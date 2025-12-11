Accueil » Pixel 10a : la fiche technique fuite, elle est identique au Pixel 9a

Pixel 10a : la fiche technique fuite, elle est identique au Pixel 9a

Pixel 10a : la fiche technique fuite, elle est identique au Pixel 9a

Les smartphones de la gamme Pixel A ont toujours misé sur un excellent rapport qualité-prix : un prix sous la barre des 700 euros, des fonctionnalités proches des modèles haut de gamme, mais avec quelques concessions sur les capteurs photo, les matériaux ou la mémoire.

Le Pixel 10a n’est pas attendu avant le début de l’année prochaine, mais une nouvelle fuite signée Evan Blass vient déjà dresser un premier portrait… et il ressemble beaucoup au Pixel 9a.

Le Pixel 10a repéré dans la base de certification de Verizon

Blass a partagé une capture d’écran provenant de la base de données de Verizon, révélant une partie des caractéristiques du prochain Pixel. Selon ce document, le Pixel 10a proposerait un écran avec une dalle AMOLED plastique de 6,285 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz à 120 Hz. Sous le capot, le smartphone se vantera de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, couplé à une batterie d’une capacité de 5 100 mAh.

Côté photo, le smartphone se vantera d’un grand-angle de 48 mégapixels (82°, f/1,7), d’un ultra-grand angle de 13 mégapixels (119,7°, f/2,2) et d’une caméra frontale de 13 mégapixels (96,1°, f/2,2). En d’autres termes… c’est exactement la fiche technique du Pixel 9a.

Alors, quelles nouveautés pour le Pixel 10a ?

S’il est quasiment identique en photo, écran, autonomie et mémoire, le Pixel 10a devrait au moins évoluer sur un point essentiel : le processeur. Le Pixel 9a utilise le Tensor G4, tandis que la gamme Pixel 10 est passée au Tensor G5. Reste à savoir si Google offrira ce nouveau SoC au Pixel 10a, ou s’il restera sur le G4 pour contenir les coûts.

D’autres rumeurs évoquent un modem Exynos 5400 pour réduire la chauffe et améliorer la consommation, un affichage plus lumineux, pouvant atteindre 2 000 nits, et une intégration IA « à la sauce Pixel 10″, mais limitée si le Tensor G4 est reconduit.

Pour l’instant, le téléphone identifié sous le nom de code STA5 semble conçu pour offrir l’expérience AI de Google à un prix plus accessible, sans révolution technique.

Une fuite à prendre avec précaution

Malgré la fiabilité d’Evan Blass, plusieurs observateurs pensent que Verizon aurait pu copier-coller les specs du Pixel 9a en guise de placeholder — ce qui expliquerait les similarités beaucoup trop parfaites.

De nouvelles fuites viendront clarifier la situation dans les semaines à venir.