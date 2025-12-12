Accueil » Nothing Phone (4a) et Phone (4a) Pro : Une fuite révèle les processeurs Snapdragon 7s Gen 4 et 7 Gen 4

Nothing Phone (4a) et Phone (4a) Pro : Une fuite révèle les processeurs Snapdragon 7s Gen 4 et 7 Gen 4

Nothing vient tout juste de lancer le Phone (3a) Community Edition, mais la marque semble déjà tourner son regard vers 2026. Une nouvelle fuite importante dévoile les premières caractéristiques du Nothing Phone (4a), du Phone (4a) Pro, ainsi qu’un nouveau casque entrée de gamme.

Voici tout ce que l’on sait.

Nothing Phone (4a) et 4a Pro : deux processeurs différents

Selon le développeur MlgmXyysd (via Telegram), Nothing ferait évoluer sa gamme milieu de gamme en adoptant de nouveaux processeurs Qualcomm.

Le Nothing Phone (4a) sera équipé du Snapdragon 7s Gen 4 (à confirmer), un successeur logique du Snapdragon 7s Gen 3 présent dans le Phone (3a). Le Nothing Phone (4a) Pro aura quant à lui le Snapdragon 7 Gen 4, plus performant, réservé aux tâches plus exigeantes et au multitâche.

Cette segmentation entre la version standard et Pro rappelle la stratégie de 2025, mais les deux modèles auraient cette fois des performances plus nettement différenciées.

eSIM, couleurs et prix

La fuite affirme que les smartphones vont disposer d’une eSIM uniquement sur le modèle Pro, tandis que le Phone (4a) disposera d’un emplacement classique pour nanoSIM uniquement.

Les coloris disponibles sont : Rose, Bleu, Blanc et Noir. Nothing continue donc de miser sur des couleurs pop et un design original.

La fuite affirme que les prix estimés du modèle de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sont d’environ 475 dollars pour le Phone (4a), et environ 540 dollars pour le Phone (4a) Pro. Ces tarifs représentent une hausse notable par rapport aux prédécesseurs. Cela confirme la tendance générale d’augmentation des prix dans l’industrie.

Nothing Headphone (a) : de nouveaux écouteurs abordables en approche

La fuite révèle également que Nothing prépare un nouveau casque ou écouteurs entrée de gamme avec le Nothing Headphone (a). Ce dernier aurait un châssis en plastique, un positionnement « abordable », des coloris Rose, Jaune, Blanc, Noir, et pourrait être une version abordable du Headphone (1).

Rien de révolutionnaire, mais une gamme plus colorée et plus accessible est une stratégie cohérente pour élargir le public.

Date de lancement estimée

Tout porte à croire que Nothing dévoilera ces produits en mars 2026, soit un an pile après les Phone (3a). Cela placerait la marque en concurrence frontale avec le futur iPhone 17e, le futur Google Pixel 10a, le futur Samsung Galaxy A57 et d’autres milieu de gamme très attendus de 2026.

La série Nothing Phone (4a) semble vouloir offrir des processeurs plus récents, une meilleure différenciation entre modèles, des couleurs plus variées, et un positionnement clairement plus premium qu’auparavant.a

Mais, la hausse de prix risque de faire grincer des dents. Si Nothing monte déjà aussi haut, qu’en sera-t-il chez Apple, Samsung ou Google ?