnelles et la protection de la vie privée.

Cette fonctionnalité arrive également dans un contexte où plusieurs concurrents adoptent une approche similaire. Brave propose désormais un système comparable sur ordinateur, signe que l’isolation des sessions devient progressivement un standard pour les utilisateurs souhaitant compartimenter leurs activités numériques.

Avec Firefox 153, Mozilla ne révolutionne pas son navigateur, mais renforce l’un de ses principaux arguments : offrir une expérience plus respectueuse de la confidentialité sans sacrifier le confort d’utilisation. Une orientation qui continue de distinguer Firefox dans un marché largement dominé par les navigateurs basés sur Chromium.