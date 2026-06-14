Google Messages continue de gagner en importance sur Android, surtout à mesure que Samsung Messages disparaît progressivement. Et pour séduire les utilisateurs attachés à la personnalisation de l’app de Samsung, Google prépare une nouveauté très attendue : les fonds d’écran personnalisés dans les conversations.

Des thèmes de discussion plus complets

Selon Android Authority, l’actuelle option « Changer les couleurs » devrait devenir « Thèmes de discussion ». Elle permettrait de choisir une palette de couleurs propre à chaque conversation, mais aussi d’ajouter un fond d’écran.

Les utilisateurs pourraient sélectionner une image depuis une galerie intégrée ou utiliser leurs propres photos comme arrière-plan. Un bouton permettrait aussi de revenir rapidement à l’apparence par défaut.

La nouveauté semble déjà fonctionnelle, mais pas totalement prête. Les fonds sombres poseraient encore quelques problèmes de lisibilité, ce qui explique probablement pourquoi Google ne l’a pas encore déployée largement.

Un lancement auprès des bêta-testeurs paraît toutefois proche.

Google doit rassurer les anciens utilisateurs Samsung

Samsung Messages doit officiellement disparaître en juillet 2026. Pour les utilisateurs fidèles, Google Messages doit donc devenir plus qu’une simple app SMS/RCS par défaut.

Avec les thèmes personnalisés, Google reprend une partie de ce qui faisait le charme de Samsung Messages : une messagerie plus personnelle, moins générique.

Ce ne sera pas suffisant pour convaincre tout le monde, mais c’est un pas dans la bonne direction.