Galaxy A57 : le nouveau smartphone de Samsung est déjà en phase de test interne

Samsung semble déjà travailler sur le successeur de l’un de ses smartphones milieu de gamme les plus populaires. Le Galaxy A57 vient en effet d’être repéré sur les serveurs de test internes de la marque, confirmant qu’un nouveau modèle de la série A est bien en développement.

Voici tout ce que l’on sait pour le moment.

Le Galaxy A57 apparaît sur le serveur de test de Samsung

Un nouvel appareil portant le numéro de modèle SM-A576B a été repéré sur les serveurs internes de Samsung. Il s’agirait très probablement du futur Galaxy A57, actuellement testé avec sa première version logicielle interne : A576BXXU0AYJ7/A576BOXM0AYJ7/A576BXXU0AYJ7.

Un utilisateur sur X a partagé une capture d’écran de cette base de données, laissant peu de doute sur l’identité de l’appareil. En clair, le Galaxy A57 est officiellement entré en phase de test interne, ce qui indique que son lancement pourrait intervenir dans les prochains mois.

Un successeur direct du Galaxy A56

Le Galaxy A56, lancé plus tôt cette année, s’est imposé comme un solide représentant du milieu de gamme Samsung, offrant un bon équilibre entre performances, autonomie et qualité d’écran. Le Galaxy A57 viendra logiquement le remplacer, avec des améliorations progressives plutôt qu’une refonte complète.

Les premières traces du Galaxy A57 remontent déjà à août 2025, lorsqu’il avait été aperçu sur Geekbench, révélant un nouveau processeur Exynos.

Un nouveau processeur Exynos à bord

Le listing Geekbench mentionnait la présence d’un SoC Exynos S5E8865, qui pourrait correspondre au nouvel Exynos 1680. Ce processeur maison, successeur de l’Exynos 1480, devrait offrir de meilleures performances CPU/GPU, une meilleure efficacité énergétique, et une prise en charge optimisée de l’IA et de la connectivité 5G.

Même si Samsung n’a encore rien confirmé, les rumeurs et la logique de la gamme A laissent entrevoir la fiche technique suivante :

Écran AMOLED de 6,6 pouces environ , avec un rafraîchissement 120 Hz,

, avec un rafraîchissement 120 Hz, Batterie de 5 000 mAh,

Charge rapide 45 W,

Appareil photo principal de 50 mégapixels (probablement le même capteur ISOCELL que sur le A56),

Design sobre, avec des finitions similaires aux Galaxy A55/A56.

Samsung privilégie ici la continuité et la fiabilité plutôt qu’un changement radical — une stratégie qui a fait le succès de la gamme A.

Lancement attendu

Étant donné la phase actuelle de test interne, le Galaxy A57 pourrait être officialisé d’ici le premier trimestre 2026, voire fin 2025 si le développement progresse rapidement. Le Galaxy A57 ne révolutionnera sans doute pas le segment, mais il promet de raffiner une formule déjà bien maîtrisée : design premium, bon écran, solide autonomie et performances stables.

Avec un Exynos plus puissant et un écran fluide, Samsung vise à consolider son leadership sur le marché des smartphones à moins de 500 euros.