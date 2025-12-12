Accueil » Google intègre Gemini dans Chrome pour iPhone et iPad : l’assistant IA s’invite enfin sur iOS

Google franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’intégration de l’IA au cœur de ses services. Après avoir déployé Gemini dans Chrome sur bureau à la rentrée, l’entreprise active désormais son assistant dans Chrome pour iOS et iPadOS.

Une arrivée attendue, qui transforme discrètement mais profondément l’expérience de navigation sur iPhone et iPad — et met la pression sur Safari.

Une mise à jour qui fait de Chrome un navigateur… augmenté

Avec la version 143 de Chrome, certains utilisateurs américains voient apparaître un nouveau bouton dans la barre d’adresse : l’icône étoile ✨ d’Ask Gemini. Une simple pression ouvre un panneau conversationnel superposé à la page en cours, capable de manipuler son contenu en temps réel.

Google en résume l’ambition : « offrir une compréhension instantanée des pages web et une aide contextuelle, directement dans le navigateur ».

Plutôt que de se comporter comme un assistant généraliste, Gemini se spécialise ici dans l’analyse de pages :

résumer un article et en extraire les points essentiels

générer des FAQ basées sur les informations présentes et sur des sources similaires

adapter un contenu — une recette, un cours, une explication — à un besoin personnel

transformer une page en outil d’apprentissage, en créant des quiz ou des reformulations simplifiées

Cette approche évite le syndrome du chatbot isolé : Gemini devient une couche intelligente qui se superpose au Web, sans forcer l’utilisateur à quitter sa navigation.

Un déploiement limité, mais stratégique

Pour l’instant, Gemini dans Chrome mobile reste réservé à la zone États-Unis, aux utilisateurs adultes, avec un Chrome configuré en anglais, et un compte Google connecté.

L’IA est en revanche désactivée en navigation privée, pour les utilisateurs de moins de 18 ans, et sur les appareils où les paramètres linguistiques ne correspondent pas.

Cette montée en charge progressive est typique des déploiements Google : tester en conditions réelles avant de généraliser.

Mais une chose est claire : l’intégration dans iOS représente un territoire symbolique. L’entreprise introduit son assistant sur des appareils où Safari reste le navigateur par défaut, et où Apple pousse ses propres briques d’Apple Intelligence.

Chrome prend une avance embarrassante sur Safari

Safari a beau avoir inauguré quelques outils basés sur Apple Intelligence — résumés, rewriting, suggestions —, la comparaison tourne vite court. Là où Apple se limite à des micro-aides textuelles, Google propose une véritable interface IA contextuelle, capable d’interagir avec la page comme un assistant personnel.

Ce contraste est d’autant plus frappant que Microsoft Edge propose déjà Copilot, des navigateurs expérimentaux comme Perplexity Comet, ChatGPT Atlas ou Dia (The Browser Company) émergent sur la version de bureau et que Chrome s’impose comme l’un des tout premiers navigateurs IA réellement opérationnels sur iPhone.

En clair : sur le terrain même d’Apple, Google apparaît aujourd’hui plus avancé qu’Apple.

Une expérience pensée pour réconcilier IA et Web

L’une des critiques récurrentes adressées aux assistants IA est leur tendance à « court-circuiter » le Web au profit de réponses synthétiques. Ici, Google prend l’approche inverse : Gemini n’est utile que si l’utilisateur interagit aussi avec des pages réelles.

Les équipes de Chrome indiquent avoir modifié l’interface après une phase de test : « Lorsque les liens restaient cachés dans le chat, les utilisateurs ne chargeaient pas assez de pages. En ouvrant automatiquement des onglets, la qualité des réponses a immédiatement augmenté ».

Cette philosophie rappelle l’ambition initiale de Chrome : un navigateur qui stimule la découverte plutôt que de la remplacer.

Une victoire tactique pour Google… et un rappel pour Apple

Même si l’intégration reste partielle et géographiquement limitée, le message est limpide : Google veut transformer Chrome en navigateur-assistant, capable de contextualiser le Web et d’automatiser des tâches de plus en plus complexes.

Pour Apple, cette arrivée fait un peu désordre. Sur ses propres appareils, l’entreprise se retrouve en retrait alors que l’ère des navigateurs intelligents s’accélère.

Il faudra sans doute attendre iOS 27 et la deuxième vague d’Apple Intelligence pour que Safari propose une alternative crédible.