TSMC a dû éteindre rapidement un début d’incendie social. Après des rumeurs de réduction des bonus, le géant taïwanais des semi-conducteurs a assuré à ses employés que les primes de partage des bénéfices progresseraient plus fortement en 2026 qu’en 2025.

Une tension inattendue chez le roi des puces

La colère serait montée dans des groupes Facebook liés à TSMC, où des salariés évoquaient une possible baisse des bonus, dans un contexte de profits pourtant records. Selon plusieurs médias spécialisés, certains employés auraient même comparé la situation au conflit social récent chez Samsung.

Le sujet est d’autant plus sensible que TSMC traverse une période exceptionnelle. Au premier trimestre 2026, le groupe a enregistré un bénéfice net record de 572,5 milliards de dollars taïwanais, soit environ 18,2 milliards de dollars, en hausse de 58 % sur un an, porté par la demande en puces IA.

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Le paradoxe de la croissance sous pression

Cette prospérité a toutefois un coût. TSMC investit massivement pour augmenter ses capacités de production, avec un budget de dépenses d’investissement attendu dans le haut de sa fourchette de 52 à 56 milliards de dollars en 2026.

C’est là que se joue l’équilibre stratégique : financer l’expansion mondiale sans donner le sentiment que l’effort repose sur les salariés. Pour TSMC, une crise sociale prolongée serait particulièrement risquée, alors que ses usines sont au cœur de l’IA, des smartphones premium et des puces avancées.

Un avertissement pour toute l’industrie

La réaction rapide de TSMC montre que les semi-conducteurs ne sont plus seulement une affaire de gravure, de rendement et de capital. Ils sont aussi devenus un terrain social hautement sensible.

Dans une industrie où chaque retard peut peser sur Apple, Nvidia ou AMD, la stabilité interne devient un avantage compétitif. TSMC le sait : protéger sa cadence industrielle passe aussi par la confiance de ceux qui fabriquent les puces les plus stratégiques du monde.