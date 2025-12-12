WhatsApp lance une nouvelle fonction… qui remplace (presque) le répondeur classique

Un autre pack de fonctionnalités juste à temps pour les fêtes ! WhatsApp affirme vouloir « rendre les messageries vocales obsolètes », mais son nouveau système ressemble fortement… à une messagerie vocale moderne.

L’application déploie en effet une nouvelle fonction de message après appel manqué, qui simplifie l’envoi de notes vocales ou vidéo lorsqu’un contact ne décroche pas.

WhatsApp : Une « messagerie post-appel » intégrée

Jusqu’ici, lorsque quelqu’un ne répondait pas, il fallait retourner dans la conversation et appuyer manuellement sur le bouton micro ou caméra pour enregistrer un message.

Désormais, après un appel vocal ou vidéo manqué, WhatsApp vous affiche directement une interface pour enregistrer une note vocale, ou enregistrer une note vidéo, selon le type d’appel. Étant donné que les fêtes sont une période chargée, remplie de moments pour retrouver ses proches, il arrive parfois que l’on ne réussisse pas à joindre tout le monde en temps voulu. Cette nouvelle fonctionnalité sera une aubaine pour les utilisateurs de la plateforme.

Pas de système de répondeur intégré dans la partie téléphonie, mais cette solution remplit exactement la même fonction — de manière plus moderne et instantanée.

Le destinataire verra le message immédiatement en ouvrant la conversation.

Autres nouveautés de cette mise à jour

WhatsApp ajoute aussi plusieurs améliorations :

Réactions pendant les discussions vocales : Vous pouvez maintenant envoyer des réactions emoji en temps réel pendant les chats vocaux, rendant ces discussions plus dynamiques.

: Vous pouvez maintenant envoyer des réactions emoji en temps réel pendant les chats vocaux, rendant ces discussions plus dynamiques. Mise en avant automatique du participant qui parle lors d’un appel de groupe : Lors des appels vidéo, WhatsApp met automatiquement en surbrillance la personne qui parle, améliorant la lisibilité et l’organisation de la conversation.

: Lors des appels vidéo, WhatsApp met automatiquement en surbrillance la personne qui parle, améliorant la lisibilité et l’organisation de la conversation. Midjourney et Flux dans l’outil de génération d’images : Après les partenariats signés avec Black Forest Labs, WhatsApp intègre désormais les modèles Midjourney et Flux dans ses fonctionnalités de création d’images basées sur l’IA. Vous remarquerez donc des améliorations considérables lors de la création de vos vœux de fin d’année à partager dans vos discussions ou votre statut. Cela permet aux utilisateurs de générer des visuels plus détaillés et de meilleure qualité directement dans l’application.

: Après les partenariats signés avec Black Forest Labs, WhatsApp intègre désormais les modèles Midjourney et Flux dans ses fonctionnalités de création d’images basées sur l’IA. Vous remarquerez donc des améliorations considérables lors de la création de vos vœux de fin d’année à partager dans vos discussions ou votre statut. Cela permet aux utilisateurs de générer des visuels plus détaillés et de meilleure qualité directement dans l’application. Nouveaux stickers dans les statuts : De nouvelle façons de vous exprimer dans les statuts, comme la possibilité d’ajouter les paroles d’une chanson, de poser des questions auxquelles les autres personnes peuvent répondre et d’interagir avec des stickers interactifs.

: De nouvelle façons de vous exprimer dans les statuts, comme la possibilité d’ajouter les paroles d’une chanson, de poser des questions auxquelles les autres personnes peuvent répondre et d’interagir avec des stickers interactifs. Questions sur les chaînes : Enfin, la société a lancé des questions sur les chaînes afin que les admins puissent mieux interagir avec leur audience et obtenir des réponses en temps réel.