Nothing Phone (3a) : Un design audacieux et des performances améliorées

Nothing a officialisé aujourd’hui le Phone (3a) et son modèle Phone (3a) Pro, poursuivant son ambition de révolutionner le marché des smartphones. Successeur du Phone (2a), ce nouveau modèle apporte de nombreuses améliorations tout en conservant l’identité unique de la marque, avec un design distinctif et une approche résolument innovante.

Le Nothing Phone (3a) reprend le visuel propre à la marque, mais apporte une nouveauté majeure : un module photo étendu avec trois capteurs. La Glyph Interface, signature de Nothing, est toujours présente autour de l’appareil photo, offrant une esthétique immédiatement reconnaissable.

L’appareil est plus grand et plus fin que son prédécesseur. Il adopte désormais un dos en verre, remplaçant le polycarbonate du modèle précédent, ce qui lui confère une touche plus premium. En outre, il bénéficie d’une certification IP64, offrant une meilleure résistance à la poussière et aux éclaboussures.

Côté écran, Nothing propose sa plus grande dalle à ce jour : un AMOLED de 6,77 pouces en Full HD+ (2392 x 1080 pixels), avec un rafraîchissement de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 480 Hz, garantissant fluidité et réactivité. La luminosité maximale atteint 1 300 nits, ce qui est plutôt impressionnant pour un smartphone de cette gamme.

Phone (3a) : Le module photo a évolué !

L’un des changements les plus attendus concerne le module photo triple :

Un capteur principal de 50 mégapixels, offrant une qualité d’image améliorée.

Un ultra grand-angle de 8 mégapixels, une baisse par rapport au capteur de 50 mégapixels du Phone (2a), mais compensée par un ajout majeur.

Un téléobjectif de 50 mégapixels, avec une ouverture f/2.0 et un zoom optique 2x, idéal pour les portraits et les clichés détaillés.

Nothing introduit également TrueLens Engine 3.0, qui optimise les images en affinant la gestion des couleurs et des contrastes. De plus, Ultra XDR capture 8 images RAW avec différentes expositions, puis les fusionne pour offrir des photos plus lumineuses et détaillées.

Pour la vidéo, le Phone (3a) permet d’enregistrer en 4K à 30 fps avec stabilisation optique (OIS) et électronique (EIS). En mode ralenti, il capture en 1080p à 120 fps.

À l’avant, on retrouve une caméra frontale de 32 mégapixels, parfait pour les autoportraits et les appels vidéo.

Processeur Qualcomm, meilleure autonomie

Abandonnant MediaTek, Nothing équipe le Phone (3a) du Snapdragon 7 s Gen 3. Ce chipset apporte 33 % de performances CPU supplémentaires et une puissance graphique 11 % supérieure par rapport à son prédécesseur. Il est également plus économe en énergie, ce qui améliore l’autonomie.

Le smartphone embarque une batterie de 5 000 mAh, la plus grande jamais intégrée à un appareil Nothing. La marque promet jusqu’à deux jours d’utilisation, avec des performances impressionnantes : 44,67 heures d’appels vocaux, 25,85 heures de visionnage YouTube et 10,89 heures de gaming.

La recharge rapide 50W permet une charge complète en 56 minutes et 50 % en seulement 19 minutes.

Nothing OS 3.1 et Intelligence artificielle

Le Phone (3a) tourne sous Nothing OS 3.1, basé sur Android 15, avec 3 ans de mises à jour majeures et 4 ans de mises à jour de sécurité.

Nothing introduit une nouvelle fonctionnalité baptisée Essential Space, une interface basée sur l’IA qui permet de centraliser et d’organiser automatiquement les contenus (captures d’écran, notes vocales, publications enregistrées). Cette IA est accessible via le bouton Essential Key, situé sur le côté du téléphone, permettant d’interagir rapidement avec Essential Space.

Parmi les prochaines mises à jour, Smart Collections triera automatiquement les fichiers, et Flip to Record simplifiera l’enregistrement de contenu en un geste.

Prix et disponibilité

Le Nothing Phone (3a) est proposé en trois coloris : Noir, Blanc et Bleu (ce dernier étant exclusif à certains marchés). Voici les tarifs selon les configurations disponibles :

8 + 128 Go : 349 euros

12 + 256 Go : 399 euros

Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui sur nothing.tech, avec une mise en vente prévue le 11 mars.

Nothing espère séduire les amateurs de smartphones avec son design distinctif, ses fonctionnalités IA et son excellent rapport qualité/prix. Reste à voir s’il saura se démarquer dans un segment aussi compétitif.