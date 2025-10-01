Accueil » Nothing Phone (4a) Pro : Le milieu de gamme deviendra-t-il plus « Pro » que les flagships abordables ?

La jeune pousse londonienne Nothing Technology, fondée par Carl Pei (ex-OnePlus), continue de secouer le monde de la tech avec un appareil qui pourrait bien redéfinir le rapport qualité/prix dans le marché des smartphones de milieu de gamme.

Des fuites récentes — issues d’une base de données IMEI — révèlent l’existence du Nothing Phone (4a) Pro, identifié sous le numéro de modèle A145a.

Une annonce discrète mais révélatrice : la marque prépare déjà activement son prochain modèle « accessible mais ambitieux ».

Nothing Phone (4a) Pro: Des premières infos techniques alléchantes

Selon les premières rumeurs, le Nothing Phone (4a) Pro viserait à offrir une expérience premium à prix réduit, avec :

Un processeur Snapdragon 7 Gen 4, synonyme de performances accrues dans cette gamme de prix.

Un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et un téléobjectif x3, rare à ce niveau tarifaire.

Une batterie de 5 500 mAh avec charge rapide, de quoi séduire les utilisateurs exigeants en autonomie.

Le tout dans un design fidèle à l’ADN Nothing : dos transparent, interface Glyph retravaillée (mais probablement allégée), et une finition qui mêle style et originalité.

Étanchéité, design et ambitions globales

Autre atout de taille pour ce modèle supposé : la certification IP68 (résistance à l’eau et à la poussière), une première dans la série « a » de Nothing. C’est une caractéristique qui pourrait largement peser dans des marchés émergents ou les utilisateurs recherchent des smartphones solides, fiables, et durables.

Le Nothing Phone (4a) Pro semble aussi vouloir répondre à une question simple : peut-on concilier esthétique, performances, et accessibilité ?

Une stratégie bien rodée et une communauté engagée

Carl Pei continue d’appliquer la recette qui a fait le succès de OnePlus à ses débuts : des fuites maîtrisées, un marketing communautaire, et des produits qui suscitent un réel engouement sur les réseaux sociaux. Sur Reddit et X, les fans échangent déjà des concepts du Nothing Phone (4a) Pro qu’ils espèrent proche d’un modèle « Pro en puissance » mais abordable.

Cette stratégie permet à Nothing de capter l’attention sans avoir à investir massivement en publicité classique.

Nothing OS 4.0: une surcouche Android 16 minimaliste mais puissante

Côté logiciel, la marque tease déjà une refonte de Nothing OS avec la version 4.0 basée sur Android 16. Au programme :

Mode extra sombre pour le confort visuel

Multitâche amélioré

Plus de personnalisation visuelle dans l’esprit minimaliste de la marque

Autant de petits raffinements qui visent à renforcer l’écosystème Nothing, aux côtés des écouteurs Ear et autres accessoires déjà populaires.

Un marché ultra-compétitif… mais une place à prendre

Le Nothing Phone (4a) Pro arrive dans un contexte où les constructeurs chinois comme Xiaomi, Realme ou Infinix redoublent d’agressivité dans les mêmes gammes de prix. Mais, Nothing parie sur le design, l’expérience utilisateur, et l’écosystème pour se différencier.

Selon Smartprix, le listing IMEI crédibilise ces premières fuites. Une annonce officielle est attendue début 2026, dans la foulée du succès du Phone 3a lancé l’année précédente.

Un « Pro » qui pourrait frapper fort

Si les rumeurs se confirment, le Nothing Phone (4a) Pro pourrait devenir une référence du milieu de gamme, combinant design audacieux, spécifications solides, et logiciel épuré. Une stratégie qui, une fois encore, prouve que Carl Pei maîtrise l’art de créer l’attente — et de séduire les utilisateurs lassés des géants traditionnels.

À suivre de près dans les mois à venir. Le mid-range n’a peut-être jamais été aussi excitant.