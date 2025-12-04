Accueil » iPhone 17e : un écran (presque) inchangé… mais une silhouette plus moderne

Le futur milieu de gamme d’Apple joue la continuité, avec une seule vraie nouveauté qui pourrait faire la différence. La gamme « e » d’Apple poursuit son chemin, discrète, mais stratégique.

Positionnée sous les modèles classiques, elle vise un public qui veut « un iPhone, un vrai », sans pour autant franchir la barre tarifaire des modèles premium. Et comme souvent, les premiers leaks se chargent de fixer les attentes.

Dernier bruit en date : l’iPhone 17e reprendrait le même écran OLED que l’iPhone 16e, lui-même dérivé de la technologie utilisée sur l’iPhone 14. Rien de révolutionnaire donc… sauf un détail qui pourrait tout changer.

iPhone 17e : Un écran recyclé… mais avec des bordures affinées

Selon une nouvelle fuite venue de Corée du Sud, BOE fabriquerait la majorité des panneaux, épaulé par Samsung Display et LG Display. Le panneau serait identique : 6,1 pouces, dalle OLED LTPS (pas de LTPO, donc pas de 120 Hz) et rafraîchissement bloqué à 60 Hz.

Une fiche technique qui trahit le positionnement de milieu de gamme de l’iPhone 17e — et limite aussi les possibilités d’évolution.

Mais, Apple prévoirait une optimisation notable : des bordures plus fines, obtenues en ajustant le châssis et l’intégration du panneau existant. L’effet visuel pourrait être plus important qu’on ne le pense : un iPhone plus moderne, plus « plein écran », sans hausse des coûts de production.

Dynamic Island: un rêve qui s’éloigne

Plusieurs rumeurs évoquaient l’arrivée de la Dynamic Island sur l’iPhone 17e, mais ce nouveau rapport vient tempérer l’enthousiasme. Ce n’est pas anodin intégrer la Dynamic Island nécessite une refonte complète du module photo avant, un nouvel agencement interne, et une modification du panneau lui-même.

Impossible donc de « recycler » l’écran de l’iPhone 14 si Apple devait franchir ce cap. Et pour un modèle d’entrée de gamme, ce serait une hausse de coûts difficile à justifier.

Résultat : l’encoche resterait au programme en 2026.

Le rôle ingrat de l’iPhone 17e dans un marché devenu exigeant

Le milieu de gamme Android s’est transformé en véritable champ de bataille. À 719 euros, l’iPhone 16e doit aujourd’hui affronter un Galaxy S25 FE à 120 Hz avec triple capteur photo, le Pixel 9a, champion de la photo et de l’autonomie, ou encore le OnePlus 13R, qui flirte avec le statut de « flagship killer ».

Face à cela, l’iPhone 17e semble jouer la prudence avec une puce Apple toujours plus rapide que le Exynos ou les SoC milieu de gamme, l’écosystème iOS, un écran 60 Hz qui commence à sentir la naphtaline et un design qui reste en retrait des modèles premium.

La seule vraie avancée ? Ces fameuses bordures affinées, apportant un look plus contemporain.

En 2026, la gamme « e » a besoin de plus

Soyons honnêtes : l’iPhone 17e n’est pas un mauvais produit — loin de là. Mais en 2026, un écran 60 Hz sur un smartphone à près de 700 euros devient difficile à défendre, même avec la machine Apple derrière. D’autant que l’iPhone 17 classique passe enfin à 120 Hz, donnant un coup de vieux instantané au modèle 17e, dès le premier jour.

Si l’on cherche un iPhone « pour durer », fluide, moderne et bien équipé, le 17 sera plus pertinent. Oui, il coûtera plus cher — mais la différence se ressentira tous les jours, pour des années.

L’iPhone 17e, lui, restera l’option pragmatique : fiable, abordable (pour du Apple), et suffisante pour un public qui ne regarde ni les Hz ni la photo.